Месяц назад в одной из войсковых частей Ленобласти в пробах сметаны были обнаружены растительные жиры. Производителем значилось некое ООО "ПРО-ПИТ". Проверка показала, что по месту регистрации производственного цеха нет.
В релизе Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям высказано предположение, что данная фирма может являться компанией-фантомом, которая выпускает в оборот фальсификат. О своих подозрениях специалисты Россельхознадзора сообщили полиции и региональному управлению УФНС.
К слову, на самом сайте УФНС "РГ" обнаружены сведения только об одной фирме с названием ООО "ПРО-ПИТ", она зарегистрирована в марте 2018 года. Среди 27 видов деятельности компании ни один не касается производства. Юридический адрес фирмы: ул. Генерала Симоняка, дом 1, литера А, помещение 9-Н, офис 2.
Согласно данным Росреестра по Санкт-Петербургу и Ленобласти, по указанному адресу не то что нет молокозавода, это даже не бизнес-центр, а обычный подвал площадью 30 квадратных метров в многоквартирном доме. Тем не менее все эти обстоятельства не помешали фирме направить свою продукцию по линии госзаказа в воинскую часть.
Еще одна фирма-фантом была обнаружена в Великом Новгороде.49 тонн сыра из 2,4 тонны молока под маркой "Сырный хуторок" умудрились изготовить умельцы из ООО "Возрождение". Невероятные производственные показатели выявили сотрудники Управления Россельхознадзора по Новгородской и Вологодской областям на основании данных в системе "Меркурий".
Выезд по юридическому адресу показал, что никакого производства там нет в принципе, поэтому попробовать на вкус или отправить на экспертизу странный сыр специалисты не смогли. Какие еще ингредиенты добавлялись в сыр, также осталось неизвестным, ведь самих рецептов в "Меркурии" не публикуется. Соответственно, производитель может не указывать, сколько в его продукции белков и жиров, а для молочной продукции это самые важные параметры.
- Проверяющие органы не могут достоверно сказать, сколько готовой продукции можно выпускать из входного сырья. Также возникает вопрос с законным выпуском продуктов с использованием сухого молока, продуктов с пониженным содержанием жира или продуктов с заменителями молочного жира (ЗМЖ), - говорит Марина Петрова, генеральный директор Petrova 5 Consulting.
Правда, отмечает эксперт, в части готовой продукции "Меркурий" начал работать только с начала июля, а основное число наименований молочных продуктов будет проходить через систему с 1 ноября. К этому времени, надеется Петрова, технические проблемы будут решены.
Ислам Течиев, ведущий специалист международной ассоциации "Антиконтрафакт", отмечает, что пока "Меркурий" работает в экспериментальном режиме, полностью система еще не введена, она обкатывается, чтобы подготовиться к введению обязательной маркировки на потребительском рынке.
Олег Дю, член "Клуба лидеров" в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, говорит, что главная задача, которая стоит перед системой электронной сертификации, - обеспечить полную прослеживаемость продукта от фермы до прилавка. Подделывать всю цепочку сложно и экономически невыгодно. Пока "Меркурий" не заработал в полную силу, Дю предлагает использовать альтернативные системы прослеживаемости, созданные крупными производителями.
В "Меркурии" меняется сам принцип оформления ветеринарной документации: если раньше ее выписывали ветврачи на бланках строгой отчетности, то теперь все сертификаты генерируются в "Меркурии", причем ввести данные может любой специалист, не обязательно это должен быть аттестованный ветеринар. В Управлении Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям "РГ" сообщили, что уполномоченные лица хозяйствующих субъектов могут оформлять электронные сертификаты (эВСД) на готовую продукцию, которая прошла все необходимые процедуры контроля.
"Например, для того чтобы оформить эВСД на перемещение сыра, не надо быть ветеринаром - надо просто "сообщить" "Меркурию", что такой-то сыр в таком-то количестве переместился отсюда туда. Компетенция уполномоченных лиц установлена приказом Минсельхоза России", - подчеркнули в ведомстве.
Ежемесячно только в Петербурге оформляется порядка восьми миллионов различных ветеринарных документов. Причем только 20 процентов всей документации генерируется специалистами государственной ветеринарной службы. Остальное формируют хозяйствующие субъекты.
Стоит отметить, что если фирма, зарегистрированная в электронной системе, попалась на нарушении, то ее аккаунт блокируют. Но не навсегда. Это обстоятельство с сожалением признают и в Россельхознадзоре. Тем не менее полномочий, чтобы принудительно закрывать фирмы, пойманные на фальсификате, нет ни у Россельхознадозора, ни у местных управлений ветеринарии, ни у других ведомств.
С Нового года в России планируется изменение системы ветеринарного надзора, эту функцию вместо местных управлений ветеринарии должен взять на себя Россельхознадзор. В самом ведомстве объясняют необходимость перемен большим числом нарушений, которые допускали ветврачи на местах. Ветврачи парируют, что многие ошибки носят технический характер, к тому же допускают их и специалисты Россельхознадзора.
Начальник управления ветеринарии по Санкт-Петербургу Юрий Андреев в своем официальном ответе в редакцию "РГ" отметил, что в случае передачи надзорных функций в Россельхознадзор у регионов не останется полномочий по обеспечению защиты населения от болезней, общих для человека и животных.
Активность фирм-фантомов в Управлении ветеринарии объясняют тем, что чем больше у сотрудников сомнительных площадок навыков по программированию, тем масштабнее обман системы, в частности, при определенных манипуляциях у пользователей появляется возможность изменить дату производства продукта, "сделать" из свинины говядину или имитировать известный бренд.
- Основной задачей "Меркурия" и электронной сертификации является не выявление фирм-фантомов, а предотвращение их появления. Это достигается тем, что каждая площадка должна подтверждаться государственной ветеринарной службой региона, где площадка находится. К нашему сожалению, госветслужба Санкт-Петербурга эту работу должным образом не организовала и в Санкт-Петербурге есть тысячи площадок с неопределенным статусом "Не подтвержден", - отвечают на критику в Управлении Россельхознадзора по Петербургу и Ленобласти.
Дискуссия между специалистами городского Управления ветеринарии и регионального Управления Россельхознадзора длится уже не первый год. Всеволод Вишневецкий, руководитель организации "Общественный контроль", говорит, что проблема в самой системе надзора за качеством пищевой продукции, потому что ветеринарные врачи, работающие на предприятиях, не заинтересованы в выявлении "плохой" продукции.