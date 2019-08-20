В Анапе обидчик работницы пляжного тира лишился гидроцикла

Житель кубанского города Крымска, задержанный за избиение работницы анапского тира, оказался должником. Из-за отказа оплатить ущерб судебные приставы лишили его водного мотоцикла, собственником которого он являлся. Информация об этом сегодня опубликована на официальном сайте управления Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю.

"Крымчанин подрабатывал извозом отдыхающих в поселке Большой Утриш (Анапа) и не планировал погасить свою задолженность, но попал в объектив камер видеонаблюдения при нашумевшем избиении молодой девушки, работницы пляжного тира, - сообщает пресс-служба ведомства. - Наказание за это преступление еще не вынесено, но ранее данный гражданин уже совершал подобные деяния, за что и вынесены штрафы на общую сумму более 80 тысяч рублей".

Кроме того, судебные приставы по месту проживания задержанного составили акт описи и ареста имущества, после чего супруга должника погасила задолженность.

Сейчас владелец гидроцикла находится в изоляторе и ожидает результатов расследования по факту совершенного преступления.

По информации правоохранителей, вечером 11 августа в тир на пляже Анапы пришла пострелять компания мужчин. Работница отказалась предоставлять им ружья из-за того, что они были в нетрезвом состоянии. Один мужчина стал агрессивно себя вести и даже рассек девушке лоб винтовкой. Инициатора конфликта задержала полиция.