В Петербурге завели дело из-за рекламы на счетах за электричество

Антимонопольная служба возбудила административное дело в отношении АО "Петроэлектросбыт" (ПЭС) из-за рекламы на квитанциях за электроэнергию по жалобе жительницы Санкт-Петербурга. Об этом сообщили в городском управлении ФАС.

- Заявительница предоставила в антимонопольный орган квитанцию ресурсоснабжающей организации, которая, по ее мнению, содержит нарушение закона, - отметили в ведомстве.

На квитанции, представленной заявительницей, была размещена реклама одной из аптечных сетей. При этом федеральный закон "О рекламе" не допускает размещение рекламы на платежных документах за жилое помещение и коммунальные услуги, в том числе на оборотной стороне таких документов.

Правда, положения настоящей части не распространяются на социальную рекламу и справочно-информационные сведения. Слушания по данному делу назначены на 2 сентября.