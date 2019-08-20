За год иностранцы вывезли из Сочи товаров на 30 миллионов рублей

Новости

Избежавший смертной казни житель Удмуртии изнасиловал семилетнюю девочку 12:41
МИД Китая: Испытания ракет в США приведут к глобальной гонке вооружений 12:36
В Анапе обидчик работницы пляжного тира лишился гидроцикла 12:27
Армена Джигарханяна выписали из больницы 12:25
Аэропорт Гагарин в Саратове принял первый регулярный авиарейс 12:22
"Барселона" предложит "ПСЖ" аренду Неймара и выкуп за 150 миллионов евро 12:21
У берегов Тамани украинский моряк погиб от отравления спиртом 12:10
К поискам пропавшей в Нижегородской области девочки привлекли 800 человек 12:10
Концерт к 350-летию флага России пройдет на проспекте Сахарова 24 августа 12:09
В Ленобласти водитель насмерть сбил 16-летнюю велосипедистку и скрылся 12:07
Опубликован список ключевых иностранных фигур ВЭФ-2019 12:07
Замглавы ПФР Иванов освобожден от должности в связи утратой доверия 12:00
В Удмуртии двое мужчин погибли при окуривании овощной ямы 11:59
Калужанин посадил детей на эвакуатор, спасая автомобиль 11:58
Вышел трейлер первого сериала от Apple - с Дженнифер Энистон 11:57
На набережной Хабаровска развернули водоналивную дамбу 11:55
В Саранске завели дело на мужчину, пытавшегося выбросить дочь из окна 11:54
Киевский суд перенес рассмотрение жалобы на продление ареста Вышинскому 11:53
Видео: Бузова выпустила клип в стилистике девяностых 11:48
Власти Крыма назвали сроки ликвидации очереди в детские сады 11:46
Массовая "миграция" надувных матрасов в США попала на видео 11:40
Леонид Слуцкий посетил "Макдональдс" десять лет спустя 11:40
В Британии нашли фрагмент 1800-летнего флакона с духами из Крыма 11:40
В Ульяновской области изъяли из оборота отравленное подсолнечное масло 11:39
Петербург вошел в десятку самых "тусовочных" городов планеты 11:31
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
В Гидрометцентре объяснили, почему так рано пожелтели листья
В Гидрометцентре объяснили, почему так рано пожелтели листья
Названы самые тихие и шумные города России
Названы самые тихие и шумные города России
20.08.2019 11:24
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Такс-фри плюс…

За год иностранцы вывезли из Сочи товаров на 30 миллионов рублей
Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)
Российская газета - Экономика Юга России № 183(7941)
В Сочи иностранцы активно пользуются системой такс-фри. Общая стоимость вывезенных товаров за год составила почти 30 миллионов рублей.

С начала 2019 года сочинские таможенники проставили отметки на 58 чеках, подтверждающих вывоз товаров из РФ за пределы таможенной территории ЕАЭС на сумму 9,1 миллиона рублей. Так, на прошлой неделе проставлена отметка на сумму 488,6 тысячи рублей. Системой такс-фри воспользовался израильтянин, приобретя в России наручные часы.

Россия вышла на первое место по объему импорта грузинской продукции

Всего с начала работы системы такс-фри, с апреля 2018 года, на таможенном посту аэропорта Сочи проставлены отметки на 139 документах, общая стоимость вывезенных товаров составила более 29,5 миллиона рублей. Максимальная сумма одного чека - 3,8 миллиона рублей (наручные часы).

Наиболее активно системой компенсации такс-фри пользуются прилетающие регулярными рейсами жители Израиля, Турции и ОАЭ. Среди товаров, имеющих спрос у иностранцев, в основном одежда, обувь, сумки, наручные часы и ювелирные украшения.

В преддверии очередного гран-при России "Формулы 1", который пройдет в Сочи в конце сентября, таможенники готовы к возможному росту количества чеков с оформлением такс-фри.

Справка "РГ"

С 10 апреля 2018 года иностранные граждане получили возможность вернуть НДС с покупок, на которые оформлены чеки такс-фри. В течение дня необходимо приобрести товаров на сумму не менее 10 тысяч рублей (включая НДС). Инспектор таможни проверяет предъявленные товары, сопоставляет их со сведениями, указанными в чеках, проставляет необходимые отметки, подтверждая факт вывоза товаров.

Экономика Товары и цены Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Замглавы ПФР Иванов освобожден от должности в связи утратой доверия
МИД Китая: Испытания ракет в США приведут к глобальной гонке вооружений
В Госдуме предлагают освободить водителей от штрафов в некоторых случаях
В Минобороны анонсировали учения с участием более 128 тысяч военных
Банковские карты предложили блокировать при подозрительных операциях