В Коми будут судить отца, спрятавшего тело 8-летнего сына в сумке

Следком по Республике Коми завершил расследование уголовного дела, возбужденного по факту смерти восьмилетнего мальчика. Его тело нашли в одном из гаражных кооперативов Воркуты в дорожной сумке.

Как сообщает пресс-служба ведомства, это случилось в 2018 году. Мальчика, больного сахарным диабетом 1 типа, воспитывал 37-летний отец. Мама ребенка умерла. Первыми тревогу забили педагоги и медики. Во-первых, мальчик не появлялся в школе с начала учебного года, во-вторых, 15 сентября отец должен был получить инсулин и тестовые полоски, но не пришел за ними.

Начали звонить отцу, тот объяснил, что сын болеет, а потом и совсем перестал выходить на связь. И тогда было принято решение вскрыть двери съемной квартиры, где проживали отец с сыном.

Там мужчину и обнаружили. Он рассказал, что совсем недавно мальчику стало плохо, и он умер. Испугавшись ответственности, отец вынес тело ребенка в сумке на территорию гаражного кооператива.

Были назначены необходимые экспертизы. И выяснилось, что мальчик умер раньше. С 13 по 15 августа его состояние ухудшилось, поднялась высокая температура. Однако отец, зная об инсулиновой зависимости сына, находясь к тому же в состоянии алкогольного опьянения, не вызвал медиков.

Выяснилось также, что после этого мужчина получал социальные выплаты по инвалидности на умершего сына. Их общая сумма составила более 21 тысячи рублей, деньги зачислялись на расчетный счет ребенка, которого уже не было в живых.

Следком предъявил фигуранту обвинение по двум статьям: 125 УК РФ - оставлении в опасности и 159 УК РФ - мошенничество при получении выплат. Дело передано в суд для рассмотрения по существу.