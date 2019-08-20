За год иностранцы вывезли из Сочи товаров на 30 миллионов рублей

В Сочи иностранцы активно пользуются системой такс-фри. Общая стоимость вывезенных товаров за год составила почти 30 миллионов рублей.

С начала 2019 года сочинские таможенники проставили отметки на 58 чеках, подтверждающих вывоз товаров из РФ за пределы таможенной территории ЕАЭС на сумму 9,1 миллиона рублей. Так, на прошлой неделе проставлена отметка на сумму 488,6 тысячи рублей. Системой такс-фри воспользовался израильтянин, приобретя в России наручные часы.

Всего с начала работы системы такс-фри, с апреля 2018 года, на таможенном посту аэропорта Сочи проставлены отметки на 139 документах, общая стоимость вывезенных товаров составила более 29,5 миллиона рублей. Максимальная сумма одного чека - 3,8 миллиона рублей (наручные часы).

Наиболее активно системой компенсации такс-фри пользуются прилетающие регулярными рейсами жители Израиля, Турции и ОАЭ. Среди товаров, имеющих спрос у иностранцев, в основном одежда, обувь, сумки, наручные часы и ювелирные украшения.

В преддверии очередного гран-при России "Формулы 1", который пройдет в Сочи в конце сентября, таможенники готовы к возможному росту количества чеков с оформлением такс-фри.

Справка "РГ"

С 10 апреля 2018 года иностранные граждане получили возможность вернуть НДС с покупок, на которые оформлены чеки такс-фри. В течение дня необходимо приобрести товаров на сумму не менее 10 тысяч рублей (включая НДС). Инспектор таможни проверяет предъявленные товары, сопоставляет их со сведениями, указанными в чеках, проставляет необходимые отметки, подтверждая факт вывоза товаров.