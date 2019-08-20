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20.08.2019 17:57
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Крыму автодебошир из Коми протаранил автомобиль ГИБДД

Текст: Илья Изотов (Симферополь)
Фото: Пресс-служба МВД Республики Крым Фото: Пресс-служба МВД Республики Крым
Фото: Пресс-служба МВД Республики Крым

В городе Саки задержан 38-летний житель Республики Коми, который в нетрезвом состоянии протаранил патрульный автомобиль ГИБДД и заставил полицейских при задержании применить табельное оружие. Об этом сообщила пресс-служба МВД Республики Крым.

Рано утром Евпатории водитель автомобиля Toyota Land Cruiser не остановился по требованию инспектора ГИБДД, а напротив, набрал скорость и попытался скрыться за городом. Полицейские бросились в погоню, которая продолжилась в поле, куда внедорожник свернул с трассы через несколько километров после выезда из Евпатории.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Севастополю
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Правоохранители были вынуждены применить табельное оружие для остановки машины, благодаря чему сотрудникам ДПС совместно с нарядом ОМОН удалось заблокировать Land Cruiser. Но в момент задержания водитель протаранил патрульный автомобиль и скрылся. При этом полицейские получили телесные повреждения.

- В результате срочных оперативных мероприятий автомобиль был задержан недалеко от города Саки. Вместе с 38-летним жителем Республики Коми находился его 16-летний сын, - рассказали "РГ" в пресс-службе МВД. - Во время общения с водителем сразу стало понятно, что нарушитель находится в состоянии опьянения, кроме того, ранее он был лишен права управления транспортным средством.

Алкотестер показал на месте содержание алкоголя у автодебошира 1,11, но с этими показаниями водитель не согласился и от освидетельствования в медучреждении отказался. В отношении нарушителя составлен административный протокол по части 2 статьи 12.26 КоАП РФ (невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения). Сакский районный суд вынес постановление об административном аресте нарушителя на 13 суток. Также нарушитель будет привлечен за иные нарушения правил дорожного движения во время погони, за совершение ДТП и оставление места происшествия.

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