С 2020 года и в последующие четыре в Крыму не будут проводить конкурсы для определения подрядчика капитального ремонта дорог. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов. А в Севастополе, чтобы дорогостоящие контракты не ушли к недобросовестным компаниям, чиновники также хотят отказаться от конкурсов и назначать единственных поставщиков. Здесь ищут новых подрядчиков для постройки крупных объектов федеральной целевой программы развития полуострова: очистных сооружений, объездной дороги и трех больниц. Общая стоимость объектов - более 18 миллиардов рублей.

Сейчас в Крыму возводят много новых стратегически важных объектов, качество которых должно быть безупречным. Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости

Ремонт по первому снегу

Желание отказаться от конкурсов в Крыму вызвано множественными нареканиями к качеству дорожных работ на полуострове. Не секрет, что тендерные процедуры зачастую выигрывают не те, кто может гарантировать наилучший результат, а те, кто соглашается выполнить работу за наименьшую цену. В результате итоги уже состоявшихся конкурсов неоднократно оспаривались в суде, срывался график ремонта, к укладке асфальтобетона приступали "по первому снегу", а состояние дорожного покрытия не выдерживало никакой критики. Последний пример из этого ряда привели активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ). По их данным, дорога стоимостью 6,1 миллиарда рублей дала усадку менее чем через год после сдачи ее в эксплуатацию.

- Объездная Дубки - Левадки уже сегодня проседает, а дороге еще и года нет, - заявил в эфире местной радиостанции активист ОНФ, руководитель проекта "Дорожная инспекция. Карта убитых дорог" Максим Мишин. - Хотел бы обратить внимание прокуратуры и следственного комитета на то, что дорога сегодня находится в ненормативном состоянии.

Этот участок столичной объездной строили около двух лет и сдали с отставанием от графика на полгода. Уже в первые дни после начала движения автомобилисты обратили внимание, что дорожное полотно не идеально, местами машину подбрасывает. Строила трассу Дубки - Левадки компания из Новосибирска с хорошей репутацией. Что же говорить о фирмах-однодневках, наводнивших Крым в поисках легкого заработка?

Как сообщил глава Крыма, принципиальное решение определить единого подрядчика капитального ремонта дорог полуострова уже принято и поддержано на уровне правительства РФ. По его словам, это позволит избавиться от фирм "Рога и копыта", паразитировавших в Крыму.

- Никаких конкурсных процедур проводить не надо, единый подрядчик сразу приступит к работе, - заявил Сергей Аксенов. - Это избавит заказчика от головной боли, ему не надо будет торговаться и определять победителя.

Один вместо двадцати

В качестве претендентов на роль единого подрядчика рассматривали две фирмы: АО "ВАД", строящее на полуострове федеральную трассу "Таврида", и Центрдорстрой, прокладывающий первый этап дороги Симферополь - Евпатория - Мирный. Обе компании из разряда крупных с большим опытом работы в различных регионах России. Окончательное решение еще не принято. Контракт планируется заключить с 1 января 2020 года, действовать он будет до 2024 года. Эксперт поделился соображениями, что получит Крым при отказе от конкурсных процедур и какие могут возникнуть проблемы.

- Огрехи в работе есть у всех компаний, и у крупных, и у мелких. Другое дело, что у крупных строительных организаций больше возможностей в плане инженерных решений и найма квалифицированных кадров, - считает председатель Ассоциации грузовых перевозчиков и экспедиторов Крыма Анатолий Цуркин. - Думаю, что правительство Крыма решит целый ряд организационных вопросов, когда будет вести диалог с одной крупной компанией вместо нескольких небольших.

Вместе с тем, отметил эксперт, в Крыму есть около двух десятков местных дорожно-строительных компаний, которые могут быть исключены из процесса. Кроме того, существует еще одна проблема: здешние строительные материалы не соответствуют требованиям ГОСТа на дорожное строительство.

- Думаю, целесообразно из 20 крымских дорожных компаний определить как минимум пять с хорошей репутацией и привлекать их в качестве субподрядных. Мы знаем, что щебень из крымских карьеров не подходит для дорожных работ. Эту проблему тоже надо решать, - сказал Анатолий Цуркин. - Важным остается вопрос контроля качества. Если он будет надлежащим, ускорятся темпы строительства, не будет срывов графика сдачи объектов.

С чистого листа

В Севастополе объявлен конкурс на строительство канализационных очистных сооружений "Южные" стоимостью 6,72 миллиарда рублей. Это больной вопрос для города: старые очистные системы не справляются, стоки объемом более 20 миллионов кубометров в год уходят в море, пройдя лишь условную механическую очистку.

Первая попытка реконструировать КОС "Южные" в мае 2018 года, была неудачной: стройка закончилась, едва начавшись. Подрядчик успел выполнить лишь земляные работы и частичный демонтаж старых бетонных конструкций, после чего остался без денег. Выданный властями Севастополя аванс 2,055 миллиарда рублей был заблокирован на счете подрядчика в банке, лишенном лицензии.

Тут вмешались правоохранители. По горячим следам был арестован экс-начальник ГКУ "Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства" Севастополя Александр Антюфеев: его подпись стояла под дополнительным соглашением с подрядчиком, согласно которому крупный аванс был перечислен в коммерческий банк, а не на счет в госказначействе. Подрядчик пытался взять кредит, чтобы возобновить стройку, но дело так и не пошло. В апреле 2019 года контракт был расторгнут.

Нового подрядчика ищут с июля, но на первый конкурс не поступило ни одной заявки: никто не захотел браться за проблемный объект. С учетом выполненных работ реконструкция КОС подешевела на 58 миллионов рублей. Подрядчик должен построить два независимых комплекса: КОС "Южные" производительностью 125 тысяч кубометров в сутки и КОС в Балаклаве на 10,5 тысячи кубометров в сутки. Сначала их предполагалось возвести к концу 2020 года, теперь стройка продлена до 2022 года.

Повторные торги начались в августе. Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев рассказал, что к объекту проявили интерес крупные компании с опытом. Однако власти не хотят рисковать и планируют заключить новый контракт без предоставления аванса.

- Обсуждаем возможность не авансировать работу, а рассчитываться с подрядчиком после ее завершения, - сообщил Развожаев. - Если будет серьезная компания с оборотными средствами, то аванс ей и не нужен. Сделали работу - получили деньги.

Он также отметил, что финансирование КОС "Южные" восстановлено в полном объеме, чтобы была возможность проводить торги и искать подрядчика. Тем временем ведется претензионная работа по возврату аванса из лопнувшего банка.

Обойдутся без аванса

С работой не справился и другой подрядчик, выполнявший капитальный ремонт Камышового шоссе за 1,3 миллиарда рублей. Работы шли бойко, но около полугода назад застопорились. Причиной стала некачественная проектная документация: на объекте обнаружились неучтенные коммуникации, понадобилось вносить корректировку в проект, заново проходить госэкспертизу. В результате - простой, задержка зарплаты и расчетов с контрагентами, которые стали требовать деньги через суд.

На прошлой неделе и. о. вице-губернатора Севастополя Владимир Базаров заявил, что контракт решено расторгнуть и искать нового подрядчика. Реконструкция Камышового шоссе добавила проблем автомобилистам, которые уже больше года стоят в длинных пробках. Дорогу должны были сдать к середине 2019 года, но теперь срок ремонта будет продлен.

Чтобы избежать проблем с подрядчиками, власти города хотят назначать для крупных объектов стоимостью более 500 миллионов рублей единственного поставщика. Михаил Развожаев попросил об этом премьер-министра РФ Дмитрия Медведева во время его недавнего визита в Севастополь. По словам врио губернатора, на конкурсы выходят недобросовестные подрядчики, получают аванс, а потом растворяются.

В частности, процедура определения единственного поставщика может быть проведена для трех медицинских учреждений Севастополя: больницы скорой медпомощи (стоимость 5,3 миллиарда рублей), онкологического диспансера (2,5 миллиарда рублей) и инфекционной больницы (2,3 миллиарда рублей). На онкодиспансер конкурс объявляли уже пять раз, но подходящий подрядчик так и не был найден. Нет подрядчика и для инфекционной больницы. Однако строительство всех трех объектов должно начаться в этом году.