На курорте в Турции 12-летнюю петербурженку засосало в трубу бассейна

Двенадцатилетняя жительница Санкт-Петербурга захлебнулась в бассейне турецкого отеля.

Девочка отдыхала со своими родителями в одном из отелей города Бодрум. Отпуск уже подходил к концу, когда случилось несчастье. По словам матери, 18 августа, когда девочка купалась в бассейне, ее руку засосало в трубу. Отец и другие гости отеля бросились на помощь, однако вытащить руку девочки не удавалось даже после того, как работники отеля отключили насос. Восемь мужчин выломали кусок трубы и только тогда смогли поднять девочку на поверхность.

В крайне тяжелом состоянии юную петербурженку госпитализировали в больницу города Денизли. Сейчас за ее жизнь борются турецкие врачи.

В Генеральном консульстве России в Анталье (Турция) корреспонденту "РГ" подтвердили факт произошедшего. Но от подробностей воздержались.

Между тем из соцсетей стало известно, что поврежденную руку девочки прооперировали, но сама пациентка находится в коме. С момента ЧП она так и не приходила в сознание и уже пережила несколько остановок сердца. Врачи характеризуют ее состояние как критическое и воздерживаются от каких-либо прогнозов.