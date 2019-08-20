Портфель микрозаймов бизнесу в двух соседних регионах, в ЮФО и СКФО, достиг 6,4 миллиарда рублей. Данные о работе микрофинансовых организаций представили в пресс-службе Южного ГУ Банка России.

По информации финучреждения, на 1 апреля текущего года портфель микрозаймов, предоставленных индивидуальным предпринимателям, достиг 4,3 миллиарда рублей, юридическим лицам - 2,1 миллиарда, физическим лицам - 2,3 миллиарда рублей. Еще чуть больше миллиарда рублей выдано потребителям в качестве онлайн-микрозаймов. Таким образом, две трети портфеля микрофинансовых организаций в двух округах приходится на представителей бизнеса.

При этом в ЦБ РФ отмечают, что рост совокупного портфеля микрозаймов происходит при сокращении численности МФО: за первый квартал 2019 года их стало меньше на 11 процентов, и сейчас в ЮФО и СКФО официально работает 190 компаний.

Банкиры считают, что обусловлено это, в первую очередь, ужесточением требований к МФО, благодаря чему на рынке остаются наиболее устойчивые компании, которые готовы и могут работать по закону.

- С 1 июля 2019 года в России по инициативе мегарегулятора стали действовать новые правила выдачи микрозаймов. Законом ограничивается предельная задолженность граждан по потребительским кредитам и займам сроком до одного года, взятым как в банках, так и в микрофинансовых организациях, - комментирует ситуацию на рынке МФО управляющий отделением по Ростовской области Южного ГУ Банка России Наталья Леонтьева. - Теперь общая сумма всех платежей - процентов, комиссий, неустоек и платежей за услуги, оказываемые кредитором за отдельную плату, не сможет превысить сам долг более чем в два раза. Таким образом, если клиент взял взаймы 10 тысяч, компания не вправе требовать с него более 30 тысяч (10 тысяч - сумма долга, 20 тысяч - проценты, неустойка и другие платежи). Такая мера позволит оградить заемщиков от долговой ямы.

Одновременно устанавливается предельное значение полной стоимости кредита и вводится ограничение ежедневной процентной ставки - один процент в день.

Кстати, это уже второй в этом году этап введения ограничений. В январе ограничение предельной задолженности устанавливалось в размере 2,5-кратной суммы займа, а ставка - не более 1,5 процента в день. С 1 января 2020 года предельная задолженность не будет превышать сумму займа более чем в полтора раза.