Делегации двух южнороссийских регионов приняли участие в первом Каспийском экономическом форуме, прошедшем на прошлой неделе в городе Туркменбаши в Туркменистане. Основные события форума проходили 12 августа в Международный день Каспийского моря. Именно в этот день год назад главы прикаспийских государств подписали конвенцию о правовом статусе моря. Казахстан, Азербайджан и Туркменистан уже ратифицировали документ, Россия намерена сделать это в ближайшее время.

Как было отмечено на форуме, теперь соседям нужно дополнить взаимодействие практическими проектами. Поэтому главной целью форума было дальнейшее укрепление торгово-экономического, инвестиционного и гуманитарного сотрудничества на Каспии. Для Астраханской области и Калмыкии это не пустые разговоры о далеких перспективах, а стратегически важное направление развития экономики уже сегодня.

К примеру, Астраханская область и сейчас активно сотрудничает с Азербайджаном, Ираном, Казахстаном и Туркменистаном. В регионе работает более 250 предприятий из прикаспийских государств, а в 2018 году оборот внешней торговли с соседями по Каспию вырос на 80 процентов, до 400 миллионов долларов. Судостроительные предприятия Астраханской области регулярно выполняют крупные заказы для компаний, осваивающих морские недра Туркменистана. Всего с 2009 года реализовано несколько проектов в области судостроения и судоремонта на сумму более 750 миллионов долларов. И в ближайшее время в регионе намерены еще более активно развивать деловые связи с морскими соседями.

- У нас большой интерес к взаимодействию с партнерами из прикаспийских стран, в особенности из Туркменистана, - отметил глава региона Игорь Бабушкин. На основании взаимной заинтересованности в развитии всестороннего торгово-экономического сотрудничества мы приняли решение о создании астраханско-туркменского совета по вопросам предпринимательства.

Первое заседание совета прошло как раз накануне форума. Выступая на нем, Игорь Бабушкин предложил открыть в Астрахани торговый дом Туркменистана.

- Считаю, что открытие в Астрахани специализированного торгового дома по аналогии с существующими торговым домом Ирана и азербайджанским деловым центром стало бы значительным шагом к активизации взаимной торговли, - заметил Игорь Бабушкин.

Что касается направлений, которые сейчас взаимно интересны бизнесу, то астраханские компании готовы поставлять на туркменский рынок лесоматериалы, трубы, рыбную продукцию и корма, а также спецодежду. В свою очередь, у астраханцев есть интерес к туркменскому текстилю и сельхозпродукции.

На заседании совета предприниматели говорили о том, что важную роль в налаживании деловых контактов играет удобная логистика. Поэтому на форуме также обсудили вопрос открытия регулярного авиасообщения между Астраханью и Туркменистаном. Первый шаг в этом направлении уже сделан: в рамках форума из российской столицы Прикаспия в Туркменбаши и обратно были организованы два пробных прямых авиарейса. Кстати, в этом году из региона уже открыт прямой рейс в Казахстан Астрахань - Атырау.

В Астраханской области также готовы продвигать туристические продукты в прикаспийском регионе, в том числе морские круизы по Каспию, и предлагают определить основного туроператора, который будет формировать маршрут в Туркменистане, и точки, где мог бы останавливаться круизный лайнер. Кстати, сейчас на астраханском судостроительном заводе строят круизный лайнер "Петр Великий", который уже в следующем году планируют отправить в навигацию.

Кстати, второй Каспийский экономический форум в 2020 году предполагается провести в Астраханской области. Об этом сообщил председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.

Прямая речь

Дмитрий Медведев, председатель правительства РФ:

- Каспийский регион всегда был точкой пересечения геополитических и экономических интересов многих ведущих государств, прежде всего, из-за своих природных ресурсов. Вместе со странами Персидского залива он образует так называемый энергетический эллипс, в котором сосредоточено 70 процентов мировых запасов нефти и 40 процентов природного газа. Для прикаспийских стран это геостратегическое преимущество и одно из важнейших направлений сотрудничества. Оптимальная транспортная инфраструктура, высокотехнологичные предприятия, стимулирующие меры для инвесторов - таким должен быть каспийский регион в XXI веке. На этих направлениях нам нужно сосредоточиться.