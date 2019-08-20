Завоевать новосела только ценой квадратного метра становится все сложнее. Специалисты утверждают, что люди выбирают не наименьшую стоимость квартиры на рынке, а наилучшее качество за те деньги, которые могут потратить.- Если раньше условия игры на рынке диктовал продавец, - рассказывает заместитель генерального директора СК "ЛенРусСтрой" Максим Жабин, - то теперь в центре внимания застройщиков - покупатель. Его требования растут. Он внимательнее и вдумчивее подходит к выбору квартиры.

Такие выводы застройщик делает, в первую очередь основываясь на собственном опыте. СК "ЛенРусСтрой" несколько лет назад завершила строительство квартала "Дудергофская линия - 3" и сейчас строит целый район "Новое Горелово", рассчитанный на девять тысяч жителей.

Развивать территорию комплексно

СК "ЛенРусСтрой" одной из первых на российском рынке взялась за проект комплексного освоения территории еще в те времена, когда другие ограничивались "точечной" застройкой. Именно тогда в компании поняли, что, приобретая квартиру, новосел покупает не только "свою крепость", он покупает место, его атмосферу и комфорт на территории. Поэтому жилые кварталы компании вводятся в эксплуатацию одновременно с благоустроенной прилегающей территорией и социальной инфраструктурой. В ЖК "Новое Горелово" уже сданы и большей частью заселены 950 квартир. Одновременно с их вводом компания благоустроила и озеленила дворы, оборудовала зоны отдыха для взрослых и для детей, организовала места для автостоянок. Уже в этом году откроется детский сад для 240 малышей, а к концу следующего года в рамках муниципального контракта завершится строительство первой школы на 550 учеников.

Вдохновленные проектами новых общественных пространств Петербурга и Европы (в Петербурге "Новая Голландия", порт "Севкабель"), строители приступили к реализации подобного проекта в жилом комплексе "Новое Горелово": полукилометровой променад-аллеи. Пешеходная аллея в стилистике современной скандинавской архитектуры станет местом притяжения для жителей микрорайона: рекреационные и общественные пространства для активного и спокойного отдыха, фонтан, концертная площадка, кафе появятся до конца года.

Много сценариев нашей жизни

"Мы должны сделать такую квартиру, из которой не захочется переехать", - это не только мечта топ-менеджмента компании, а принцип, которому подчиняются многие процессы при строительстве жилого комплекса.

-?Застройщик должен учитывать, - говорит Максим Жабин, - что в квартире (например, площадью 54 квадратных метра) могут развиваться разные сценарии жизни. Здесь могут жить супруги без детей, второй вариант - с ребенком или двумя, третий - семья с пожилым родителем. Чтобы разработать правильную квартирографию и построить подходящие для сценариев жизни людей дома, мы сначала моделируем квартиру, стараясь разместить там все необходимое - вплоть до определенного количества кухонной утвари в шкафу. Чтобы избежать ошибок, создаем фокус-группы из потенциальных клиентов, каждой из которых задаем вопрос: что вам кажется некомфортным в этой квартире?

Собственные производственные мощности строительной корпорации позволяют реализовывать нестандартные решения маркетологов. Есть свой парк техники, свое производство строительных материалов, свое проектное бюро. В состав корпорации входит Киришский домостроительный комбинат, который приступил к выпуску газобетонных блоков по новой бесшовной технологии. Она позволяет строителям быть маневренными и, например, менять высоту потолков в доме.

Комфорт кроется в деталях

Все детали новых квартир можно рассмотреть в шоурумах, которые работают в строящихся домах. Шоурумы созданы под основные сценарии нашей жизни. Художники реализовали в рисунках на стенах возможные элементы дизайна квартиры. Если прихожая - то с вешалками и шкафом для обуви, если кухня - то с плитой, мойкой и запиской на холодильнике, если комната для подростка - то с местом для кровати, гитары и школьного стола. Такая "живопись" - это бесплатный профессиональный дизайн-проект интерьера, в котором продумано все, вплоть до занавесок или места для кошки. А в демонстрационной ванной комнате рядом с туалетом установлен макет стиральной машины в натуральную величину, чтобы покупатели могли самостоятельно убедиться, насколько комфортным будет их одновременная эксплуатация в будущем.

Кроме шоурумов, "ЛенРусСтрой" готовит к запуску онлайн-проект на YouTube об организации пространства в новых квартирах с учетом того, что сейчас можно купить в магазинах. Видеоролики также покажут, как складывать одежду, где расположить кровать и как выбрать шкаф.

Своя территория за порогом квартиры

За порогом квартиры не заканчивается дом. "Мы не делаем акцент на самих коридорах. Но в холлах у лифтов люди проводят много времени, нужно подобрать такой дизайн-код, который будет создавать ощущение спокойствия. Нам очень важно, чтобы жильцам нравилось возвращаться в дом, в котором хочется жить", - поясняет застройщик. Именно поэтому в СК "ЛенРусСтрой" анализируют опыт коллег из России и Европы, возводящих уникальные жилые комплексы, и даже штукатурку выбирают среди 150 поставщиков.

Также с заботой о новоселах было принято решение отказаться от места для колясок и велосипедов в холле первого этажа в пользу отдельных помещений - колясочных - на каждом этаже новых домов. Ключи от них будут у всех владельцев квартир на площадке.

Снова с "ЛенРусСтрой"

Как подсчитали специалисты компании, средний срок проживания молодой семьи в однокомнатной квартире составляет семь лет. Дальше она начинает планировать улучшение жилищных условий. Поэтому сейчас разрабатывается программа, условно названная "Снова с нами", которая предусматривает зачет стоимости старой квартиры, приобретенной когда-то у компании, при покупке новой. Как правило, одна семья может приобрести три квартиры: сначала однокомнатную, потом расширить жилое пространство до двухкомнатной, а затем - трехкомнатной. Также нередко, купив двухкомнатную квартиру, однокомнатную оставляют для подросшего ребенка или пожилого родителя.

Разработанные системы лояльности помогают сделать повторные приобретения более доступными. С помощью программы "Семейный квадрат" на бонусный счет клиента будут зачисляться квадратные метры, которые зачтутся при новой покупке. Например, при приобретении 38 квадратных метров три станут будущими бонусами. Впрочем, у кого "на руках" больше бонусов, в компании не считают, утверждая, что от такого сотрудничества в плюсе остаются все - и застройщик, и новосел.

На сегодняшний день процент повторных продаж у застройщика достигает 40. Это очень высокий показатель.

В компании делают многое, чтобы человек, один раз купивший квартиру в "ЛенРусСтрой", начал доверять продавцу.

- Главный капитал, который можно заработать, - человеческий, не финансовый. Если ты заслужил доверие, то потом с тобой работают все, - объясняет генеральный директор компании Леонид Кваснюк.

Кстати

Компания "ЛенРусСтрой" первой в Петербурге и Ленобласти начала работать по новой системе привлечения средств дольщиков через эскроу-счета, переход на которые произошел в отрасли 1 июля этого года. Так называют банковские счета условного депонирования, на которые покупатель вносит средства. Банк перечисляет их застройщику только после завершения всех работ, после передачи объекта недвижимости покупателю. СК "ЛенРусСтрой" работает по этой системе со Сбербанком уже больше года.

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