Подрядчики до сих пор не устранили недоделки в домах, возведенных в регионах СЗФО в рамках старой программы расселения "аварийки". Тем временем в муниципальные образования поступили первые целевые субсидии в рамках федерального проекта, стартовавшего в текущем году.

Федеральная программа расселения жилья, признанного аварийным до 1 января 2012 года, стартовала в стране в 2014-м. По задумке, она должна была завершиться в 2017-м, но в отстающих регионах работы шли и в прошлом, и в текущем году.

К примеру, в Псковской области последний дом для переселенцев ввели в эксплуатацию в марте 2019 года. Его возвели в городе Гдове на улице Никитина. Вскоре здание попало в специальный реестр проблемных объектов федерального Фонда содействия реформированию ЖКХ.

Как пояснил руководитель Псковского регионального центра НП "ЖКХ Контроль" Семен Никонов, дом приняли у застройщика, хотя его территория не была благоустроена.

Вероятно, одна из причин, по которой появляется "новое аварийное жилье", связана со спешкой. Чиновники, стремясь как можно скорее отрапортовать о завершении программных работ, могут закрыть глаза на некоторые шероховатости.

- Жильцы одного из домов в городе Печоры, построенного в 2017-м, жаловались на плесень в квартирах, воду в подвале и множество других недочетов, - приводит пример Семен Никонов. - Согласно информации из достоверного источника, об этих проблемах было известно еще на стадии приемки объекта. Однако, чтобы не отстать от графика, муниципалитет разрешил ввести здание в эксплуатацию, подрядчику перечислили деньги.

На устранение недоделок ушло более года. Если бы заказчик, то есть муниципалитет, отказался принимать объект, возможно, подрядчик исправил бы свои ошибки более оперативно.

Проблемными оказываются не только объекты, возведенные в спешке в последние годы действия старой программы. Так, в карельском поселке Эссойла жильцы дома на улице Новоселов, получившие ключи в 2016-м, еще три года назад жаловались на недоделки: в некоторых квартирах на полу вздулся линолеум, не работала вентиляция, протекала крыша, в помещениях было холодно.

С тех пор ситуация только усугубилась. Вышла из строя канализация, из-за чего рядом с домом образовалась огромная лужа.

- Жители пояснили, что канализационную систему не раз ремонтировали, но кардинально проблему так никто и не смог решить, - рассказывает член регионального штаба ОНФ в Карелии Лариса Прокопенкова. - Из-за неработающих насосов сточные воды сначала скапливаются в колодце, а потом текут чуть ли не под дом. Жижу из колодца откачивают, но через три дня он снова переполняется.

Сейчас представители ОНФ обратились в республиканское министерство строительства, ЖКХ и энергетики. По информации общественников, возведением проблемного дома занималась компания, которой региональные власти уже не раз предъявляли претензии.

Было бы полезно подключить представителей МЧС и Роспотребнадзора к работе на этапе приемки зданий, уверены эксперты

В текущем году старая программа расселения "аварийки" официально завершилась, но борьба с опасными квадратными метрами продолжается в рамках национального проекта "Жилье и городская среда". До 2024 года включительно регионам предстоит закрыть вопрос с жилыми зданиями, признанными аварийными до 1 января 2017-го.

Первые субсидии уже поступают в муниципалитеты. К примеру, Дновскому району Псковской области выделили 45 миллионов рублей на возведение нового дома на улице Строителей.

В целом по стране в 2019-2020 годах новоселье должны справить 64 тысячи человек, проживающие в 26 тысячах квартир. Предстоит возвести сотни тысяч квадратов нового жилья. По мнению главы наблюдательного совета Фонда ЖКХ Сергея Степашина, мониторинг строительства домов для переселенцев необходимо вести очень тщательно, чтобы не появлялось "новое аварийное жилье".

При этом выдачей разрешений на ввод жилья в эксплуатацию занимаются сейчас исключительно муниципальные власти. И этот фактор, возможно, тоже сыграл свою роль в образовании дефектных новых домов.

Чтобы выявлять недоделки на этапе приемки зданий, местным чиновникам в одних случаях не хватает стимулов, в других - опыта и знаний. До 2004 года, когда вступил в силу Градостроительный кодекс РФ, действовал более строгий порядок. В состав приемной комиссии входили представители МЧС, строительного надзора, санитарно-эпидемиологической службы.

В ближайшее время органам государственного пожарного надзора могут вернуть контрольные полномочия на всех стадиях строительства - от проектирования до ввода в эксплуатацию. Правда, речь идет только об объектах с массовым пребыванием людей. Такой законопроект, разработанный после трагедии в "Зимней вишне" в Кемерово, депутаты подготовили ко второму чтению.

- Особое внимание при этом предлагается уделять торгово-развлекательным комплексам, кинотеатрам и концертным залам, - пояснил председатель комитета Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев. - Работу над законопроектом мы планируем продолжить и завершить в ходе осенней сессии.

Как полагают эксперты, опыт федеральных контрольно-надзорных органов пригодится и при возведении жилых домов в рамках нового проекта по расселению "аварийки".

- Было бы полезно подключить представителей МЧС и Роспотребнадзора к работе на этапе приемки зданий, - отмечает эксперт Семен Никонов. - Общественный контроль, безусловно, крайне важен. Так, "ЖКХ Контроль" работает с Фондом ЖКХ по "новым аварийным" объектам. И во многих случаях именно общественные проверки стимулируют подрядчиков исправлять недоделки, что позволяет снять дома с контроля. Однако мы не являемся должностными лицами, приоритетным направлением нашей работы является консультирование граждан, просветительская деятельность. А вот усиление приемных комиссий за счет федеральных контрольно-надзорных органов позволит исключить приемку домов, в которых есть проблемы с плесенью и вентиляцией.