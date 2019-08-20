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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Условия для томата

В регионах Северо-Запада развивают тепличное хозяйство
Текст: Светлана Цыганкова (СЗФО)
Российская газета - Экономика Северо-Запада № 183(7941)
В России стабильно растет рынок производства овощей защищенного грунта. В нынешнем году общая площадь теплиц превысила 2,5 тысячи гектаров. В 2014 году этот показатель составлял 2,3 тысячи. Ежегодно площадь теплиц увеличивается. В 2019-м планируют запустить 260 новых гектаров, а в 2020-м - 250. Как заявляют в Министерстве сельского хозяйства РФ, за последние пять лет после введения продовольственного эмбарго тепличная отрасль в России демонстрирует рост.

Подобная ситуация и в СЗФО. В десятке российских регионов - лидеров по выращиванию овощей и Ленинградская область. На регион приходится треть всего объема растениеводческой продукции Северо-Запада. Почти десятая часть всех овощей выращивается в защищенном грунте.

Фото: Анна Бондаренко/РГ
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Чтобы увеличить производство, в моногороде Пикалево планируют открыть тепличное хозяйство, которое будет производить более 40 тысяч тонн томатов в год. Стоимость его первой очереди площадью 22 гектара оценили в 5,3 миллиарда рублей, инфраструктуры - от полутора до двух с половиной миллиардов.

Развивают тепличные хозяйства и в Вологодской области. В Череповце, имеющем статус территории опережающего социально-экономического развития, в конце нынешнего года откроется новый комбинат. Его планируемая мощность - более 5,5 тысячи тонн овощей в год, стоимость около двух миллиардов рублей.

Как отметили в региональном правительстве, на сегодняшний день 65 процентов огурцов и помидоров завозится из-за рубежа. Для покрытия собственных потребностей необходимо 17 тысяч тонн. Пока показатель составляет пять тысяч тонн, но будет удвоен за счет ввода нового комплекса.

- Сейчас тепличных овощей в России выращивают недостаточно, чтобы обеспечить внутренний потребительский спрос. Особенно дефицит овощей ощущается зимой из-за малого количества современных теплиц, - комментирует ситуацию президент ассоциации "Теплицы России" Алексей Ситников. - Модернизация тепличного хозяйства и строительство новых теплиц являются залогом успешного развития сельского хозяйства в нашей стране. Это особенно актуально и ввиду технологических особенностей, и ввиду особенностей климатических - иначе у нас сложно получать больше одного урожая в год.

Прямая речь

Дмитрий Патрушев, министр сельского хозяйства РФ:

- Если раньше мы говорили, что вынуждены импортировать часть продукции, которую потребляем внутри страны, то сейчас ситуация поменялась. Мы выстраиваем экспортоориентированное сельское хозяйство. И к 2024 году необходимо удвоить экспорт сельхозпродукции и довести его до 45 миллиардов долларов. За время действия продэмбарго российский АПК показал очень серьезные результаты, показатели Доктрины продовольственной безопасности были достигнуты почти по всем продуктам. Пока мы не достигли показателей по овощам и по молоку.

Экономика АПК СЗФО
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