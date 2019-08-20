Новости

Саммит G7 может завершиться без итогового коммюнике 16:53
В Сочи на съемках сериала "Воронины" героине вызвали "скорую" 16:48
Хакеры на сутки заблокировали сайт посольства России в Великобритании 16:46
На Урале скончалась пострадавшая в ДТП с автобусом 17-летняя девушка 16:45
С грузинского телеканала уволили журналиста, оскорбившего президента РФ 16:42
Дарья Донцова напишет сценарий мультфильма про сову-детектива 16:39
В Ростове вынесли приговор банкирам за хищение более 2 млрд рублей 16:38
БК "Химки" сыграют в Петровском парке 16:34
Путин обновил Совет по развитию местного самоуправления 16:32
На курорте в Турции 12-летнюю петербурженку засосало в трубу бассейна 16:29
73 пассажирам приземлившегося в поле А321 выплатили компенсации 16:29
ФАС оштрафовала телеканал CNN на 200 тысяч рублей 16:27
В Новгородской области мать и дочь попали под поезд 16:23
Михаил Захаров возглавил сборную Беларуси по хоккею 16:19
Сольный проект лидера Rammstein Тиля Линдеманна записал второй альбом 16:16
В Крыму возродят любимые сорта яблок императорской семьи 16:15
Из пары огнетушителей собрали самокат на реактивной тяге 16:15
Во Франции задержаны лица, планировавшие теракт на саммите G7 16:07
Под Ульяновском похоронили убитую подростком семью 16:07
В Самарской области проверят морг, из которого тело выставили на жару 15:54
Рами Малек пожаловался на домогательства 15:48
Дэн Стивенс сыграет российского певца в комедии про "Евровидение" 15:45
Ротшильды заполучили в собственность аэропорт Кишинева 15:44
В Крыму длина бюллетеней на выборах достигнет почти метра 15:40
Петербургским предпенсионерам окажут бесплатную юридическую помощь 15:37
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
В "РГ" состоится презентация книги "Си Цзиньпин"
В "РГ" состоится презентация книги "Си Цзиньпин"
Что нужно знать при покупке загородной недвижимости
Что нужно знать при покупке загородной недвижимости
20.08.2019 16:49
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Гнездо обновят

Архитектурный символ Крыма закрыли на реставрацию
Текст: Илья Изотов (Крым)
В Крыму в самый разгар курортного сезона администрация замка "Ласточкино гнездо" объявила о начале реконструкции памятника архитектуры. Последний раз построенный в начале XIX века дворец капитально ремонтировался в конце 1960-х, и с тех пор здесь проводились только косметические работы.
Во время реконcтрукции доступ туристов на смотровые площадки будет открытым. Фото: Сергей Михеев Во время реконcтрукции доступ туристов на смотровые площадки будет открытым. Фото: Сергей Михеев
Во время реконcтрукции доступ туристов на смотровые площадки будет открытым. Фото: Сергей Михеев

В 2016 году эксперты заявили об угрожающем состоянии скалы, на котором стоит замок. И после детального обследования с привлечением геологов и сейсмологов были проведены необходимые противоаварийные работы. В начале августа подписан контракт стоимостью 79,5 миллиона рублей с фирмой из Чувашии, которая специализируется на строительстве жилых и нежилых зданий, а также отделочных работах. После этого здание главного архитектурного символа полуострова передано подрядчику. Из замка уже вывезли картины и предметы интерьера, чтобы освободить помещения для строителей.

Реставраторы впервые начали очистку фасада Петропавловской крепости

Как сообщила "РГ" министр культуры РК Арина Новосельская, ремонт выполнят в рамках федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие РК и Севастополя до 2022 года":

- Ввод объекта в эксплуатацию согласно условиям контракта - сентябрь 2020 года, отметила она, - но мы будем вести с подрядчиком переговоры, чтобы успеть завершить реставрацию к началу следующего курортного сезона.

В ведомстве надеются, что реставрация замка позволит привести Ласточкино гнездо в полный порядок. Согласно утвержденному проекту, подрядчик отреставрирует перемычки оконных и дверных проемов, цокольную часть входной зоны и башни, стены первого этажа из тесаного камня, поверхности каминной трубы, верхние пояса башни. Также специалисты обновят исторические декоративные элементы фасадов, ограждения террасы, декоративные элементы флюгеров, установят художественную подсветку дворца и скалы под замком.

Фото: Анна Катаева
Кому служат крымские маяки в век GPS и ГЛОНАСС

Как отмечают в администрации дворца-замка, во время ремонтных работ доступ на территорию Ласточкиного гнезда и к самому зданию останется открытым. "Посещение территории "Дворца-замка "Ласточкино гнездо" бесплатное, - отметили в музее. - Услуги, оказываемые на прилегающей к дворцу территории, в том числе парковка, фотосъемка, общественное питание, продажа сувенирной продукции и прочее, в стоимость посещения территории и выставки не входят. Эти услуги оказываются сторонними организациями и не относятся к услугам учреждения".

Культура Арт Музеи и памятники Культура Арт Архитектура Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

73 пассажирам приземлившегося в поле А321 выплатили компенсации
С грузинского телеканала уволили журналиста, оскорбившего президента РФ
ФАС оштрафовала телеканал CNN на 200 тысяч рублей
Макрон по-русски написал о европейской России
Полицейские освободили заложников в Рио-де-Жанейро