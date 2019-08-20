В Карелии продолжается скандал с размещением форелеводческих хозяйств на озере Верхнее Куйто. Жители деревни Войница Калевальского района выиграли суд, но к выполнению его решений пока так никто и не приступил. Мало того - пытаются намеченные участки снова отдать под разведение рыбы.

Жители Войницы рассказали корреспонденту "РГ" о ситуации, которая сложилась вокруг выделения участков для разведения форели. Предприниматели из города Костомукши пытались уговорить их дать согласие на устройство садков на озере.

Жители отказались, потому что Верхнее Куйто является источником питьевой воды, а форелеводческое хозяйство будет его загрязнять. Кроме того, владельцы домов опасаются, что рыба привлечет внимание медведей, а встречи с дикими животными нежелательны и опасны.

Однако в администрации муниципалитета не прислушались к мнению жителей деревни Войница и дали согласие. Минсельхоз Карелии принял решение о создании участков на озере Верхнее Куйто. Высказались в его пользу и некоторые ученые, посчитавшие, что форелеводческое хозяйство не нанесет особого вреда водоему.

Поэтому жительница Войницы Ксения Рышкевич, заручившись поддержкой своих односельчан, подала в суд на министерство сельского и рыбного хозяйства Карелии. В иске она требовала отменить незаконное решение. И суд встал на сторону жителей деревни.

Анна Никандрова подтвердила "РГ", что удалось отменить в Верховном суде Карелии приказ Минсельхоза Карелии.

- Но мы волнуемся: а если чиновники все-таки будут размещать хозяйство? Мы уверены, что оно загубит озеро Верхнее Куйто и деревню в целом, - говорит Анна Никандрова.

И оказывается, что местные жители не зря волновались. Во-первых, решение республиканского Верховного суда исполнять не торопятся, а во-вторых, на это же место все-таки хотят определить форелеводческое хозяйство. Жителей Войницы уже никто ни о чем не спрашивает.

В официальной записке министерства сельского и рыбного хозяйства Карелии за подписью исполняющего обязанности министра О.М. Гаврош говорится, что в ведомство поступило предложение о формировании границ рыбоводного участка в акватории озера Верхнее Куйто.

Их уже определили, и в администрацию Калевальского муниципального района направили карту-схему для информации. Между тем на озере Верхнее Куйто уже расположены девять рыбоводных участков, все они находятся у старинной карельской деревни Вокнаволок.

Развитие форелеводства в республике является приоритетным. К концу 2020 года планируют довести выпуск рыбы до 35 тысяч тонн, сегодня этот показатель - 20 тысяч тонн. Все хозяйства расположены на озерах. Но далеко не все владельцы садков обеспокоены экологическим состоянием водоемов.

Биологи и общественники утверждают, что от большой нагрузки на озера страдают и вода, и ландшафты. Предлагают выращивать форель в искусственных водоемах, такие технологии уже существуют. Но пока предприниматели не готовы тратиться на них.

Свое экспертное мнение по вопросу влияния выращивания форели на водоемы высказала и главный научный сотрудник Института биологии Карельского научного центра РАН, доктор биологических наук Ольга Стерлигова. Она уверена, что все, что попадает в воду от форелевых ферм, не успевает перерабатываться.

- Основные источники загрязнения - корм, продукты метаболизма, и как показали результаты гидрохимических анализов последних лет, лимитирующими факторами служат азот и фосфор. Главное условие технологического процесса выращивания форели - сохранение качества природных вод. Это особенно актуально для северных водоемов, в которых процессы трансформации органических веществ проходят крайне медленно, - сообщает доктор биологических наук.

Жители старинной карельской деревни заявляют, что будут бороться за свой берег озера Верхнее Куйто.