В Британии нашли фрагмент 1800-летнего флакона с духами из Крыма

Once filled with exotic perfume, this glass fragment is all that remains of a 1,800 year-old fish-shaped bottle.



The rare find @NTChedworth originated in the Black Sea and is thought to be the only of its kind in Roman Britain. pic.twitter.com/vTvGEnMcQV — National Trust (@nationaltrust) July 22, 2019

В Великобритании на римской вилле Чедворт, датируемой II-IV веками нашей эры, обнаружен фрагмент цветного стекла от древнего флакона. Историки уверены, что артефакт является осколком сосуда с экзотическими благовониями, которые 1800 лет назад были доставлены в Глостершир из Крыма.

Как сообщает The Guardian, необычный осколок из цветного стекла был найден летом 2017 года археологом и магистрантом Йоркского университета Питером Муром. Археолог Национального фонда Нэнси Грейс, возглавлявшая работу по исследованию находки, заявила, что артефакт озадачил многих ученых в различных странах мира. Разгадать тайну удалось лишь через два года.

"Отличительный профиль стекла указывал на то, что он был сделан из длинной бутылки с овальной формой и острым конусом на конце. В итоге профессор Дженнифер Прайс обнаружил, что осколок соответствует восстановленной бутылке в форме рыбы из коллекции музея стекла Корнинга в Нью-Йорке", - сообщает издание.

Данный сосуд был обнаружен при раскопках захоронения II века нашей эры в Херсонесе Таврическом в Крыму, что свидетельствует о торговых и культурных связях в Римской империи.

На основании полученных данных дизайнер-художник Мэгги Футтит воссоздала изображение цельного флакона.