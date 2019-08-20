В Ленобласти водитель насмерть сбил 16-летнюю велосипедистку и скрылся

В Ленинградской области водитель сбил юную велосипедистку и скрылся с места происшествия.

Авария с участием девочки-подростка произошла 19 августа около 21.15 на седьмом километре автодороги Городец - Кенозерье.

Как сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, девочка 2003 года рождения ехала на велосипеде по обочине дороги, когда ее сбил автомобиль Volkswagen Passat. Юная велосипедистка скончалась на месте.

Водитель скрылся с места происшествия, однако правоохранителям удалось установить его личность, и ранним утром 20 августа он был задержан. Им оказался 24-летний житель поселка Володарского Лужского района Ленинградской области.