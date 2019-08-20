В Республике Коми в одном из поселков Удорского района 14-летняя девочка погибла в результате нападения волка. Региональное следственное управление СКР возбудило уголовное дело по статье "халатность". Следователи оценят работу муниципальных и региональных чиновников, которые отвечают за численность серых хищников. Как решают "волчьи" проблемы в СЗФО, выясняла корреспондент "РГ".

С января по июль 2019-го в рамках регулирования популяции волков охотники добыли в Коми 21 животное. Всего же, по данным последнего мониторинга республиканского минприроды, в регионе насчитывается около 1,3 тысячи этих хищников.

Как отмечают в министерстве, показатель не превышает максимально допустимого уровня - пять особей на сто тысяч гектаров охотничьих угодий. Тем не менее на следующий день после трагедии минприроды Республики Коми издало приказ о регулировании численности волков на территории Удорского района.

Документ позволит выдавать разрешения на отстрел вне начинающегося в Коми 15 сентября сезона охоты на волка. При этом опыт соседних регионов показывает, что бороться с волками, создавая дополнительные стимулы для охотников, можно практически круглый год. Так, в текущем году в бюджете Вологодской области заложили 2,3 миллиона рублей на премирование охотников-волчатников.

- Первые выплаты были проведены в апреле - 600 тысяч рублей за 150 особей волка, - отметил заместитель главы Вологодской области Михаил Глазков. - В июне губернатор области принял решение о дополнительном выделении средств. Оно было связано с необходимостью поддержания численности хищника на минимальном уровне и исключения возникновения очагов бешенства в дикой природе. Сейчас премии на общую сумму более 1,4 миллиона рублей перечислены еще за 340 добытых особей. Реестр на выплату был сформирован на основании всех заявлений, поступивших до июля текущего года. До конца года мы планируем перечислить остаток денежных средств - это еще порядка 260 тысяч рублей.

Комплекс поощрительных мер позволил сократить численность волка на 30 процентов по сравнению с прошлым годом. Как показал последний мониторинг, в регионе обитает порядка 300 этих хищников. Кстати, охотников на волков на Вологодчине поддерживают не только деньгами, но и разрешениями на добычу ценных животных. В предстоящем сезоне охоты волчатники смогут добыть 110 лосей и 55 кабанов - это практически треть всех региональных квот.

Летне-осенний охотничий сезон на Вологодчине стартовал в конце июля - начале августа. С 25 июля можно охотиться на болотно-луговую дичь, с 1 августа - на медведя и кабана, с 5 августа - на боровую и полевую дичь. А на днях, 17 августа, открылся самый массовый сезон охоты на боровую и водоплавающую дичь.

В этом году на Вологодчине разрешения на добычу кабана и бурого медведя впервые распределили с помощью жребия. Присутствовать при этом могли все желающие. Процедура позволила избежать очередей, ажиотажа и конфликтов. На кабана поступило более 3,6 тысячи заявок, на медведя - более 2,6 тысячи. Шанс стать обладателем счастливого жребия - примерно один к десяти.

Опыт оказался успешным, поэтому разрешения на участие в лосиной охоте, которая стартует осенью, тоже распределили с помощью жребия. Мероприятие прошло 7 августа во всех структурных районных подразделениях облохотдепартамента. Заявление на получение разрешений охотники могут подать любым способом. Но выгоднее всего воспользоваться региональным порталом государственных услуг и оплатить пошлину в электронном виде - в таком случае предоставляется 30-процентная скидка.

В Ненецком автономном округе к жеребьевке прибегают второй год подряд. Правда, проходит она в режиме онлайн: процедуру транслируют с помощью видеохостинга YouTube на канале профильного департамента. Всего в преддверии летне-осеннего сезона охотники подали 20 заявлений на добычу медведя и 254 - на добычу лося. С помощью жребия распределили девять и 34 разрешения соответственно.

Прямая речь

Василий Пискарев, председатель Комитета по безопасности и противодействию коррупции Госдумы РФ:

- В приоритетном порядке в осеннюю сессию будет рассмотрен проект поправок в статью 13 Федерального закона "Об оружии", увеличивающий с пяти до 15 лет срок действия разрешений на хранение и ношение охотничьего оружия. Осенью Комитет по безопасности и противодействию коррупции намерен провести широкое обсуждение законопроекта с привлечением охотников, руководителей охотхозяйств, профильных ведомств и экспертов. А также представителей коренных малочисленных народов, для которых документ крайне важен.