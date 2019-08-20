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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Требуются каменщики

Число вакансий в строительной отрасли Санкт-Петербурга выросло на четверть
Текст: Алексей Михайлов (Санкт-Петербург)
Российская газета - Экономика Северо-Запада № 183(7941)
Строительная отрасль Санкт-Петербурга переживает этап бурного роста. По подсчетам одного из крупнейших рекрутинговых агентств, на июнь 2019 года количество вакансий в сфере строительства и недвижимости в городе выросло примерно на 26 процентов. Квалифицированных строителей ищут не только застройщики, но и розничные сети, стремящиеся расширить свою долю рынка.
Строителям приходится решать задачи любого уровня сложности. Фото: Алексей Насыров/РИА Новости Строителям приходится решать задачи любого уровня сложности. Фото: Алексей Насыров/РИА Новости
Строителям приходится решать задачи любого уровня сложности. Фото: Алексей Насыров/РИА Новости

Их вакансии нынешним летом составили около трети от всех предлагаемых рабочих мест. Пик спроса сегодня приходится на монтажников, сварщиков, арматурщиков, электриков, отделочников и слесарей. Именно грамотных рабочих строительных специальностей в Северной столице найти труднее всего: на одну вакансию сварщика или слесаря в среднем приходится не более одного-двух претендентов.

Свою лепту вносит и рост инвестиционной активности, полагает отраслевой аналитик Ольга Изряднова. По ее мнению, с 2013-2014 годов инвестиции в отрасли снижались, что и привело к кадровому голоду. Однако сейчас тенденция изменилась к лучшему. Инвестиции растут, а значит, растет и объем строительных работ вместе с числом вакансий.

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Есть и еще одна причина: найти квалифицированных строителей сегодня очень сложно. Об этом говорит заметный рост числа вакансий, подразумевающих вахтовый метод работы на объектах. Работодатели вынуждены искать персонал в разных регионах страны, предлагая проектную работу.

- Квалифицированные работники были востребованы строительным рынком всегда. Но так называемый кадровый голод становится все более острой проблемой современного строительства, - считает Александр Вахмистров, президент саморегулируемой организации "Объединение строителей Санкт-Петербурга". - Нехватка специалистов - квалифицированных рабочих, младшего техперсонала и инженерно-технических работников - наблюдается в России повсеместно.

Тенденция осложняется еще и тем, что в 90-е годы строительные профессии не пользовались популярностью среди молодежи. Большинство тех, кто еще с советских времен осваивал тонкости строительного мастерства и обладает бесценным опытом работы на стройплощадках, в ближайшее время готовятся к пенсии, так и не подготовив себе смену. Что касается неквалифицированного труда на стройке, то в этом сегменте существует переизбыток предложения, в том числе и за счет мигрантов.

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Внимание государства к проблемам отрасли в части подготовки кадров было обращено только в начале двухтысячных. Тем не менее проблема подготовки молодежи для работы на стройках остается по-прежнему нерешенной. Необходимо возрождение системы строительного образования, которая сегодня почти разрушена, считает директор Центра градостроительных компетенций Института общественных наук РАНХиГС Ирина Ирбитская.

Она не согласна с мнением, что инвестиции в строительную отрасль серьезно растут. В целом по рынку количество проектов сокращается. Об этом говорит и статистика Петростата: за январь - июнь 2019 года в Санкт-Петербурге выполнено строительных работ на 197 миллиардов рублей - на 24,8 процента меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

С 2013-2014 годов инвестиции в промышленности снижались, что и привело к кадровому голоду

- В этих условиях рост количества вакансий может означать только одно: у нас потеряна система строительного образования - как высшего, так и среднего, - уверен аналитик. - Исчезла инфраструктура колледжей и профтехучилищ, которые обучали строителей. Никто сегодня по-настоящему не обучает ремеслу каменщика, штукатура-маляра, плиточника и так далее. Колледжи и училища где-то остались, но они совершенно не имеют отношения к современным технологиям.

Самой важной задачей для строительной отрасли сегодня можно считать восстановление образовательной системы сверху донизу, уверена Ирина Ирбитская. Необходимо менять и государственный подход в работе, поскольку на данный момент власти не могут полно сформулировать требования к современному строительному образованию.

Сегодня эта сфера жестко зарегулирована при отсутствии положительного эффекта от этого регулирования. Чтобы строительный вуз получил государственную аккредитацию, ему приходится проходить сквозь игольное ушко, что получается далеко не всегда.

Еще одна проблема - низкая оплата труда преподавателей, а значит, и низкое качество преподавания. Сегодня учить студентов строительным ремеслам приходят те, кто не сумел найти себя в практической работе. Чтобы решить проблему, необходимо установить достойную оплату труда для преподавателей строительных специальностей при адекватных критериях отбора кандидатов на эту работу.

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
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Наконец, крайне важно восстановить обратную связь между профессиональным образованием и строительной практикой. Студенты вузов и колледжей зачастую проходят практику в стенах самого образовательного учреждения, не получая при этом реального опыта практической работы; выпускники образовательных учреждений, которые приходят на производство, тратят три-четыре года только на то, чтобы освоить начальные практические азы профессии. Далеко не все работодатели готовы тратить столько времени на "доучивание" молодого специалиста.

Хорошим вариантом решения этой проблемы стала бы целевая подготовка специалистов по направлению регионов, предприятий и организаций или в рамках государственных программ. В этом случае сотрудничество предприятия-работодателя с образовательным учреждением ведется не на словах, а по вполне определенным направлениям подготовки. Ее эффективность подтверждена практикой.

Например, СРО атомной отрасли полностью оплачивают обучение персонала компаний из своего бюджета. Ежегодно такое обучение проходят три-четыре тысячи человек. Особое внимание уделяется контролю качества обучения: все учебные программы, предложенные институтами, были пересмотрены и переработаны с учетом специфики атомного строительства. Этот опыт может пригодиться и тем, кто строит жилые дома или торговые центры.

Экономика Отрасли Промышленность Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
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