Специалисты Россельхознадзора стали массово выявлять фирмы-фантомы, которые поставляют фальсифицированные продукты. Тенденция тревожная: производители и продавцы нелегальной продукции уже не довольствуются подпольным оборотом, они предпринимают усилия, чтобы легализоваться в системе "Меркурий", что открывает путь в ретейл, на предприятия общественного питания и дает возможность участвовать в госзакупках.

Месяц назад в одной из войсковых частей Ленобласти в пробах сметаны были обнаружены растительные жиры. Производителем значилось некое ООО "ПРО-ПИТ". Проверка показала, что по месту регистрации производственного цеха нет.

В релизе Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям высказано предположение, что данная фирма может являться компанией-фантомом, которая выпускает в оборот фальсификат. О своих подозрениях специалисты Россельхознадзора сообщили полиции и региональному управлению УФНС.

К слову, на самом сайте УФНС "РГ" обнаружены сведения только об одной фирме с названием ООО "ПРО-ПИТ", она зарегистрирована в марте 2018 года. Среди 27 видов деятельности компании ни один не касается производства. Юридический адрес фирмы: ул. Генерала Симоняка, дом 1, литера А, помещение 9-Н, офис 2.

Согласно данным Росреестра по Санкт-Петербургу и Ленобласти, по указанному адресу не то что нет молокозавода, это даже не бизнес-центр, а обычный подвал площадью 30 квадратных метров в многоквартирном доме. Тем не менее все эти обстоятельства не помешали фирме направить свою продукцию по линии госзаказа в воинскую часть.

Еще одна фирма-фантом была обнаружена в Великом Новгороде.49 тонн сыра из 2,4 тонны молока под маркой "Сырный хуторок" умудрились изготовить умельцы из ООО "Возрождение". Невероятные производственные показатели выявили сотрудники Управления Россельхознадзора по Новгородской и Вологодской областям на основании данных в системе "Меркурий".

Выезд по юридическому адресу показал, что никакого производства там нет в принципе, поэтому попробовать на вкус или отправить на экспертизу странный сыр специалисты не смогли. Какие еще ингредиенты добавлялись в сыр, также осталось неизвестным, ведь самих рецептов в "Меркурии" не публикуется. Соответственно, производитель может не указывать, сколько в его продукции белков и жиров, а для молочной продукции это самые важные параметры.

- Проверяющие органы не могут достоверно сказать, сколько готовой продукции можно выпускать из входного сырья. Также возникает вопрос с законным выпуском продуктов с использованием сухого молока, продуктов с пониженным содержанием жира или продуктов с заменителями молочного жира (ЗМЖ), - говорит Марина Петрова, генеральный директор Petrova 5 Consulting.

Правда, отмечает эксперт, в части готовой продукции "Меркурий" начал работать только с начала июля, а основное число наименований молочных продуктов будет проходить через систему с 1 ноября. К этому времени, надеется Петрова, технические проблемы будут решены.

Ислам Течиев, ведущий специалист международной ассоциации "Антиконтрафакт", отмечает, что пока "Меркурий" работает в экспериментальном режиме, полностью система еще не введена, она обкатывается, чтобы подготовиться к введению обязательной маркировки на потребительском рынке.

Олег Дю, член "Клуба лидеров" в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, говорит, что главная задача, которая стоит перед системой электронной сертификации, - обеспечить полную прослеживаемость продукта от фермы до прилавка. Подделывать всю цепочку сложно и экономически невыгодно. Пока "Меркурий" не заработал в полную силу, Дю предлагает использовать альтернативные системы прослеживаемости, созданные крупными производителями.

В "Меркурии" меняется сам принцип оформления ветеринарной документации: если раньше ее выписывали ветврачи на бланках строгой отчетности, то теперь все сертификаты генерируются в "Меркурии", причем ввести данные может любой специалист, не обязательно это должен быть аттестованный ветеринар. В Управлении Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям "РГ" сообщили, что уполномоченные лица хозяйствующих субъектов могут оформлять электронные сертификаты (эВСД) на готовую продукцию, которая прошла все необходимые процедуры контроля.

Производители нелегальной продукции предпринимают усилия, чтобы легализоваться в системе "Меркурий" и попасть на прилавки сетевых магазинов

"Например, для того чтобы оформить эВСД на перемещение сыра, не надо быть ветеринаром - надо просто "сообщить" "Меркурию", что такой-то сыр в таком-то количестве переместился отсюда туда. Компетенция уполномоченных лиц установлена приказом Минсельхоза России", - подчеркнули в ведомстве.

Ежемесячно только в Петербурге оформляется порядка восьми миллионов различных ветеринарных документов. Причем только 20 процентов всей документации генерируется специалистами государственной ветеринарной службы. Остальное формируют хозяйствующие субъекты.

Стоит отметить, что если фирма, зарегистрированная в электронной системе, попалась на нарушении, то ее аккаунт блокируют. Но не навсегда. Это обстоятельство с сожалением признают и в Россельхознадзоре. Тем не менее полномочий, чтобы принудительно закрывать фирмы, пойманные на фальсификате, нет ни у Россельхознадозора, ни у местных управлений ветеринарии, ни у других ведомств.

С Нового года в России планируется изменение системы ветеринарного надзора, эту функцию вместо местных управлений ветеринарии должен взять на себя Россельхознадзор. В самом ведомстве объясняют необходимость перемен большим числом нарушений, которые допускали ветврачи на местах. Ветврачи парируют, что многие ошибки носят технический характер, к тому же допускают их и специалисты Россельхознадзора.

Начальник управления ветеринарии по Санкт-Петербургу Юрий Андреев в своем официальном ответе в редакцию "РГ" отметил, что в случае передачи надзорных функций в Россельхознадзор у регионов не останется полномочий по обеспечению защиты населения от болезней, общих для человека и животных.

Активность фирм-фантомов в Управлении ветеринарии объясняют тем, что чем больше у сотрудников сомнительных площадок навыков по программированию, тем масштабнее обман системы, в частности, при определенных манипуляциях у пользователей появляется возможность изменить дату производства продукта, "сделать" из свинины говядину или имитировать известный бренд.

- Основной задачей "Меркурия" и электронной сертификации является не выявление фирм-фантомов, а предотвращение их появления. Это достигается тем, что каждая площадка должна подтверждаться государственной ветеринарной службой региона, где площадка находится. К нашему сожалению, госветслужба Санкт-Петербурга эту работу должным образом не организовала и в Санкт-Петербурге есть тысячи площадок с неопределенным статусом "Не подтвержден", - отвечают на критику в Управлении Россельхознадзора по Петербургу и Ленобласти.

Дискуссия между специалистами городского Управления ветеринарии и регионального Управления Россельхознадзора длится уже не первый год. Всеволод Вишневецкий, руководитель организации "Общественный контроль", говорит, что проблема в самой системе надзора за качеством пищевой продукции, потому что ветеринарные врачи, работающие на предприятиях, не заинтересованы в выявлении "плохой" продукции.