Бархатный сезон наступает на морском побережье в конце августа - первой половине сентября. Кроме нагретого солнцем моря и мягкого воздуха, туристов на курорты в это время привлекают еще и событийные мероприятия. Ежегодно в приморских городах и здравницах Краснодарского края проходит свыше 400 мероприятий. Это красочные карнавалы, гастрономические праздники, фестивали вина и марафоны.

Сегодня люди жаждут впечатлений и готовы за них платить: развлекательные мероприятия стали важной составляющей курортного отдыха. Фото: Владимир Аносов/РГ

По мнению экспертов, фестивали становятся не только точками притяжения, позволяющими городам собрать больше гостей, они формируют экономическую сферу. Сегодня недостаточно просто выставить товары на прилавок, их нужно продвигать: люди жаждут впечатлений и готовы за них платить.

"В 2018 году мы открыли проект "Школа событийного туризма". На его площадке организаторы делятся опытом проведения наиболее успешных мероприятий. Новички получают пошаговую инструкцию, как организовать интересное событие, а также обеспечить безопасность гостей и участников. Слушателями первого семинара в декабре 2018 года стали более 50 организаторов продвиженческих мероприятий", - отметили в пресс-службе министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края.

В ближайшие недели приморские города готовятся к масштабным событиям: Геленджик 24 - 25 августа отмечает день рождения, вслед за ним Новороссийск - 14 - 16 сентября. В эти же дни в Анапе ожидают звездных гостей на открытый фестиваль "Киношок".

- Погода на Черном море позволяет подготовить насыщенную событийную программу в бархатный сезон. К примеру, у нас в Геленджике в это время проходит кулинарный конкурс среди местных шеф-поваров "Золотой половник", крейсерская регата "Белые паруса", фестиваль шансона. А с 5 октября стартует "Неделя бархатных цен" - во всех стационарных ресторанах и кафе города гостям предлагают скидки до 20 процентов. На самом деле подобные мероприятия очень привлекают туристов, даже на недавний заплыв "Морская миля", который проходит с 2000 года, съехались участники из 20 регионов России, а один пловец специально приехал из Франции, - рассказали в администрации города-курорта Геленджика.

Те, кто любит "вкусно" путешествовать, неизменно посещают курортный поселок Абрау-Дюрсо. "Пикник Абрау", который здесь прошел, посетили десять тысяч человек.

- Мероприятия нацелены на определенную аудиторию, люди уже специально приезжают за новыми ощущениями. Большей частью это молодежь. Практически все площадки бесплатны, кроме фудкорта и сувениров мастеров, - рассказывает PR-менеджер центра туризма местной компании.

О том, что фестивали помогают предпринимателям заработать, говорит и тот факт, что сотрудники некоторых крупных отелей сами готовы их организовать. Яркий пример - Фестиваль теплых песен на площадке крупного сочинского гранд-отеля.

- Такие мероприятия позволяет расширить список наших предложений: с одной стороны, это комфортный отдых, с другой - развлечение. И гостей, конечно, в эти дни становится больше, - говорит PR-менеджер гранд-отеля Юлия Мухина.

Наплывом туристов в бархатный сезон активно пользуются отельеры, поднимая цены. По мнению экспертов, сильнее всего в этом году подорожает Анапа: цены здесь уже догнали геленджикские и остановились на уровне 2583 рубля за двухместный номер в сутки. Рост за год - 17,3 процента. Еще на двух краснодарских курортах, в Туапсе и Новороссийске, цены остались практически на уровне прошлогодних, не превысив отметку 2000 рублей. В Туапсе рост за год составил 2,4 процента, в Новороссийске - минус 1,6 процента.

Календарь событий

24 - 29 августа жителей и гостей города Сочи будет ждать международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки "Новая волна-2019".

28 августа - 1 сентября в станице Должанской в Ейском районе пройдет фестиваль авторской песни и виноделия "Лоза и муза".

С 23 по 31 августа на площадках Красной Поляны состоится мировой турнир среди полицейских "WISPA SOCHI 2019".

9 - 14 сентября в Сочи состоится "Усадьба Jazz", ежегодный международный фестиваль под открытым небом, который объединяет несколько музыкальных направлений: джаз, фанк, эйсид-джаз, лаунж, джаз-рок и блюз.

7 - 14 сентября открытый кинофестиваль "Киношок" в городе Анапа.

21 сентября "Благовест у моря", фестиваль колокольного звона в День города-курорта Анапа.

Между тем

Между Сочи и Туапсе начал курсировать двухпалубный теплоход, рассчитанный на 240 посадочных мест.

- Главное для нас - безопасность пассажиров, - рассказал "РГ" директор теплохода "Аквалоо" Артем Новиков. - Сейчас посадка неполная, в шесть раз меньше нормы, но судно оборудовано всем необходимым: плотами, спасательными жилетами, огнетушителями и аптечкой. В этом году мы планируем ходить по новому маршруту до конца сентября, а если у туристов будет спрос, то и в октябре. В следующем году теплоход начнет навигацию 1 июня, одновременно со стартом летнего курортного сезона.

Морские экскурсии туристам предлагают по понедельникам и пятницам: из Туапсе в восемь часов утра, из Сочи - в девять вечера. Взрослый билет в одну сторону стоит 700 рублей, детский - 350.

Кстати

Летом 2019 года курорты Краснодарского края стали самым популярным направлением у российских туристов. Только за первое полугодие там отдохнули более семи миллионов человек. При этом специалисты отметили новые тенденции. Россияне в целях экономии стали отказываться от экскурсий, сократили пребывание на море до 8 - 9 дней против 14 в прошлом году. На Кубани средняя цена отдыха на 10 дней в двухместном номере и авиабилетами составит 100 - 120 тысяч рублей, что сопоставимо со стоимостью подобного отдыха за такой же период в Турции.