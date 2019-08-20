С 1 января 2020 года в России планируют приостановить программу субсидирования производителей сельхозтехники №1432 и ввести систему льготного лизинга с господдержкой для аграриев. Нынешняя программа работает с 2013 года и позволила 70 российским заводам продать сельхозтехники более чем на 100 миллиардов рублей. Президент ассоциации "Росспецмаш" и по совместительству совладелец крупнейшего комбайнового завода в Ростове-на-Дону Константин Бабкин уже заявил о риске падения производства. Хотя эксперты считают, что у руководства заводов было достаточно времени, чтобы подготовиться к работе в условиях открытого рынка.

- Наш завод в этом году отдыхает не месяц, а два. До февраля производство будет работать три дня в неделю, а дальше, может, что-то прояснится и изменится, - заявил Константин Бабкин в ответ на новости о сокращении программы 1432.

В Ростове-на-Дону, где завод является крупным работодателем, это заявление было воспринято весьма болезненно, в региональном парламенте даже провели совещание о том, как не допустить сокращений. Хотя эксперты призывают не драматизировать ситуацию.

- Программа 1432 изначально и задумывалась как реанимационный механизм для российских заводов. После распада СССР и тяжелого наследия 1990-х годов федеральным властям необходимо было стимулировать спрос на отечественную технику. Власти давали субсидии, благодаря которым техника шла аграриям с большой скидкой. За это время заводы должны были модернизировать производство, обновить линейку техники, сделать свою продукцию конкурентоспособной, - говорит редактор Национального аграрного агентства Дмитрий Беляев. - В общем-то, цель была достигнута. Российская техника во многом сегодня сопоставима с ведущей импортной. Это не отрицают и представители заводов. Но все-таки сейчас нужно обеспечить поддержку непосредственно аграриев. Они имеют полное право на доступ к любой сельхозтехнике, которая, по их мнению, принесет им наибольшую выгоду. Если предпочтут российскую - хорошо. Нет - значит, наши производители должны подумать, что они делают не так.

В лизинговых компаниях ждут перемен со сдержанным оптимизмом. Кое-кто опасается, что крупные игроки подомнут под себя рынок (в соседнем Казахстане, например, львиная доля сельхозтехники покупается при помощи одной госкомпании). Но совещания, которые сейчас идут в Минсельхозе, показывают, что власти намерены растить конкурентную среду. А потенциал у этого рынка огромный.

- Лизинг все больше привлекает аграриев. И мы рассчитываем, что эта тенденция будет продолжаться, и доля продаж сельхозтехники в лизинг будет расти, - говорит коммерческий директор крупной компании Евгений Асташкин. - До насыщения рынка лизинговых услуг в России еще очень далеко. На развитых рынках через кэптивные компании (дочерние финансовые компании производителя или дилера) проходит 70 - 80 процентов всего объема продаж. В России это пока 30 процентов. Это наш резерв для развития.

- Если власти действительно будут поддерживать конкуренцию, это хорошо. Я, например, сам покупал технику в лизинг, и это оказывалось дешевле, чем напрямую у дилеров, - отмечает глава фермерской ассоциации Матвеево-Курганского района Ростовской области Николай Попивненко. - Однако были прецеденты, когда лизинговая госкомпания отказывалась работать с тем или иным заводом. В результате этих корпоративных войн страдали сельхозтоваропроизводители. Так что если власти действительно будут ограничивать монополию, то это будет выгодно для всех. И российские аграрии сумеют быстрее модернизировать свой технопарк.

При этом федеральные власти не исключают, что программа 1432 в каком-то виде будет продлена и в ближайшие несколько лет одновременно можно будет пользоваться и тем и другим видом поддержки.

Кстати

По словам экспертов, сейчас старение сельхозтехники чуть обгоняет покупку новых машин. Доля тракторов старше 10 лет в России превышает 50 процентов, зерноуборочных комбайнов - около 45. В результате страдает рентабельность агробизнеса. Например, потери при уборке старыми комбайнами составляют 10 процентов от выращенного урожая, а при использовании новой техники - около одного.