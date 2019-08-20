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20.08.2019 13:14
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Петербурге будут реабилитировать пациентов с рассеянным склерозом

Текст: Евгения Цинклер (Санкт-Петербург)

В Санкт-Петербурге на базе Городской клинической больницы №31 с сентября начнет работу первое отделение для реабилитации пациентов с рассеянным склерозом.

Фото: iStock
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Как сообщают в Смольном, главная задача отделения - помочь пациентам максимально восстановить утраченные функции организма.

Сейчас здесь уже практически все готово к открытию. Процедурные оборудованы самыми современными реабилитационными аппаратами, а палаты приспособлены для людей с ограниченными возможностями. Комплекс восстановительных мер будет весьма широк: от упражнений на тренажерах и массажа до аутотренинга и психотерапии.

Предполагается, что ежегодно в отделении смогут проходить реабилитацию более тысячи человек.

Справка "РГ"

По данным Смольного, диагноз "рассеянный склероз" имеют 10,8 тысячи взрослых петербуржцев (преимущественно молодые люди 20-30 лет) и 52 ребенка.

Общество Здоровье Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
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