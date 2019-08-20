Власти Крыма назвали сроки ликвидации очереди в детские сады

В Крыму до 2022 года будет ликвидирована очередь в детские сады. Об этом Сергей Аксенов заявил на открытии детского дошкольного образовательного учреждения "Антошка" в Симферополе.

По данным крымских властей, пять лет назад своей очереди в детские сады ждали более 50 тысяч малышей. За это время благодаря строительству по ФЦП модульных и капитальных дошкольных образовательных учреждений очередь удалось сократить более чем в два раза. Чиновники обещают, что через два-три года в Крыму полностью будет решена эта проблема.

- Еще десять детских садов будут открыты в этом году. Никаких сомнений, что до 2022 года в Симферополе все вопросы, связанные с очередью в детские сады для детей от трех до семи лет, будут закрыты в полном объеме, - отметил глава Крыма Сергей Аксенов.

Глава администрации Симферополя Наталья Маленко уточнила, что в новых садиках, которые планируют открыть до конца 2019 года, будет создано 1,8 тысячи мест для детей. В то же время в очереди в Симферополе в этом году - более 8000 малышей.

По информации главы Госсовета РК Владимира Константинова, за пять лет в Крыму создано около 30 тысяч мест для детей.

- В ближайшие два-три года эта проблема в Крыму исчезнет полностью, - пообещал Константинов.