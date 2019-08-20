Ганьчжоу и Петербург соединит авиасообщение

Между китайским городом Ганьчжоу провинции Цзянси и Петербургом могут открыть регулярное авиасообщение. Такое предложение внес заместитель председателя комитета по внешним связям Петербурга Арби Абубакаров в ходе визита китайской делегации в город на Неве.

Ганьчжоу насчитывает более 120 памятников культуры и архитектуры. Многие сооружения, в том числе прекрасные образцы буддийской культуры, сохранились до наших дней. Город, имеющий 2200-летнюю историю и 8,5-миллионное население, обладает высокоразвитой туристической инфраструктурой, отличается великолепными природными условиями и, по мнению китайской стороны, наверняка вызовет интерес у петербуржцев.

- Ганьчжоу представлен в пяти разных цветовых оттенках. Первый оттенок - красный: Ганьчжоу, как и Петербург, является "колыбелью революции", у нас есть очень интересное выражение: "С залпом крейсера "Аврора" Октябрьская революция принесла в Китай ленинизм и марксизм". Второй - это цвет камня, цвет античности: в городе полностью сохранены памятники архитектуры эпохи династии Сун.

Третий оттенок - зеленый: Ганьчжоу можно считать самым экологичным городом Китая. Четвертый цвет - черный: город славится запасами большого объема вольфрама. Пятый оттенок - оранжевый, ведь Ганьчжоу - это крупнейший город по выращиванию апельсинов и мандаринов, занимающий второе место в мире. Его называют "апельсиновой столицей", - уверена вице-мэр правительства Ганьчжоу госпожа ГоСуфан.

По словам спикера, Петербург и Ганьчжоу смогут наладить сотрудничество в области туризма и экономики. "Расстояние не является преградой для того, чтобы познавать и любить друг друга", - сказала вице-мэр.