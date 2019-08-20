Детям из малоимущих семей Петербурга помогут собраться в школу

Подведены первые итоги благотворительной акции "Помогай", которая стартовала в Санкт-Петербурге две недели назад. Цель акции - помочь собрать в школу детей из малоимущих и неблагополучных семей. Ее инициатором стал Молодежный совет при администрации Фрунзенского района Санкт-Петербурга.

- Первый сбор канцелярских принадлежностей состоялся возле станции метро "Международная", - рассказала председатель Молодежного совета Аревик Аветисян. - Около 120 петербуржцев принесли карандаши, ручки, тетрадки, пеналы, циркули, дневники, фломастеры и даже портфели.

Чтобы помочь детям собраться в школу, желающие принять участие в акции могут позвонить по телефону +7911-270-71-18.

Акция будет продолжаться до 1 сентября. К этому времени все собранные канцелярские принадлежности будут переданы детям, нуждающимся в этой помощи.