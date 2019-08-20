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20.08.2019,  
13:34
Текст:  Антон Валагин

Россия вывела на испытания корвет нового типа с "Калибром"

Фото: Пресс-служба "Северной верфи" Фото: Пресс-служба "Северной верфи"
Фото: Пресс-служба "Северной верфи"

Построенный на "Северной верфи" в Петербурге головной корабль проекта 20385 "Гремящий" вышел в Балтийское море для государственных испытаний.

Фото: Минобороны РФ/РИА Новости
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- Кораблю предстоит завершить заводские ходовые испытания, после чего без возврата на базу начнутся госиспытания. На "Гремящем" проверят работу всех корабельных систем в эксплуатационном и боевом режимах. Сдаточная команда протестирует радиотехнические средства, гидроакустику, работу авиационного комплекса. Через несколько дней к корвету присоединится фрегат "Адмирал флота Касатонов", - рассказали в пресс-службе предприятия.

В общей сложности испытания корвета на Балтике продлятся около трех месяцев, после чего "Гремящий" по Северному морскому пути перейдет в Приморье, где продолжит тесты, а затем войдет в состав Тихоокеанского флота. "Адмирал Касатонов" отправится служить на Северный флот.

В классификации НАТО многоцелевые корабли проекта 20380/20385 проходят как фрегаты - из-за больших размеров и водоизмещения. В любом случае они станут основой ВМФ России в ближней морской зоне. Отличие "Гремящего" от предыдущих шести кораблей - в новом оружии. Проектом предусмотрена установка универсальной пусковой установки на восемь крылатых ракет семейства "Калибр" и "Оникс" вместо ракетного комплекса "Уран". Боекомплект зенитного комплекса "Редут" увеличен с 12 до 16 ячеек.

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