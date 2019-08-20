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20.08.2019 13:45
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Петрозаводске вынесли приговор грабителям ювелирного магазина

Текст: Светлана Цыганкова (Петрозаводск)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Петрозаводский городской суд вынес приговор четверым обвиняемым в краже ювелирных изделий из магазина. Все они отправятся в колонию на длительные сроки, сообщает пресс-служба прокуратуры Карелии.

Фото: depositphotos.com
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Налет произошел в конце октября прошлого года. Вечером в магазин известной торговой сети ворвались двое мужчин в масках. Они заявили продавцу, что это ограбление, разбили витрины и забрали ювелирные изделия. На это ушло не более одной минуты. Потом злоумышленники скрылись.

Как установило следствие, у них было еще двое сообщников. Один стоял на улице и наблюдал за обстановкой, а второй ждал рядом в машине. Всего из магазина украли более ста наименований изделий на сумму более полутора миллиона рублей.

По факту кражи возбудили дело по статье 161 УК РФ "Грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества в особо крупном размере".

В ходе оперативно-розыскных мероприятий личности грабителей установили. Через три недели троих задержали в Московской области в арендованной квартире, а четвертого - в аэропорту Шереметьево при попытке улететь домой. Практически все ювелирные изделия изъяли, на них только еще искали покупателя.

Суд назначил двум членам банды наказание в виде шести лет лишения свободы, еще одному - семь лет. Все они отправятся в колонии строгого режима. Лидер группировки получил восемь лет в исправительной колонии особого режима, в его действиях усмотрели особо опасный рецидив.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Карелия Петрозаводск
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