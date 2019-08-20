Аналитики "Яндекса" изучили цены на отели в популярных у туристов российских городах и городах-миллионниках. По данным "Яндекс.Путешествий", двухместный номер с завтраком в трехзвездочном отеле стоит в Петербурге в среднем 4143 рубля. В целом по России эта цена ниже - 3816 рублей. Дороже всего номер во Владивостоке - 5954 рубля. Это в полтора раза больше, чем в целом по России.

Помимо Владивостока и Санкт-Петербурга, дорогие номера в Алуште, Москве и Красноярске. Дешевле всего отели в Волгограде - всего 2574 рубля. Другие города с самыми дешевыми отелями - Новосибирск, Краснодар, Ростов-на-Дону и Воронеж.

Самые высокие цены на отели в Санкт-Петербурге летом - в среднем 5859 рублей. В это время цены растут в большинстве городов, но в Санкт-Петербурге, Владивостоке и в курортных городах это особенно заметно. Наиболее стабильные цены на отели в Уфе, Краснодаре, Новосибирске и Москве - в течение года они практически не меняются.

Согласно данным исследований компании JLL, заполняемость отелей в Петербурге по итогам первого полугодия выросла на семь процентов по сравнению с прошлогодними показателями - до 53 процентов. Больше всего туристов в первом полугодии заполнили бюджетные гостиницы города: этот показатель в них вырос на 10 процентов.

При этом по абсолютному показателю заполняемости лидировал высокий сегмент, в котором было продано 70 процентов номеров. Аналитики объясняют это ограниченным предложением, а также большим количеством деловых мероприятий высокого уровня в городе, которые собирают большое число VIP-гостей.

Напомним, что за первое полугодие 2019 года Петербург посетили больше 1,5 миллиона иностранных туристов, что на 15 процентов больше, чем в тот же период год назад. Осенью можно ожидать сохранение положительной динамики - с 1 октября 2019 года иностранные туристы смогут посетить Петербург и Ленинградскую область по бесплатной электронной визе. По подсчетам экспертов, число отдыхающих в городе может увеличиться на 40 процентов.