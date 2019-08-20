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20.08.2019 16:15
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В Крыму возродят любимые сорта яблок императорской семьи

Текст: Сергей Винник (Симферополь)
Фото: Пресс-служба министерства сельского хозяйства РК Фото: Пресс-служба министерства сельского хозяйства РК
Фото: Пресс-служба министерства сельского хозяйства РК

Сразу несколько крымских плодовых питомников приступили к тиражированию аборигенных для полуострова сортов яблок, которые любили члены императорской семьи Романовых. Об этом рассказал министр сельского хозяйства республики Андрей Рюмшин.

Фото: Сергей Винник/РГ
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- Кандиль и Синап - это те сорта, которые любил Николай II и для него их специально выращивали. По своим вкусовым качествам они не уступают популярным сегодня у производителей сортам яблок итальянской селекции, а может быть, и опережают их. Именно аборигенные сорта Крыма должны стать его визитной карточкой.

В общей сложности в Крыму в этом году соберут около 100 тысяч тонн яблок различных сортов. Ежегодно республика увеличивает их производство, растут плантации новых садов, а государство финансово стимулирует развитие отрасли. Площадь яблочных садов в Крыму сегодня составляет 3,7 тысячи гектаров, ежегодно увеличиваясь на 600-800 гектаров.

В прошлом году в регионе получили рекордный урожай фруктов - 145 тысяч тонн. Большую его часть составили именно яблоки. В нынешнем году урожай фруктов в Крыму ожидается на 10 процентов больше прошлогоднего.

Экономика АПК Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым
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