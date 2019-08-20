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20.08.2019 12:49
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Рыбу не заказывали

Жители карельской деревни выступают против разведения форели на озере Верхнее Куйто
Текст: Светлана Цыганкова
Российская газета - Экономика Северо-Запада № 183(7941)
В Карелии продолжается скандал с размещением форелеводческих хозяйств на озере Верхнее Куйто. Жители деревни Войница Калевальского района выиграли суд, но к выполнению его решений пока так никто и не приступил. Мало того - пытаются намеченные участки снова отдать под разведение рыбы.

Жители Войницы рассказали корреспонденту "РГ" о ситуации, которая сложилась вокруг выделения участков для разведения форели. Предприниматели из города Костомукши пытались уговорить их дать согласие на устройство садков на озере.

Фото: Ю.Песков/РИА Новости
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Жители отказались, потому что Верхнее Куйто является источником питьевой воды, а форелеводческое хозяйство будет его загрязнять. Кроме того, владельцы домов опасаются, что рыба привлечет внимание медведей, а встречи с дикими животными нежелательны и опасны.

Однако в администрации муниципалитета не прислушались к мнению жителей деревни Войница и дали согласие. Минсельхоз Карелии принял решение о создании участков на озере Верхнее Куйто. Высказались в его пользу и некоторые ученые, посчитавшие, что форелеводческое хозяйство не нанесет особого вреда водоему.

Поэтому жительница Войницы Ксения Рышкевич, заручившись поддержкой своих односельчан, подала в суд на министерство сельского и рыбного хозяйства Карелии. В иске она требовала отменить незаконное решение. И суд встал на сторону жителей деревни.

Анна Никандрова подтвердила "РГ", что удалось отменить в Верховном суде Карелии приказ Минсельхоза Карелии.

- Но мы волнуемся: а если чиновники все-таки будут размещать хозяйство? Мы уверены, что оно загубит озеро Верхнее Куйто и деревню в целом, - говорит Анна Никандрова.

И оказывается, что местные жители не зря волновались. Во-первых, решение республиканского Верховного суда исполнять не торопятся, а во-вторых, на это же место все-таки хотят определить форелеводческое хозяйство. Жителей Войницы уже никто ни о чем не спрашивает.

В официальной записке министерства сельского и рыбного хозяйства Карелии за подписью исполняющего обязанности министра О.М. Гаврош говорится, что в ведомство поступило предложение о формировании границ рыбоводного участка в акватории озера Верхнее Куйто.

Их уже определили, и в администрацию Калевальского муниципального района направили карту-схему для информации. Между тем на озере Верхнее Куйто уже расположены девять рыбоводных участков, все они находятся у старинной карельской деревни Вокнаволок.

Развитие форелеводства в республике является приоритетным. К концу 2020 года планируют довести выпуск рыбы до 35 тысяч тонн, сегодня этот показатель - 20 тысяч тонн. Все хозяйства расположены на озерах. Но далеко не все владельцы садков обеспокоены экологическим состоянием водоемов.

Фото: Максим Богодвид/ РИА Новости
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Биологи и общественники утверждают, что от большой нагрузки на озера страдают и вода, и ландшафты. Предлагают выращивать форель в искусственных водоемах, такие технологии уже существуют. Но пока предприниматели не готовы тратиться на них.

Свое экспертное мнение по вопросу влияния выращивания форели на водоемы высказала и главный научный сотрудник Института биологии Карельского научного центра РАН, доктор биологических наук Ольга Стерлигова. Она уверена, что все, что попадает в воду от форелевых ферм, не успевает перерабатываться.

- Основные источники загрязнения - корм, продукты метаболизма, и как показали результаты гидрохимических анализов последних лет, лимитирующими факторами служат азот и фосфор. Главное условие технологического процесса выращивания форели - сохранение качества природных вод. Это особенно актуально для северных водоемов, в которых процессы трансформации органических веществ проходят крайне медленно, - сообщает доктор биологических наук.

Жители старинной карельской деревни заявляют, что будут бороться за свой берег озера Верхнее Куйто.

Экономика АПК Общество Экология Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Карелия
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