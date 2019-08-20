В Крыму в самый разгар курортного сезона администрация замка "Ласточкино гнездо" объявила о начале реконструкции памятника архитектуры. Последний раз построенный в начале XIX века дворец капитально ремонтировался в конце 1960-х, и с тех пор здесь проводились только косметические работы.

В 2016 году эксперты заявили об угрожающем состоянии скалы, на котором стоит замок. И после детального обследования с привлечением геологов и сейсмологов были проведены необходимые противоаварийные работы. В начале августа подписан контракт стоимостью 79,5 миллиона рублей с фирмой из Чувашии, которая специализируется на строительстве жилых и нежилых зданий, а также отделочных работах. После этого здание главного архитектурного символа полуострова передано подрядчику. Из замка уже вывезли картины и предметы интерьера, чтобы освободить помещения для строителей.

Как сообщила "РГ" министр культуры РК Арина Новосельская, ремонт выполнят в рамках федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие РК и Севастополя до 2022 года":

- Ввод объекта в эксплуатацию согласно условиям контракта - сентябрь 2020 года, отметила она, - но мы будем вести с подрядчиком переговоры, чтобы успеть завершить реставрацию к началу следующего курортного сезона.

В ведомстве надеются, что реставрация замка позволит привести Ласточкино гнездо в полный порядок. Согласно утвержденному проекту, подрядчик отреставрирует перемычки оконных и дверных проемов, цокольную часть входной зоны и башни, стены первого этажа из тесаного камня, поверхности каминной трубы, верхние пояса башни. Также специалисты обновят исторические декоративные элементы фасадов, ограждения террасы, декоративные элементы флюгеров, установят художественную подсветку дворца и скалы под замком.

Как отмечают в администрации дворца-замка, во время ремонтных работ доступ на территорию Ласточкиного гнезда и к самому зданию останется открытым. "Посещение территории "Дворца-замка "Ласточкино гнездо" бесплатное, - отметили в музее. - Услуги, оказываемые на прилегающей к дворцу территории, в том числе парковка, фотосъемка, общественное питание, продажа сувенирной продукции и прочее, в стоимость посещения территории и выставки не входят. Эти услуги оказываются сторонними организациями и не относятся к услугам учреждения".