Новости

Избежавший смертной казни житель Удмуртии изнасиловал семилетнюю девочку 12:41
МИД Китая: Испытания ракет в США приведут к глобальной гонке вооружений 12:36
В Анапе обидчик работницы пляжного тира лишился гидроцикла 12:27
Армена Джигарханяна выписали из больницы 12:25
Аэропорт Гагарин в Саратове принял первый регулярный авиарейс 12:22
"Барселона" предложит "ПСЖ" аренду Неймара и выкуп за 150 миллионов евро 12:21
У берегов Тамани украинский моряк погиб от отравления спиртом 12:10
К поискам пропавшей в Нижегородской области девочки привлекли 800 человек 12:10
Концерт к 350-летию флага России пройдет на проспекте Сахарова 24 августа 12:09
В Ленобласти водитель насмерть сбил 16-летнюю велосипедистку и скрылся 12:07
Опубликован список ключевых иностранных фигур ВЭФ-2019 12:07
Замглавы ПФР Иванов освобожден от должности в связи утратой доверия 12:00
В Удмуртии двое мужчин погибли при окуривании овощной ямы 11:59
Калужанин посадил детей на эвакуатор, спасая автомобиль 11:58
Вышел трейлер первого сериала от Apple - с Дженнифер Энистон 11:57
На набережной Хабаровска развернули водоналивную дамбу 11:55
В Саранске завели дело на мужчину, пытавшегося выбросить дочь из окна 11:54
Киевский суд перенес рассмотрение жалобы на продление ареста Вышинскому 11:53
Видео: Бузова выпустила клип в стилистике девяностых 11:48
Власти Крыма назвали сроки ликвидации очереди в детские сады 11:46
Массовая "миграция" надувных матрасов в США попала на видео 11:40
Леонид Слуцкий посетил "Макдональдс" десять лет спустя 11:40
В Британии нашли фрагмент 1800-летнего флакона с духами из Крыма 11:40
В Ульяновской области изъяли из оборота отравленное подсолнечное масло 11:39
Петербург вошел в десятку самых "тусовочных" городов планеты 11:31
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
В Гидрометцентре объяснили, почему так рано пожелтели листья
В Гидрометцентре объяснили, почему так рано пожелтели листья
Названы самые тихие и шумные города России
Названы самые тихие и шумные города России
20.08.2019 11:28
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Продвинуть верфи

Отраслевая кооперация помогает судостроению
Текст: Марина Ледяева
Российская газета - Экономика Северо-Запада № 183(7941)
В последнее время наметилось оживление в судостроительной отрасли страны. Гражданскому флоту РФ до 2035 года надо получить почти 900 новых судов - промысловых, пассажирских, научных и прочих. А профильные предприятия пока загружены в среднем на 45 процентов. В такой ситуации борьба за выгодные заказы ведется уже не на уровне отдельных компаний - между собой конкурируют целые регионы. Одним из способов продвинуть свои верфи стало создание судостроительных кластеров.

Именно этот путь выбрали в Архангельской области и подвели первые итоги: с одной стороны, отраслевая кооперация реально помогает обеспечить предприятия работой, а с другой - развитие гражданского судостроения в регионе тормозят типичные проблемы северного бизнеса.

В итоге новые траулеры для местных рыбаков пока еще закладывают на Балтике, а пассажирские суда, закупленные в Татарстане для перевозок на островные территории Архангельска, оказываются непригодны для работы в условиях Севера.

Казалось бы, судостроительный потенциал Поморья вполне позволяет не только полностью обеспечить свой рынок, но и осваивать новые. Пятьдесят предприятий области заняты строительством и ремонтом судов. Их общий вклад в промышленное производство региона составляет 48 процентов.

Фото: РИА Новости www.ria.ru
Освоение Арктики дало стимул созданию современных судов и техники

Однако отрасль неоднородна. Ее главные мощности сосредоточены на северодвинских предприятиях, которые работают на оборонно-промышленный комплекс.

Согласно поручению президента, к 2030 году они должны увеличить долю гражданской продукции до половины всего объема. Но какой именно будет эта продукция? Еще несколько лет назад гиганты отрасли строили даже яхты премиум-класса на экспорт, однако затем полностью сосредоточились на более выгодных оборонных заказах.

- Наши главные возможности связаны со строительством и обслуживанием морских платформ, вспомогательного флота, научно-исследовательских судов и подводных добычных комплексов, - считает директор судостроительного кластера Архангельской области Сергей Смирнов. - В Северодвинске бесперспективно строить простые типовые суда "река - море", мы не сможем в этом конкурировать. Наш конек - высокотехнологичные объекты. Так, созданы все предпосылки для того, чтобы именно северодвинские предприятия получили заказ на строительство ледостойкой платформы для газового месторождения Каменномысское-море в Обской губе. И мы хотим не просто построить одну платформу, а позиционируем область как технологический центр строительства и обслуживания морских сооружений и платформ.

Кооперация позволяет предприятиям объединить ресурсы и максимально использовать меры поддержки, предлагаемые судостроителям 

Однако в Поморье строят и обычные вспомогательные суда, баржи, катера. Здесь работает единственный в СЗФО производитель алюминиевых маломерных судов, которые незаменимы в речных перевозках и на морском мелководье. Но малый и средний судостроительный бизнес региона не может потянуть серийное производство.

- Причина проста: затраты на электроэнергию и тепло на Севере выше, чем, например, в Краснодарском крае, - поясняет Сергей Смирнов. - К тому же наши производители выплачивают работникам районный и северный коэффициенты. Все это приводит к удорожанию продукции и снижению ее конкурентоспособности. Однако мы можем использовать свое географическое расположение - выход в Арктику, короткое логистическое плечо для доставки грузов.

Фото: Юлия Гарднер/РГ
Дальневосточные верфи сделали ставки на гражданские суда

Конечно, масштабные арктические проекты наиболее интересны судостроителям. Но в бизнес-планах нашлось место и нуждам жителей глубинки. Когда-то реки были главными транспортными артериями Поморья, а сегодня эти пути почти не используются. Судостроительный кластер совместно с минтрансом области изучает потребности Онежского района в пассажирском флоте, чтобы спроектировать и построить судно специально для Севера.

- Кооперация позволяет предприятиям объединить ресурсы и по максимуму использовать меры поддержки, которые сегодня предлагают судостроителям на федеральном и региональном уровнях, - отмечает заместитель председателя правительства области Виктор Иконников. - Любой проект в Арктике, на которую мы ориентируемся, предполагает участие множества разноплановых предприятий. Создание судостроительного кластера вписывается сразу в несколько нацпроектов. Мы рассчитываем, что отрасль сыграет свою роль в создании научно-образовательного центра, над которым работает область.

Малый и средний бизнес также отмечает плюсы объединения, но при этом ссылается на трудности, общие для всех предпринимателей.

- Отраслевая кооперация реально работает. Благодаря ей мы наладили выпуск продукции для нефтегазового сектора, несмотря на конкуренцию со стороны иностранцев. Но есть ощущение, что нас посадили в лодку, а весел не дали. Весла в данном случае - это "длинные" и почти бесплатные деньги, без которых сложно рассчитывать на прорыв, - полагает директор архангельской судоверфи Евгений Пеньевской.

В судостроительном кластере согласны, что без кредитной поддержки отрасль не сможет развиваться и нужны "длинные" деньги. А скоро отечественные предприятия смогут неплохо заработать на рынке судоремонта.

- Вообще это достаточно консервативное направление, в котором технологии не менялись уже двадцать-тридцать лет. Но совершенствуется другое - маркетинг в судоремонте. К примеру, еще недавно мурманские предприятия не были заметны на рынке. А сегодня они покупают доки и предлагают судовладельцам комплексный подход - берут пример с Норвегии, которая успешно привлекала наши промысловые компании. Но Россия планирует ввести превентивные меры: чтобы получить квоты на вылов, владельцы должны будут ремонтировать суда на территории страны. Так что мы должны быть готовы к большой работе, - прогнозирует развитие ситуации Сергей Смирнов.

Экономика Отрасли Промышленность Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Архангельская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Замглавы ПФР Иванов освобожден от должности в связи утратой доверия
МИД Китая: Испытания ракет в США приведут к глобальной гонке вооружений
В Госдуме предлагают освободить водителей от штрафов в некоторых случаях
В Минобороны анонсировали учения с участием более 128 тысяч военных
Банковские карты предложили блокировать при подозрительных операциях