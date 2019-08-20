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20.08.2019 19:07
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В Крыму тарифы на тепло снизят на 23 процента

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

С 1 сентября 2019 года предельный уровень тарифа на теплоснабжение в Республике Крым не превысит 2300 рублей за одну гигакалорию. Такое решение принято на заседании правления Госкомитета по ценам и тарифам РК. А приказы о коррекции тарифов для всех поставщиков полуострова опубликованы на сайте правительства Крыма.

В Крыму электроэнергия с 1 июля 2019 подорожает на 7,7 процента

- Для снижения финансовой нагрузки на крымчан решен вопрос о дополнительном снижении предельного уровня тарифа на тепловую энергию, - рассказал председатель Госкомцен Крыма Юрий Новосад. - Снижение произойдет для потребителей большинства ресурсоснабжающих предприятий. При этом разница между тарифами для населения и экономически обоснованными тарифами ресурсоснабжающим предприятия будет компенсирована из бюджета.

Ранее с 1 июля распоряжением главы Республики Крым был установлен предельный уровень тарифа на тепловую энергию для населения 3000 рублей за одну гигакалорию. Также документом было решено, что тарифы на тепловую энергию для населения - абонентов ГУП РК "Крымтеплокоммунэнерго", АО "КрымТЭЦ" и МУП "Ялтинские тепловые сети" в 2019 году изменятся один раз и не должны превышать величину индекса потребительских цен.

Экономика ЖКХ Экономика Отрасли Энергетика Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым Регулирование энерготарифов
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