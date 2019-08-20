Петербургским предпенсионерам окажут бесплатную юридическую помощь

В Санкт-Петербурге жители предпенсионного возраста, а также те, кто пострадал от политических репрессий, смогут получать юридическую помощь бесплатно. Соответствующее постановление Правительства Санкт-Петербурга подписал врио губернатора Александр Беглов.

Предпенсионеры - это те, кому осталось от пяти и меньше лет до возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, уточняют в Смольном. Согласно новому постановлению, они смогут обращаться к адвокатам из государственной системы бесплатной юридической помощи, чтобы получить консультацию по вопросам, связанным с соцподдержкой, а также с нарушением их трудовых интересов.

Это же касается и петербуржцев, пострадавших от политических репрессий.

Бесплатные юридические консультации будут предоставляться с 1 января 2020 года.