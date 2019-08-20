Корреспонденты "РГ" отправились на экскурсии в некогда закрытые места

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Время новых впечатлений
- Идея проекта родилась во время встреч с членами совета ветеранов области. Речь шла о том, что давно пора ломать сложившийся стереотип, будто пенсия - это пассивный отдых на лавочке у подъезда. Отработав всю жизнь, люди старшего поколения и сегодня хотят получать новые знания и впечатления. Область развивается, создаются новые производства, радикально меняются условия труда - и надо дать возможность пожилым людям увидеть все это, - рассказала "РГ" консультант отдела министерства социального развития Оренбуржья Ольга Георгобиани.
Проект получил название "Живет страна!". Производственный туризм стал одним из направлений социального туризма, который успешно развивается в регионе уже много лет. Организацией производственных туров занимаются районные центры соцзащиты - там же для групп выделяют транспорт. За три года 3350 человек стали участниками проекта - они побывали более чем на 250 объектах Оренбуржья.
В ходе экскурсий люди старшего поколения любят сравнивать условия труда времен своей молодости с нынешними. Так, побывав на одном из некогда самых грязных производств - цементном заводе, - экскурсанты ахнули: после установки современного оборудования здесь царит чистота. А при посещении тепличного комплекса в Черноречье гости получили не только ценные советы от агронома предприятия о том, как получить хороший урожай на своих шести сотках, но и шикарные букеты хризантем. В МФЦ Асекеевского района участники проекта узнали, какие услуги можно здесь получить, как правильно и быстро оформить документы и насколько сократились сегодня сроки "бумажной волокиты". Надолго запомнится экскурсантам поездка в заповедник "Оренбургский", где проводится уникальный эксперимент по восстановлению популяции лошадей Пржевальского. А в новотроицком салоне оптики гостям не только рассказали все о современных технологиях производства очков, но и вручили подарочные сертификаты, по которым можно получить бесплатную консультацию офтальмолога всем членам семьи.
- Такие встречи для нас - еще и возможность поделиться с новыми поколениями своим опытом, собственным взглядом на происходящее, почувствовать свою востребованность, - отметил председатель областного Совета ветеранов Виктор Пинигин.
Пример тому - недавняя встреча, состоявшаяся в конце июля в летнем детском лагере "Лесные долины" Медногорского района. Сюда приехала группа пенсионеров, которые много лет назад работали здесь вожатыми и воспитателями. Среди гостей был и Владимир Дмитриевич Чижов, отдыхавший в лагерной смене 70 лет назад. Дети с живым интересом расспрашивали ветеранов о том, каким был лагерь в те времена, как проводили в нем каникулы советские пионеры. После совместного чаепития ребята вручили гостям букеты полевых цветов.
В подарок флакончик с нефтью. И обед
Однодневный ойл-тур называется "Нижневартовск - нефтяная столица России". Для двух туристов, предположим, из Москвы, с учетом перелета обойдется как минимум в 100 тысяч рублей. Зато за эти деньги все желающие смогут увидеть мир "нефтяных королей": посетить промыслы известных добытчиков "черного золота", побывать в школе буровых мастеров, познакомиться с историей отрасли, взобраться на вышку, примерить форму нефтяника. И в довершение получить в подарок флакончик с настоящей нефтью. Кроме того, туристам обязательно расскажут о легендарном Фармане Салманове, советском геологе, который в 1958 году самовольно, под угрозой увольнения, перебросил свою экспедицию из 150 человек из Кузбасса в Югру, первым нашел там нефть и отправил телеграмму Хрущеву: "Я нашел нефть!!! Вот так. Салманов".
Правда, пока, как отмечают местные туроператоры, нефтяные туры в чистом виде продаются крайне редко. Почти все туристы, отправляющиеся посмотреть, как добывают "золото", делают это во время деловых визитов, если остается время на культурно-познавательные программы. Как отмечают в Уральской ассоциации туризма, ойл-туры как отдельное, самодостаточное направление для туристов, конечно, обходятся довольно дорого. И вряд ли стоит ждать большого потока желающих попасть на скважину.
Скорее они важны как прикладное направление для приезжающих в округ деловых туристов. И для студентов, изучающих нефтяное дело. По аналогичной схеме выстраивается в регионе и этнический туризм. Правда, обходится это экзотическое удовольствие дороже, чем тур в Европу. Так, одному туристу из Москвы или Екатеринбурга нужно выложить за неделю отдыха с учетом перелета не меньше 80-90 тысяч рублей.
Как отмечают в правительстве Ханты-Мансийского округа, за год в регион прибывают более 500 тысяч туристов, большая часть из них считается деловыми, читай - командировочными. На них в основном и делается ставка. За последние два года туры на нефтяную скважину заказали порядка 500 человек.
В шахту, к волшебникам Изумрудного города
Единственная территория, куда посторонним до сих пор вход запрещен, - это сама шахта. Не столько из-за секретности, сколько из-за требований безопасности. Драгоценные камни добывают на глубине более 370 метров, и непрофессионал в подземных коридорах будет себя чувствовать как минимум неуютно. С тем, как ведется горнодобыча, экскурсантов знакомит документальный фильм о жизни под землей. Там целый город из шести горизонтов, и на каждом кипит работа.
Зато азарт наземного поиска драгоценных кристаллов туристы могут прочувствовать буквально по минутам. По конвейерам в цехе Изумрудо-извлекательной фабрики проходят тонны руды, поднимаемой из шахты. Сидящие у лент сотрудницы среди темно-серой массы должны разглядеть зеленые проблески.
- Честно говоря, в глазах рябит. Кажется, вот здесь блеснул кристалл - а пусто, - с азартом признается одна из туристок Антонина Власова. - Я уникальные изумруды видела в "Эрмитаже" и только сейчас поняла, как сложен их поиск.
Антонина - жительница города Асбест, находящегося все-то в десятке километров от Мариинского прииска, о богатствах родной земли, конечно, знала, но возможность увидеть их воочию, прикоснуться, самой участвовать в поисках вдохновила необычайно. Один из самых занимательных моментов экскурсии - старательский этюд. Туристов снабжают совками и ситами для промывки породы и предлагают найти изумруд. Так, вручную перерабатывали руду два века назад. Чтобы найти один грамм драгминерала, нужно было перемыть не одну тонну породы.
- Мы даже сами не ожидали, что будет такой интерес, - рассказала "РГ" руководитель туристического отдела прииска Раиса Черпакова.
По ее словам, приезжают со всех регионов страны, особенно из крупных городов: Москвы, Санкт-Петербурга. Заявки делают и иностранцы. Для них тоже открыты уральские закрома, но только с особой процедурой допуска.
- Вокруг нашего месторождения существуют еще 32, мы планируем часть их взять в отработку, и появятся новые виды, пейзажи местности, будет что показать туристам, - рисует перспективы генеральный директор прииска Евгений Василевский.
На предприятии уверены в действенной силе туризма, ведь изначально в проект закладывались не столько финансовые задачи (подработать на экскурсиях), сколько имиджевые. "Долгие годы уральский изумруд был скрыт от общественности. В том числе и мировой, камень не выставлялся на открытые торги. Поэтому теперь мы своими экскурсиями привлекаем к себе как туристов, так и покупателей", - обрисовал стратегию проекта Евгений Василевский.
Ежегодно на Мариинском прииске добываются 150 килограммов изумрудов, 15 килограммов александритов и более 5 тонн бериллов. Сейчас в эту гору самоцветов свой вклад могут внести и туристы, ведь все найденные ими в ходе тура кристаллы пойдут в фонд предприятия.
Свои заключения давали четыре академика
- Экскурсии проходят постоянно. На самом деле там даже интереснее, чем это можно себе представить, - заявил директор по коммуникациям ФЭИ Алексей Громыко и пригласил приехать.
Надо заметить, что экскурсии по мемориальному комплексу бесплатны. И это принципиальная позиция атомщиков: деньги считать, конечно, хорошее дело, но зарабатывать надо наукой, технологиями, а здесь - прикосновение к истории.
- Это как брать деньги за посещение Вечного огня, - говорит руководитель музейной группы ФЭИ Инна Мохирева. - Первая в мире атомная электростанция - это больше чем музей. Наша миссия в том, чтобы человек, побывав здесь, вышел другим. Вы только представьте: послевоенная разруха, а в СССР строят атомную электростанцию. Человек, получив новый источник энергии, начал с создания оружия. И тогда после Хиросимы, в разгар холодной войны надо было показать, что возможно мирное использование этой энергии, что мало быть умным - надо творить во благо. Правда, единичных посетителей сюда все же не пускают - только коллективы. Надо заранее отправить заявку и выполнить все требования службы безопасности для получения допуска на режимный объект: ФЭИ - это государственный научный центр. И главное - не забыть паспорт.
Само здание Обнинской АЭС довольно скромное на вид: трехэтажный дом, выстроенный в стиле сталинского ампира. Неподалеку ТЭЦ, с которой подавалось электричество. Но это на поверхности три этажа - еще шесть под землей. Именно там находится сердце станции - атомный реактор, который и сейчас всего лишь спит. АЭС перестала функционировать из экономических соображений 29 апреля 2002 года. Было вывезено все топливо, но в самом реакторе осталась графитовая кладка, поэтому как минимум в ближайшие полвека все здесь будет под наблюдением.
Вообще перед создателями этого необычного музейного комплекса стояла непростая задача - в сущности, надо было соединить несовместимое. С одной стороны, вывод из эксплуатации атомного объекта производится, что называется, "под зеленую лужайку", то есть задача разобрать полностью, обеспечив безопасность. А для музея главное все полностью сохранить. Так что рождался этот музейный комплекс в муках и дискуссиях. Достаточно сказать, что свои заключения давали четыре академика. Вопрос решался на правительственном уровне. И это также был первый в мире опыт.
Оборудование со станции вывезено, но часть осталась. Так, в рабочем состоянии центральный пункт управления - мозги и нервы станции. Это большой зал, полукругом приборы. Промышленный дизайн середины прошлого века: тумблеры, приборы со стрелками, каких сегодня уже, наверное, нет. В центре - оператор следит за приборами. Конечно, сегодня персонал не как полвека назад постоянно находится на месте. В первоначальном виде остался и пульт дозиметрического контроля. Отсюда и сейчас ведется наблюдение за всеми помещениями АЭС. Можно, повернув рычажок, взять, например, пробу воздуха в любой из ста комнат станции.
Потом долгий путь по узким коридорам с резкими поворотами к атомному реактору. Опасное оборудование за трехметровыми бетонными стенами. Эти блуждания создают впечатление, что спустились под землю. Оказывается, нет, всего лишь со второго этажа: это реактор под землей, а мы на него - точнее, на большой красный люк, смотрим на уровне земли. Кстати, внизу, по словам Инны Мохиревой, сохранилось оборудование, но пока туда экскурсантов не водят. Рядом еще один интересный объект - бассейн выдержки. Когда-то сюда из реактора поступало отработанное топливо, но сейчас там пусто.
Сначала сервелат виртуальный, потом реальный
Итак, заставка с названием предприятия с бегущим вперед быком. В разделе "О компании" находим "Видеотрансляции". Перед нами холодильное отделение. Здесь находится сырье, из которого изготовят сосиски и колбасу. Обвалочное отделение. Полутуши из холодильника разделывают на куски поменьше. Участок формовки колбас: фарш набивается в оболочку. И полученная колбаса на наших глазах отправляется на термическую обработку.
Она размещается в металлические лотки аккуратными рядками, как шашлык на противне, и обваривается паром. Затем охлаждается. А вот и цех упаковки. Здесь наконец появляются люди. Они в фирменных, цвета копченой колбасы, куртках, капюшонах или белых платочках. Непрерывно движется конвейер. Видно, как руки в белых перчатках раскладывают сосиски в упаковку, а из машины выползают уже склеенные тетрапакеты с сосисками. А рядом уже готовы большие картонные коробки, в которые рабочий складывает готовый к развозу по магазинам продукт.
Как выяснилось, подобное "кино" на производстве колбасного завода существует с начала 2016 года. Камеры работают круглосуточно - трансляция прерывается только во время уборки помещения. По словам Александра Ремета, исполнительного директора Ростовского колбасного завода "Тавр", ключевой идеей было подтвердить статус открытого и честного производителя, а также показать потребителям наиболее интересные этапы производственного процесса.