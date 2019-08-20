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20.08.2019 16:29
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На курорте в Турции 12-летнюю петербурженку засосало в трубу бассейна

Текст: Евгения Цинклер (Санкт-Петербург)

Двенадцатилетняя жительница Санкт-Петербурга захлебнулась в бассейне турецкого отеля.

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Девочка отдыхала со своими родителями в одном из отелей города Бодрум. Отпуск уже подходил к концу, когда случилось несчастье. По словам матери, 18 августа, когда девочка купалась в бассейне, ее руку засосало в трубу. Отец и другие гости отеля бросились на помощь, однако вытащить руку девочки не удавалось даже после того, как работники отеля отключили насос. Восемь мужчин выломали кусок трубы и только тогда смогли поднять девочку на поверхность.

В крайне тяжелом состоянии юную петербурженку госпитализировали в больницу города Денизли. Сейчас за ее жизнь борются турецкие врачи.

В Генеральном консульстве России в Анталье (Турция) корреспонденту "РГ" подтвердили факт произошедшего. Но от подробностей  воздержались.

Между тем из соцсетей стало известно, что поврежденную руку девочки прооперировали, но сама пациентка находится в коме. С момента ЧП она так и не приходила в сознание и уже пережила несколько остановок сердца. Врачи характеризуют ее состояние как критическое и воздерживаются от каких-либо прогнозов.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
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