Новости

МИД Китая: Испытания ракет в США приведут к глобальной гонке вооружений 12:36
В Анапе обидчик работницы пляжного тира лишился гидроцикла 12:27
Армена Джигарханяна выписали из больницы 12:25
Аэропорт Гагарин в Саратове принял первый регулярный авиарейс 12:22
"Барселона" предложит "ПСЖ" аренду Неймара и выкуп за 150 миллионов евро 12:21
У берегов Тамани украинский моряк погиб от отравления спиртом 12:10
К поискам пропавшей в Нижегородской области девочки привлекли 800 человек 12:10
Концерт к 350-летию флага России пройдет на проспекте Сахарова 24 августа 12:09
В Ленобласти водитель насмерть сбил 16-летнюю велосипедистку и скрылся 12:07
Опубликован список ключевых иностранных фигур ВЭФ-2019 12:07
Замглавы ПФР Иванов освобожден от должности в связи утратой доверия 12:00
В Удмуртии двое мужчин погибли при окуривании овощной ямы 11:59
Калужанин посадил детей на эвакуатор, спасая автомобиль 11:58
Вышел трейлер первого сериала от Apple - с Дженнифер Энистон 11:57
На набережной Хабаровска развернули водоналивную дамбу 11:55
В Саранске завели дело на мужчину, пытавшегося выбросить дочь из окна 11:54
Киевский суд перенес рассмотрение жалобы на продление ареста Вышинскому 11:53
Видео: Бузова выпустила клип в стилистике девяностых 11:48
Власти Крыма назвали сроки ликвидации очереди в детские сады 11:46
Массовая "миграция" надувных матрасов в США попала на видео 11:40
Леонид Слуцкий посетил "Макдональдс" десять лет спустя 11:40
В Британии нашли фрагмент 1800-летнего флакона с духами из Крыма 11:40
В Ульяновской области изъяли из оборота отравленное подсолнечное масло 11:39
Петербург вошел в десятку самых "тусовочных" городов планеты 11:31
Вышел трейлер хоррора "Под водой" - для фанатов "Чужого" 11:27
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
В Гидрометцентре объяснили, почему так рано пожелтели листья
В Гидрометцентре объяснили, почему так рано пожелтели листья
Названы самые тихие и шумные города России
Названы самые тихие и шумные города России
20.08.2019 12:10
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

У берегов Тамани украинский моряк погиб от отравления спиртом

Текст: Анна Юркова (Краснодарский край)

Два украинских моряка отравились метиловым спиртом на танкере у берегов Кубани в Черном море. Один из них скончался, второй доставлен в больницу, сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе Росморречфлота.

Фото: Сергей Венявский/РИА Новости
В Ульяновской области изъяли из оборота отравленное подсолнечное масло

- Сегодня утром капитан панамского судна "Магус" сообщил спасателям, что на борту два человека отравились метиловым спиртом. Мы отправили буксир, пока шли по морю к берегу, один из них скончался, второго в тяжелом состоянии в порту Тамани передали врачам скорой помощи, - рассказали в ведомстве.

Оба моряка - граждане Украины. По факту смерти члена экипажа правоохранители начали проверку.

Как сообщается на официальном сайте Южного следственного управления на транспорте СК РФ, тело мужчины 1987 года рождения с признаками отравления и живой иностранный гражданин 1989 года рождения, также с признаками отравления, были найдены на танкере недалеко от порта Тамань более чем в 13 милях от берега. На место ЧП выехал следователь.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Замглавы ПФР Иванов освобожден от должности в связи утратой доверия
МИД Китая: Протесты в Москве - попытка вмешательства Запада
В Госдуме предлагают освободить водителей от штрафов в некоторых случаях
В Минобороны анонсировали учения с участием более 128 тысяч военных
Банковские карты предложили блокировать при подозрительных операциях