В Астраханской области увеличили размеры микрозаймов для малых предприятий

Минэкономразвития Астраханской области увеличило с трех до пяти миллионов рублей микрозаймы, которыми могут воспользоваться малые и средние предприятия по льготной ставке от 6,5 до 8,5 процента годовых. При этом вырос срок микрокредитования с одного года до трех лет. Астраханские предприниматели уже оформили 60 кредитов на 109 миллионов рублей.

Всего в 2019 году через фонд поддержки предпринимательства ведомство готовится выдать льготные кредиты почти на 360 миллионов рублей. Займы предоставляют по нескольким программам: для начинающих бизнесменов, фермеров, предпринимателей, занятых в сфере обрабатывающего производства, и бизнесменов, работающих на экспорт. Есть специальная программа льготного кредитования для женщин.

- У меня фитнес-клуб и магазин здорового питания, - рассказала предприниматель Галия Бикмуллина. - Сейчас мы с мужем решили заняться производством. Раньше кредиты на бизнес я никогда не оформляла, потому что даже если найдешь в банке более-менее выгодный заем под 10 - 12 процентов, все равно будут дополнительные платежи, за ведение расчетного счета, например. По госпрограмме же мне выдали четыре миллиона рублей под 7,5 процента годовых.

Чтобы получить льготный кредит, от предпринимателя потребуют уставные и учредительные документы, финансовую отчетность, анкету, заявление, согласие на обработку персональных данных, справки из налоговой и банков. Кроме того, бизнес не должен быть связан с азартными играми или продажей алкоголя и табака.

- Больше всего времени заняло оформление справки из налоговой, - рассказал предприниматель Олег Криванчиков, который взял по программе микрокредитования 960 тысяч рублей на открытие автосервиса.

- Прежде чем выдать заем, проверяем деловую репутацию бизнесмена, его кредитную историю, - рассказала глава фонда поддержки предпринимательства Ирина Азарова, - поэтому норматив по рискам мы выдерживаем: кредиты бизнесмены возвращают.

По словам Ирины Азаровой, в последнее время предприниматели стали брать льготные кредиты активнее, работает сарафанное радио. По мнению же самих предпринимателей, наиболее охотно за господдержкой обращаются бизнесмены, которые не боятся показывать официальный доход. А таких становится все больше.