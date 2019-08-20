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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Не бананом единым

Что ждет туристов на южных курортах в один из самых популярных морских сезонов?
Текст: Анна Юркова (Краснодарский край)
Российская газета - Экономика Юга России № 183(7941)
Бархатный сезон наступает на морском побережье в конце августа - первой половине сентября. Кроме нагретого солнцем моря и мягкого воздуха, туристов на курорты в это время привлекают еще и событийные мероприятия. Ежегодно в приморских городах и здравницах Краснодарского края проходит свыше 400 мероприятий. Это красочные карнавалы, гастрономические праздники, фестивали вина и марафоны.
Сегодня люди жаждут впечатлений и готовы за них платить: развлекательные мероприятия стали важной составляющей курортного отдыха. Фото: Владимир Аносов/РГ Сегодня люди жаждут впечатлений и готовы за них платить: развлекательные мероприятия стали важной составляющей курортного отдыха. Фото: Владимир Аносов/РГ
Сегодня люди жаждут впечатлений и готовы за них платить: развлекательные мероприятия стали важной составляющей курортного отдыха. Фото: Владимир Аносов/РГ

По мнению экспертов, фестивали становятся не только точками притяжения, позволяющими городам собрать больше гостей, они формируют экономическую сферу. Сегодня недостаточно просто выставить товары на прилавок, их нужно продвигать: люди жаждут впечатлений и готовы за них платить.

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
На каких направлениях упали цены в бархатный сезон

"В 2018 году мы открыли проект "Школа событийного туризма". На его площадке организаторы делятся опытом проведения наиболее успешных мероприятий. Новички получают пошаговую инструкцию, как организовать интересное событие, а также обеспечить безопасность гостей и участников. Слушателями первого семинара в декабре 2018 года стали более 50 организаторов продвиженческих мероприятий", - отметили в пресс-службе министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края.

В ближайшие недели приморские города готовятся к масштабным событиям: Геленджик 24 - 25 августа отмечает день рождения, вслед за ним Новороссийск - 14 - 16 сентября. В эти же дни в Анапе ожидают звездных гостей на открытый фестиваль "Киношок".

- Погода на Черном море позволяет подготовить насыщенную событийную программу в бархатный сезон. К примеру, у нас в Геленджике в это время проходит кулинарный конкурс среди местных шеф-поваров "Золотой половник", крейсерская регата "Белые паруса", фестиваль шансона. А с 5 октября стартует "Неделя бархатных цен" - во всех стационарных ресторанах и кафе города гостям предлагают скидки до 20 процентов. На самом деле подобные мероприятия очень привлекают туристов, даже на недавний заплыв "Морская миля", который проходит с 2000 года, съехались участники из 20 регионов России, а один пловец специально приехал из Франции, - рассказали в администрации города-курорта Геленджика.

Те, кто любит "вкусно" путешествовать, неизменно посещают курортный поселок Абрау-Дюрсо. "Пикник Абрау", который здесь прошел, посетили десять тысяч человек.

- Мероприятия нацелены на определенную аудиторию, люди уже специально приезжают за новыми ощущениями. Большей частью это молодежь. Практически все площадки бесплатны, кроме фудкорта и сувениров мастеров, - рассказывает PR-менеджер центра туризма местной компании.

О том, что фестивали помогают предпринимателям заработать, говорит и тот факт, что сотрудники некоторых крупных отелей сами готовы их организовать. Яркий пример - Фестиваль теплых песен на площадке крупного сочинского гранд-отеля.

Фото: iStock
Краснодарский край побил туристический рекорд

- Такие мероприятия позволяет расширить список наших предложений: с одной стороны, это комфортный отдых, с другой - развлечение. И гостей, конечно, в эти дни становится больше, - говорит PR-менеджер гранд-отеля Юлия Мухина.

Наплывом туристов в бархатный сезон активно пользуются отельеры, поднимая цены. По мнению экспертов, сильнее всего в этом году подорожает Анапа: цены здесь уже догнали геленджикские и остановились на уровне 2583 рубля за двухместный номер в сутки. Рост за год - 17,3 процента. Еще на двух краснодарских курортах, в Туапсе и Новороссийске, цены остались практически на уровне прошлогодних, не превысив отметку 2000 рублей. В Туапсе рост за год составил 2,4 процента, в Новороссийске - минус 1,6 процента.

Календарь событий

24 - 29 августа жителей и гостей города Сочи будет ждать международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки "Новая волна-2019".

28 августа - 1 сентября в станице Должанской в Ейском районе пройдет фестиваль авторской песни и виноделия "Лоза и муза".

С 23 по 31 августа на площадках Красной Поляны состоится мировой турнир среди полицейских "WISPA SOCHI 2019".

9 - 14 сентября в Сочи состоится "Усадьба Jazz", ежегодный международный фестиваль под открытым небом, который объединяет несколько музыкальных направлений: джаз, фанк, эйсид-джаз, лаунж, джаз-рок и блюз.

7 - 14 сентября открытый кинофестиваль "Киношок" в городе Анапа.

21 сентября "Благовест у моря", фестиваль колокольного звона в День города-курорта Анапа.

Между тем

Между Сочи и Туапсе начал курсировать двухпалубный теплоход, рассчитанный на 240 посадочных мест.

- Главное для нас - безопасность пассажиров, - рассказал "РГ" директор теплохода "Аквалоо" Артем Новиков. - Сейчас посадка неполная, в шесть раз меньше нормы, но судно оборудовано всем необходимым: плотами, спасательными жилетами, огнетушителями и аптечкой. В этом году мы планируем ходить по новому маршруту до конца сентября, а если у туристов будет спрос, то и в октябре. В следующем году теплоход начнет навигацию 1 июня, одновременно со стартом летнего курортного сезона.

Морские экскурсии туристам предлагают по понедельникам и пятницам: из Туапсе в восемь часов утра, из Сочи - в девять вечера. Взрослый билет в одну сторону стоит 700 рублей, детский - 350.

Кстати

Летом 2019 года курорты Краснодарского края стали самым популярным направлением у российских туристов. Только за первое полугодие там отдохнули более семи миллионов человек. При этом специалисты отметили новые тенденции. Россияне в целях экономии стали отказываться от экскурсий, сократили пребывание на море до 8 - 9 дней против 14 в прошлом году. На Кубани средняя цена отдыха на 10 дней в двухместном номере и авиабилетами составит 100 - 120 тысяч рублей, что сопоставимо со стоимостью подобного отдыха за такой же период в Турции.

Экономика Туризм Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край Развитие туризма в России
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