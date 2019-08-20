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20.08.2019 17:31
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Сотки делятся

Верховный суд разъяснил правила раздела земли при разводе
Текст: Наталья Козлова
Подлежит или не подлежит разделу при разводе земельный пай, который один из супругов получил как бывший работник колхоза? Такое разъяснение содержится в недавнем решении Судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда РФ.
Верховный суд подчеркнул, что подарки и полученное даром - не общее имущество супругов. Фото: Юрий Смитюк / ТАСС Верховный суд подчеркнул, что подарки и полученное даром - не общее имущество супругов. Фото: Юрий Смитюк / ТАСС
Верховный суд подчеркнул, что подарки и полученное даром - не общее имущество супругов. Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Высокий суд пересматривал итоги раздела имущества семейной пары после развода. Среди всего нажитого оказалась и земля, которую получила сельская учительница.

Фото: Сергей Михеев.
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Само дело о разводе и разделе имущества появилось в Калмыкии. Там в районный суд обратился гражданин с требованием признания совместно нажитым имуществом земельного пая и его права собственности на часть этой земли. Верховный суд Калмыкии это решение не изменил.

Гражданин пожаловался в Верховный суд РФ. Там с решением местных судей не согласились.

Из материалов дела видно, что, жена несколько лет проработала учителем в сельской школе и таким образом попала в списки претендентов на получение земельной доли как работник "социальной сферы". В 2006 году землю ей выделили - 18,6 гектара.

Райсуд исходил из следующего. Главным обстоятельством в споре является выяснение - на какие деньги приобретено спорное имущество и по каким сделкам это сделано - возмездным или нет. Суд решил, что сделка была безвозмездной - право на землю у сельской учительницы возникло тогда, когда она работала в школе. А это было до брака. Значит, оснований отдать часть земли бывшему супругу нет. И вышестоящий суд с этим согласился.

У Судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда РФ оказалось другое мнение.

По Семейному кодексу (статья 34) все, что нажито в браке, делится пополам. В другой статье Семейного кодекса - 36-й, говорится, что имущество, которое принадлежало каждому до вступления в брак или было получено во время брака в дар, по наследству или "по иным безвозмездным сделкам", является собственностью супруга и не делится.

Из всего этого Верховный суд делает вывод: юридически значимым обстоятельством при решении вопроса об отнесении к общей собственности является то, на какие деньги - личные или общие - это имущество куплено и по каким сделкам (возмездным или нет). Имущество, приобретенное одним из супругов по "безвозмездным гражданско-правовым сделкам" - в дар или по наследству, не является общим. В нашем деле видно, что землю учительница получила по решению администрации муниципального образования. По этому постановлению сельской власти и было зарегистрировано за ней право собственности на землю. Сделано это было в тот момент, когда бывшая учительница уже была замужем. По мнению ВС, законодатель разграничивает в качестве оснований возникновения гражданских прав и обязанностей договора (сделки) и акты госорганов и местной власти. Акты госорганов к безвозмездным сделкам не относятся.

Фото: Reuters.
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Право собственности на землю у сельской учительницы появилось в период ее брака и не на основании безвозмездной сделки. Так что местные суды неправильно посчитали землю ее личной собственностью. Выводы судов о том, что право личной собственности учительницы возникло до брака, противоречит материалам дела, из которого видно, каким числом зарегистрирована земля в собственность. А до регистрации права участок в пользование учительницы не передавался и не использовался.

Верховный суд РФ подчеркнул: суды должны были установить следующие важные обстоятельства - какого характера были права у учительницы на получение земельной доли бывшего колхоза, как ее работа связана с его реорганизацией, в чьей собственности был участок и кто имел право им распоряжаться, на каких условиях за гражданкой признано право на долю участка земли сельскохозяйственного назначения и как собственник может этим правом воспользоваться и распоряжаться. Без выяснения этих обстоятельств нельзя установить, какое право на имущество было - личное или совместное.

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