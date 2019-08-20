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20.08.2019,  
10:56
Текст:  Антон Валагин

Новейший корабль замечен на особом учении Черноморского флота

Минобороны РФ опубликовало фоторепортаж со специального учения Черноморского флота. Среди задействованных в тренировке судов оказался и новейший патрульный корабль "Дмитрий Рогачев".

Фото: Пресс-служба Северного флота
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Моряки-черноморцы отработали близ Севастополя пополнение корабельных запасов в море и оказание помощи аварийным судам. В учениях было задействовано около десятка кораблей и судов вспомогательного флота, морская авиация.

"Дмитрий Рогачев" - первый серийный патрульный корабль проекта 22160, он построен в Татарстане, передан Черноморскому флоту в июне и приписан к военно-морской базе в Новороссийске. На корветах 22160-го проекта впервые в истории отечественного кораблестроения реализован модульный принцип - вооружение "Дмитрия Рогачева" может изменяться и дополняться в зависимости от поставленной задачи. В базовом варианте корабль оснащен 76-мм артустановкой и ПЗРК "Игла". Впридачу к ним возможна быстрая установка противолодочного вооружения или крылатых ракет.

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