Новейший корабль замечен на особом учении Черноморского флота

Специальные учения Черноморского флота. Фото Минобороны РФ. pic.twitter.com/miOr2IOHZW — Ivan O'Gilvi (@o_gilvi) August 20, 2019

Минобороны РФ опубликовало фоторепортаж со специального учения Черноморского флота. Среди задействованных в тренировке судов оказался и новейший патрульный корабль "Дмитрий Рогачев".

Моряки-черноморцы отработали близ Севастополя пополнение корабельных запасов в море и оказание помощи аварийным судам. В учениях было задействовано около десятка кораблей и судов вспомогательного флота, морская авиация.

"Дмитрий Рогачев" - первый серийный патрульный корабль проекта 22160, он построен в Татарстане, передан Черноморскому флоту в июне и приписан к военно-морской базе в Новороссийске. На корветах 22160-го проекта впервые в истории отечественного кораблестроения реализован модульный принцип - вооружение "Дмитрия Рогачева" может изменяться и дополняться в зависимости от поставленной задачи. В базовом варианте корабль оснащен 76-мм артустановкой и ПЗРК "Игла". Впридачу к ним возможна быстрая установка противолодочного вооружения или крылатых ракет.