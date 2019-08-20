В Ростове разработали компьютерную программу для фермеров

Ростовские ученые создали компьютерную программу планирования работы растениеводческих хозяйств, которая позволяет объективно рассчитать их возможности, в том числе конечный результат.

При подготовке электронного пособия использовалась обширная база данных Всероссийского НИИ экономики и нормативов Ростовского аграрного научного центра. Чтобы программа заработала, фермеру нужно ввести в формулу данные своего хозяйства: площадь поля, выращиваемую культуру, урожайность, количество удобрений и горюче-смазочных материалов. Все необходимые расчеты она сделает самостоятельно.

В итоге можно прогнозировать, каким будет следующий урожай, сколько продукции предприятие сможет реализовать и по какой цене, сколько средств необходимо вложить.

- Можно рассчитать оптимальную модель деятельности любого сельхозпредприятия, в том числе дать рекомендации, что необходимо для его развития, - рассказывает директор института Александр Тарасов.

Приложение рассчитано на любое хозяйство, как крупное, так и мелкое, и также полезно при составлении бизнес-плана для участия в программах господдержки.

Для удобства сельхозпроизводителей приложение планируют разместить на сайте института, чтобы любой пользователь мог зарегистрироваться и самостоятельно выполнить необходимые расчеты. Параллельно там же создается портал, где будут размещены другие важные для селян данные, агрохимическое состояние полей, их картирование и прочее.