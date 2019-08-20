В последнее время наметилось оживление в судостроительной отрасли страны. Гражданскому флоту РФ до 2035 года надо получить почти 900 новых судов - промысловых, пассажирских, научных и прочих. А профильные предприятия пока загружены в среднем на 45 процентов. В такой ситуации борьба за выгодные заказы ведется уже не на уровне отдельных компаний - между собой конкурируют целые регионы. Одним из способов продвинуть свои верфи стало создание судостроительных кластеров.

Именно этот путь выбрали в Архангельской области и подвели первые итоги: с одной стороны, отраслевая кооперация реально помогает обеспечить предприятия работой, а с другой - развитие гражданского судостроения в регионе тормозят типичные проблемы северного бизнеса.

В итоге новые траулеры для местных рыбаков пока еще закладывают на Балтике, а пассажирские суда, закупленные в Татарстане для перевозок на островные территории Архангельска, оказываются непригодны для работы в условиях Севера.

Казалось бы, судостроительный потенциал Поморья вполне позволяет не только полностью обеспечить свой рынок, но и осваивать новые. Пятьдесят предприятий области заняты строительством и ремонтом судов. Их общий вклад в промышленное производство региона составляет 48 процентов.

Однако отрасль неоднородна. Ее главные мощности сосредоточены на северодвинских предприятиях, которые работают на оборонно-промышленный комплекс.

Согласно поручению президента, к 2030 году они должны увеличить долю гражданской продукции до половины всего объема. Но какой именно будет эта продукция? Еще несколько лет назад гиганты отрасли строили даже яхты премиум-класса на экспорт, однако затем полностью сосредоточились на более выгодных оборонных заказах.

- Наши главные возможности связаны со строительством и обслуживанием морских платформ, вспомогательного флота, научно-исследовательских судов и подводных добычных комплексов, - считает директор судостроительного кластера Архангельской области Сергей Смирнов. - В Северодвинске бесперспективно строить простые типовые суда "река - море", мы не сможем в этом конкурировать. Наш конек - высокотехнологичные объекты. Так, созданы все предпосылки для того, чтобы именно северодвинские предприятия получили заказ на строительство ледостойкой платформы для газового месторождения Каменномысское-море в Обской губе. И мы хотим не просто построить одну платформу, а позиционируем область как технологический центр строительства и обслуживания морских сооружений и платформ.

Кооперация позволяет предприятиям объединить ресурсы и максимально использовать меры поддержки, предлагаемые судостроителям

Однако в Поморье строят и обычные вспомогательные суда, баржи, катера. Здесь работает единственный в СЗФО производитель алюминиевых маломерных судов, которые незаменимы в речных перевозках и на морском мелководье. Но малый и средний судостроительный бизнес региона не может потянуть серийное производство.

- Причина проста: затраты на электроэнергию и тепло на Севере выше, чем, например, в Краснодарском крае, - поясняет Сергей Смирнов. - К тому же наши производители выплачивают работникам районный и северный коэффициенты. Все это приводит к удорожанию продукции и снижению ее конкурентоспособности. Однако мы можем использовать свое географическое расположение - выход в Арктику, короткое логистическое плечо для доставки грузов.

Конечно, масштабные арктические проекты наиболее интересны судостроителям. Но в бизнес-планах нашлось место и нуждам жителей глубинки. Когда-то реки были главными транспортными артериями Поморья, а сегодня эти пути почти не используются. Судостроительный кластер совместно с минтрансом области изучает потребности Онежского района в пассажирском флоте, чтобы спроектировать и построить судно специально для Севера.

- Кооперация позволяет предприятиям объединить ресурсы и по максимуму использовать меры поддержки, которые сегодня предлагают судостроителям на федеральном и региональном уровнях, - отмечает заместитель председателя правительства области Виктор Иконников. - Любой проект в Арктике, на которую мы ориентируемся, предполагает участие множества разноплановых предприятий. Создание судостроительного кластера вписывается сразу в несколько нацпроектов. Мы рассчитываем, что отрасль сыграет свою роль в создании научно-образовательного центра, над которым работает область.

Малый и средний бизнес также отмечает плюсы объединения, но при этом ссылается на трудности, общие для всех предпринимателей.

- Отраслевая кооперация реально работает. Благодаря ей мы наладили выпуск продукции для нефтегазового сектора, несмотря на конкуренцию со стороны иностранцев. Но есть ощущение, что нас посадили в лодку, а весел не дали. Весла в данном случае - это "длинные" и почти бесплатные деньги, без которых сложно рассчитывать на прорыв, - полагает директор архангельской судоверфи Евгений Пеньевской.

В судостроительном кластере согласны, что без кредитной поддержки отрасль не сможет развиваться и нужны "длинные" деньги. А скоро отечественные предприятия смогут неплохо заработать на рынке судоремонта.

- Вообще это достаточно консервативное направление, в котором технологии не менялись уже двадцать-тридцать лет. Но совершенствуется другое - маркетинг в судоремонте. К примеру, еще недавно мурманские предприятия не были заметны на рынке. А сегодня они покупают доки и предлагают судовладельцам комплексный подход - берут пример с Норвегии, которая успешно привлекала наши промысловые компании. Но Россия планирует ввести превентивные меры: чтобы получить квоты на вылов, владельцы должны будут ремонтировать суда на территории страны. Так что мы должны быть готовы к большой работе, - прогнозирует развитие ситуации Сергей Смирнов.