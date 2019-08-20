Корреспонденты "РГ" отправились на экскурсии в некогда закрытые места

В Оренбуржье большой популярностью среди пенсионеров пользуется производственный туризм - экскурсии для них организуются бесплатно. Эксперимент был запущен в сентябре 2016-го: именно тогда на предприятиях и в агрохолдингах области прошли Дни открытых дверей для ветеранов. Акция была организована правительством региона и Союзом промышленников и предпринимателей. Инициатива пришлась по вкусу: только за первый месяц на экскурсиях побывали более 300 человек.

- Идея проекта родилась во время встреч с членами совета ветеранов области. Речь шла о том, что давно пора ломать сложившийся стереотип, будто пенсия - это пассивный отдых на лавочке у подъезда. Отработав всю жизнь, люди старшего поколения и сегодня хотят получать новые знания и впечатления. Область развивается, создаются новые производства, радикально меняются условия труда - и надо дать возможность пожилым людям увидеть все это, - рассказала "РГ" консультант отдела министерства социального развития Оренбуржья Ольга Георгобиани.

Проект получил название "Живет страна!". Производственный туризм стал одним из направлений социального туризма, который успешно развивается в регионе уже много лет. Организацией производственных туров занимаются районные центры соцзащиты - там же для групп выделяют транспорт. За три года 3350 человек стали участниками проекта - они побывали более чем на 250 объектах Оренбуржья.

В ходе экскурсий люди старшего поколения любят сравнивать условия труда времен своей молодости с нынешними. Так, побывав на одном из некогда самых грязных производств - цементном заводе, - экскурсанты ахнули: после установки современного оборудования здесь царит чистота. А при посещении тепличного комплекса в Черноречье гости получили не только ценные советы от агронома предприятия о том, как получить хороший урожай на своих шести сотках, но и шикарные букеты хризантем. В МФЦ Асекеевского района участники проекта узнали, какие услуги можно здесь получить, как правильно и быстро оформить документы и насколько сократились сегодня сроки "бумажной волокиты". Надолго запомнится экскурсантам поездка в заповедник "Оренбургский", где проводится уникальный эксперимент по восстановлению популяции лошадей Пржевальского. А в новотроицком салоне оптики гостям не только рассказали все о современных технологиях производства очков, но и вручили подарочные сертификаты, по которым можно получить бесплатную консультацию офтальмолога всем членам семьи.

3350 человек за три года побывали на более чем 250 объектах Оренбуржья. Производственный туризм стал одним из направлений социального туризма

- Такие встречи для нас - еще и возможность поделиться с новыми поколениями своим опытом, собственным взглядом на происходящее, почувствовать свою востребованность, - отметил председатель областного Совета ветеранов Виктор Пинигин.

Пример тому - недавняя встреча, состоявшаяся в конце июля в летнем детском лагере "Лесные долины" Медногорского района. Сюда приехала группа пенсионеров, которые много лет назад работали здесь вожатыми и воспитателями. Среди гостей был и Владимир Дмитриевич Чижов, отдыхавший в лагерной смене 70 лет назад. Дети с живым интересом расспрашивали ветеранов о том, каким был лагерь в те времена, как проводили в нем каникулы советские пионеры. После совместного чаепития ребята вручили гостям букеты полевых цветов.