В Ростове "лечащую от похмелья" кошку выставили на продажу за 15 млн рублей

Житель Кировского района Ростова-на-Дону выставил на продажу взрослую кошку за 15 миллионов рублей. Главным достоинством животного, по мнению продавца, является вовсе не родословная и экстерьер, а мистические способности.

"Британка, 2,5 года, дружит с домовым и оберегает дом. Защищает от сглаза и бед, отгоняет соседок от мужа, лечит от похмелья", - говорится в аннотации на сайте бесплатных объявлений.

Хозяин животного также сообщает, что кошка предпочитает "паронормальный вискас с мистическим влажным кормом".

Отметим, что жители донского мегаполиса часто прибегают к эпатажным приемам, чтобы продать через интернет различные вещи.

К примеру, в феврале ростовчанин разместил на сайте бесплатных объявлений предложение о продаже банкноты с автографами Раисы и Михаила Горбачевых. Купюру номиналом в десять тысяч рублей, датируемую 1996 годом, нумизмат оценил в два миллиона рублей. О том, как проверить подлинность автографа экс-президента СССР в объявлении не сообщалось.

А в 2017 году житель Москвы под видом редких снимков высокопоставленных офицеров нацистской Германии через интернет-площадку предлагал приобрести фотографии Штирлица и Айсмана из кинофильма "Семнадцать мгновений весны". Правда запросы были скромнее - фото были оценены в 2,99 доллара или 170 рублей по курсу.