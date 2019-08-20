У берегов Тамани украинский моряк погиб от отравления спиртом

Два украинских моряка отравились метиловым спиртом на танкере у берегов Кубани в Черном море. Один из них скончался, второй доставлен в больницу, сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе Росморречфлота.

- Сегодня утром капитан панамского судна "Магус" сообщил спасателям, что на борту два человека отравились метиловым спиртом. Мы отправили буксир, пока шли по морю к берегу, один из них скончался, второго в тяжелом состоянии в порту Тамани передали врачам скорой помощи, - рассказали в ведомстве.

Оба моряка - граждане Украины. По факту смерти члена экипажа правоохранители начали проверку.

Как сообщается на официальном сайте Южного следственного управления на транспорте СК РФ, тело мужчины 1987 года рождения с признаками отравления и живой иностранный гражданин 1989 года рождения, также с признаками отравления, были найдены на танкере недалеко от порта Тамань более чем в 13 милях от берега. На место ЧП выехал следователь.