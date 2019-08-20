Петербург вошел в десятку самых "тусовочных" городов планеты

Санкт-Петербург стал единственным российским городом, вошедшим в десятку лучших городов мира для вечеринок. Северная столица заняла четвертое место после Белграда, мексиканского курорта Плайя-дель-Кармен и Сингапура.

Об этом сообщает авторитетное издательство Lonely Planet, специализирующееся на выпуске туристических путеводителей, со ссылкой на британский портал Slotsia.

Эксперты оценили "тусовочные" центры планеты с точки зрения количества баров и клубов, уровня преступности, стоимости пива, проживания, такси и фаст-фуда.

В Петербурге, как отмечают исследователи, работает около 195 баров и клубов, способных удивить даже самого взыскательного любителя развлечений. Кроме того, свою роль сыграло обилие бюджетных отелей, атмосфера непрерывной уличной вечеринки по выходным и богатые культурные традиции.

На пятом месте оказался мексиканский курорт Кабо-Сан-Лукас, на шестом - Токио, на седьмом - Сеул. Замкнули Топ-10 Стамбул, Бангкок и Буэнос-Айрес.