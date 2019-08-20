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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Магазин заплатит

Супермаркет наказан на 40 тысяч рублей за травму покупательницы
Текст: Ульяна Вылегжанина
Российская газета - Неделя № 185(7943)
Калининградка отсудила у торговой сети компенсацию морального вреда за травму. В супермаркете женщина споткнулась о ковер, упала и сломала руку. Ленинградский районный суд обязал ретейлера выплатить истице 40 тысяч рублей.
Все потенциально опасные места в магазинах должны быть обозначены яркими табличками. Фото: Photoxpress Все потенциально опасные места в магазинах должны быть обозначены яркими табличками. Фото: Photoxpress
Все потенциально опасные места в магазинах должны быть обозначены яркими табличками. Фото: Photoxpress

Инцидент произошел в октябре прошлого года в областном центре. На грязезащитном ковре в торговом зале образовался объемный, но не слишком заметный бугор. Выбирая продукты, Ольга не обратила внимания на неровность. Результат - перелом и сильный ушиб.

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС
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Суд руководствовался Гражданским кодексом РФ. Там говорится, что вред, причиненный личности или имуществу гражданина, виновник инцидента должен возместить в полном объеме. В случае с Ольгой отвечать за происшествие должен магазин.

Калининградский адвокат Антон Самоха поясняет: все места, потенциально опасные для посетителей супермаркетов, торговых центров и любых других общественных заведений, должны быть обозначены яркими заметными табличками или знаками. Речь идет и о ступеньках, и о бугристых коврах, и о скользком поле. Если предупреждений нет и вы, не заметив препятствие, получили травму, требуйте компенсацию. Вначале следует обратиться к администрации учреждения в досудебном порядке. Если в течение 30 дней ответа нет или ответ отрицательный - обращайтесь в суд по своему месту жительства или по месту причинения вреда.

- Чтобы располагать доказательствами, лучше всего сразу же после ЧП вызвать "скорую помощь", - советует Антон Самоха. - Попросите врача или фельдшера зафиксировать в медицинских документах, в связи с чем вы получили травму. Запишите телефоны свидетелей происшествия. Требовать можно не только компенсацию морального вреда, но и компенсацию медицинских расходов. Но для этого необходима письменная рекомендация врача - что вам требуется для лечения.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Калининградская область Калининград
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