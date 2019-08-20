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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

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Донские ученые изобрели биопринтер
Текст: Руслан Мельников
Российская газета - Экономика Юга России № 183(7941)
Сотрудники Донского государственного технического университета разработали необычный 3D-принтер. Его можно использовать в так называемой тканевой инженерии и создавать объемные структуры, аналогичные живой ткани.

Как отмечают в университете, такое оборудование способно напечатать биоактивные каркасы из смеси материалов, поддерживающих жизнеспособность клеток.

- Биопечать - это процесс аддитивного производства, при котором биоматериалы объединяются в структуры, имитирующие естественные ткани. В качестве основного "расходника" используются специальные биоматериалы, которые позволяют создавать ткань, максимально схожую с природной, - поясняет автор разработки, эксперт совместной научно-исследовательской лаборатории ДГТУ-РНИОИ "Инженерные технологии в медицине" Сергей Чапек.

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Внешне биопринтер похож на обычные 3D-принтеры, но действует все же по другим принципам.

- Пока мы находимся лишь на начальном этапе развития технологии биопечати. Для выполнения конкретных практических задач нужно искать партнеров среди медицинских центров, например, - объясняет Сергей Чапек.

На следующем этапе возможна печать фрагментов или целых органов.

Сотрудники университета считают, что их разработка может использоваться в таких сферах, как регенеративная медицина, косметическая хирургия, фармацевтическое тестирование. Правда, Чапек говорит, что в России рынок биопечати пока только формируется и скорой экономической отдачи на этом поприще ждать наивно.

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