В Ростовской области специалисты управления ветеринарии не смогли установить причину гибели трех тысяч пчелосемей в Песчанокопском и Миллеровском районах. Всего на Дону пасечники лишились до 75 процентов пчел.

Пчеловоды считают, что насекомые погибли из-за новых ядохимикатов, которыми обрабатывали цветущие поля подсолнечника, рапса и других культур. По их мнению, пестициды применялись с нарушениями, что и повлекло потраву. Положение осложняется тем, что многие пасеки не были официально зарегистрированы, и судить о том, соблюдали ли на них правила содержания насекомых, проблематично. К примеру, в Песчанокопском районе из 47 пасек, где погибли пчелы, официально зарегистрированы были только пять.

- Пасечники должны обязательно регистрировать свое хозяйство, а иначе их ждет штраф, - заявил заместитель начальника управления ветеринарии региона Николай Губачев.

По его словам, химикаты, от которых, как считают пчеловоды, погибли насекомые, прошли исследование. Ни один из них не является причиной гибели пчел. Впрочем, пчелы могли погибнуть не только от ядохимикатов.

- Отравление медоносных насекомых может произойти при сборе нектара с ядовитых для пчел растений. К ним относятся: шафран, багульник, аптечный розмарин, василек, лук репчатый, зверобой, рододендрон и лавр благородный. Всего 35 семейств растений. Патогенность нектара обусловлена наличием в нем эфирных масел, алкалоидов, сапонинов и некоторых других компонентов, которые вызывают гибель насекомых, - считает заместитель директора Ростовской станции по борьбе с болезнями животных Ирина Пушкарева.

Тем не менее пасечники Песчанокопского района готовят коллективный иск к местному сельскохозяйственному предприятию. Их не смущает даже то, что не у всех есть так называемые ветеринарные паспорта, а они понадобятся, если дело дойдет до суда. Впрочем, пасечники полны решимости, так как уже есть соответствующий прецедент. В июне 2018 года два пчеловода из Урюпинского района Волгоградской области, у которых в районе хутора Шемякинского погибли пчелы, выиграли дело у местного КФХ. Суд постановил выплатить им около 650 тысяч рублей. При этом пасеки не имели ветеринарных паспортов и не были поставлены на учет.

- Главное правильно собрать доказательства и грамотно включить в работу надзорные и правоохранительные органы, - советует юрист Анна Макеева.

По ее мнению, пострадавшим, в первую очередь, необходимо вызвать специалиста ветеринарной службы. Он должен взять и правильно опечатать пробы насекомых и растений. Надо позвать представителя сельсовета, специалиста агрофирмы, проводившей обработку, и соседей в качестве свидетелей.

Сбор доказательств лучше всего снимать на видео и фото. В каждом улье надо зафиксировать количество рамок и меда. Важно соблюсти порядок упаковки проб и направить их на экспертизу в течение суток.

Между тем

Согласно статье 15 ГК РФ пасечники могут требовать полного возмещения причиненных убытков. В состав реального ущерба входят и расходы на восстановление пасеки. Его сумму, а также прибыль, которую получил бы пчеловод от продажи меда, можно оценить только при подробно проведенном осмотре пасеки.