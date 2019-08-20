Ростовский мясокомбинат - предприятие пищевое. Поэтому с санитарными порядками здесь очень строго. Даже туристам вход воспрещен. Но любой желающий может совершить виртуальную экскурсию по цехам комбината и в режиме онлайн понаблюдать, как делаются колбаса или пельмени.

Итак, заставка с названием предприятия с бегущим вперед быком. В разделе "О компании" находим "Видеотрансляции". Перед нами холодильное отделение. Здесь находится сырье, из которого изготовят сосиски и колбасу. Обвалочное отделение. Полутуши из холодильника разделывают на куски поменьше. Участок формовки колбас: фарш набивается в оболочку. И полученная колбаса на наших глазах отправляется на термическую обработку.

Она размещается в металлические лотки аккуратными рядками, как шашлык на противне, и обваривается паром. Затем охлаждается. А вот и цех упаковки. Здесь наконец появляются люди. Они в фирменных, цвета копченой колбасы, куртках, капюшонах или белых платочках. Непрерывно движется конвейер. Видно, как руки в белых перчатках раскладывают сосиски в упаковку, а из машины выползают уже склеенные тетрапакеты с сосисками. А рядом уже готовы большие картонные коробки, в которые рабочий складывает готовый к развозу по магазинам продукт.

В режиме онлайн можно понаблюдать, как делаются колбаса или пельмени

Как выяснилось, подобное "кино" на производстве колбасного завода существует с начала 2016 года. Камеры работают круглосуточно - трансляция прерывается только во время уборки помещения. По словам Александра Ремета, исполнительного директора Ростовского колбасного завода "Тавр", ключевой идеей было подтвердить статус открытого и честного производителя, а также показать потребителям наиболее интересные этапы производственного процесса.