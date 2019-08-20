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20.08.2019 15:40
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Крыму длина бюллетеней на выборах достигнет почти метра

Текст: Юлия Суконкина (Симферополь)
Фото: Донат Сорокин/ТАСС Фото: Донат Сорокин/ТАСС
Фото: Донат Сорокин/ТАСС

В предстоящий единый день голосования 8 сентября в некоторых муниципалитетах Крыма длина бюллетеней достигнет длины почти одного метра. Об этом сообщила секретарь избирательной комиссии РК Наталья Безрученко.

Симферопольцы и жители еще 14 городов полуострова выберут депутатов городских советов. Также состоятся выборы 250 сельских советов в районах республики. - Максимальная длина - 88 сантиметров. Это максимум, который может вообще изготовить типография, - уточнила она.

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Но главная политическая интрига года связана с выборами в Государственный совет Республики Крым. Избирательная комиссия Крыма зарегистрировала 668 кандидатов в депутаты Госсовета. На одно место в парламенте по партийным спискам претендуют девять человек, а по одномандатным округам - шесть. Избирателям предстоит выбрать 75 депутатов - 50 по партийным спискам и 25 по одномандатным округам. Избирком зарегистрировал восемь республиканских списков, выдвинутых партиями "Единая Россия", "Патриоты России", ЛДПР, "Коммунисты России", КПРФ, "Родина", "Партия пенсионеров" и "Справедливая Россия".

В РК зарегистрировано порядка 1,5 миллиона избирателей.

Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым Единый день голосования
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