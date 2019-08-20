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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Таинственный отпуск

Корреспонденты "РГ" отправились на экскурсии в некогда закрытые места
Фото: Татьяна Андреева
Российская газета - Федеральный выпуск № 184(7942)

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Время новых впечатлений

Текст: Валентина Зотикова
В Оренбуржье большой популярностью среди пенсионеров пользуется производственный туризм - экскурсии для них организуются бесплатно. Эксперимент был запущен в сентябре 2016-го: именно тогда на предприятиях и в агрохолдингах области прошли Дни открытых дверей для ветеранов. Акция была организована правительством региона и Союзом промышленников и предпринимателей. Инициатива пришлась по вкусу: только за первый месяц на экскурсиях побывали более 300 человек.

- Идея проекта родилась во время встреч с членами совета ветеранов области. Речь шла о том, что давно пора ломать сложившийся стереотип, будто пенсия - это пассивный отдых на лавочке у подъезда. Отработав всю жизнь, люди старшего поколения и сегодня хотят получать новые знания и впечатления. Область развивается, создаются новые производства, радикально меняются условия труда - и надо дать возможность пожилым людям увидеть все это, - рассказала "РГ" консультант отдела министерства социального развития Оренбуржья Ольга Георгобиани.

Фото: Пресс-служба губернатора и правительства Оренбургской области
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Проект получил название "Живет страна!". Производственный туризм стал одним из направлений социального туризма, который успешно развивается в регионе уже много лет. Организацией производственных туров занимаются районные центры соцзащиты - там же для групп выделяют транспорт. За три года 3350 человек стали участниками проекта - они побывали более чем на 250 объектах Оренбуржья.

В ходе экскурсий люди старшего поколения любят сравнивать условия труда времен своей молодости с нынешними. Так, побывав на одном из некогда самых грязных производств - цементном заводе, - экскурсанты ахнули: после установки современного оборудования здесь царит чистота. А при посещении тепличного комплекса в Черноречье гости получили не только ценные советы от агронома предприятия о том, как получить хороший урожай на своих шести сотках, но и шикарные букеты хризантем. В МФЦ Асекеевского района участники проекта узнали, какие услуги можно здесь получить, как правильно и быстро оформить документы и насколько сократились сегодня сроки "бумажной волокиты". Надолго запомнится экскурсантам поездка в заповедник "Оренбургский", где проводится уникальный эксперимент по восстановлению популяции лошадей Пржевальского. А в новотроицком салоне оптики гостям не только рассказали все о современных технологиях производства очков, но и вручили подарочные сертификаты, по которым можно получить бесплатную консультацию офтальмолога всем членам семьи.

3350 человек за три года побывали на более чем 250 объектах Оренбуржья. Производственный туризм стал одним из направлений социального туризма

- Такие встречи для нас - еще и возможность поделиться с новыми поколениями своим опытом, собственным взглядом на происходящее, почувствовать свою востребованность, - отметил председатель областного Совета ветеранов Виктор Пинигин.

Фото: Министерство транспорта РФ
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Пример тому - недавняя встреча, состоявшаяся в конце июля в летнем детском лагере "Лесные долины" Медногорского района. Сюда приехала группа пенсионеров, которые много лет назад работали здесь вожатыми и воспитателями. Среди гостей был и Владимир Дмитриевич Чижов, отдыхавший в лагерной смене 70 лет назад. Дети с живым интересом расспрашивали ветеранов о том, каким был лагерь в те времена, как проводили в нем каникулы советские пионеры. После совместного чаепития ребята вручили гостям букеты полевых цветов.

В подарок флакончик с нефтью. И обед

Текст: Елена Мационг
В Ханты-Мансийском округе туристам предлагают поехать на скважину и посмотреть, как добывается "черное золото". Туры однодневные, проживание в вагончике вахтовика не предусмотрено. Поэтому за ночевку в отеле придется доплатить. Зато на буровой можно попробовать настоящий обед нефтяника. Туристов накормят точно теми же блюдами, что будут в тот день в меню на буровой.

Однодневный ойл-тур называется "Нижневартовск - нефтяная столица России". Для двух туристов, предположим, из Москвы, с учетом перелета обойдется как минимум в 100 тысяч рублей. Зато за эти деньги все желающие смогут увидеть мир "нефтяных королей": посетить промыслы известных добытчиков "черного золота", побывать в школе буровых мастеров, познакомиться с историей отрасли, взобраться на вышку, примерить форму нефтяника. И в довершение получить в подарок флакончик с настоящей нефтью. Кроме того, туристам обязательно расскажут о легендарном Фармане Салманове, советском геологе, который в 1958 году самовольно, под угрозой увольнения, перебросил свою экспедицию из 150 человек из Кузбасса в Югру, первым нашел там нефть и отправил телеграмму Хрущеву: "Я нашел нефть!!! Вот так. Салманов".

Фото: iStock
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Правда, пока, как отмечают местные туроператоры, нефтяные туры в чистом виде продаются крайне редко. Почти все туристы, отправляющиеся посмотреть, как добывают "золото", делают это во время деловых визитов, если остается время на культурно-познавательные программы. Как отмечают в Уральской ассоциации туризма, ойл-туры как отдельное, самодостаточное направление для туристов, конечно, обходятся довольно дорого. И вряд ли стоит ждать большого потока желающих попасть на скважину.

Скорее они важны как прикладное направление для приезжающих в округ деловых туристов. И для студентов, изучающих нефтяное дело. По аналогичной схеме выстраивается в регионе и этнический туризм. Правда, обходится это экзотическое удовольствие дороже, чем тур в Европу. Так, одному туристу из Москвы или Екатеринбурга нужно выложить за неделю отдыха с учетом перелета не меньше 80-90 тысяч рублей.

Обходится это экзотическое удовольствие дороже, чем тур в Европу: неделя отдыха с учетом перелета 80-90 тысяч рублей

Как отмечают в правительстве Ханты-Мансийского округа, за год в регион прибывают более 500 тысяч туристов, большая часть из них считается деловыми, читай - командировочными. На них в основном и делается ставка. За последние два года туры на нефтяную скважину заказали порядка 500 человек.

В шахту, к волшебникам Изумрудного города

Текст: Светлана Добрынина
Единственное на территории Европы и Азии изумрудно-бериллиевое месторождение "Мариинский прииск" только в этом году стало открыто для посторонних посетителей. Десятилетиями это был режимный, особо охраняемый объект, на который даже журналистов пропускали по спецдопуску. С нынешней весны предприятие официально запустило программу "Промышленный туризм" и открыло двери для всех желающих узнать, как добывается и обрабатывается до ювелирного совершенства уникальный по красоте уральский "Зелен камень".

Единственная территория, куда посторонним до сих пор вход запрещен, - это сама шахта. Не столько из-за секретности, сколько из-за требований безопасности. Драгоценные камни добывают на глубине более 370 метров, и непрофессионал в подземных коридорах будет себя чувствовать как минимум неуютно. С тем, как ведется горнодобыча, экскурсантов знакомит документальный фильм о жизни под землей. Там целый город из шести горизонтов, и на каждом кипит работа.

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Зато азарт наземного поиска драгоценных кристаллов туристы могут прочувствовать буквально по минутам. По конвейерам в цехе Изумрудо-извлекательной фабрики проходят тонны руды, поднимаемой из шахты. Сидящие у лент сотрудницы среди темно-серой массы должны разглядеть зеленые проблески.

- Честно говоря, в глазах рябит. Кажется, вот здесь блеснул кристалл - а пусто, - с азартом признается одна из туристок Антонина Власова. - Я уникальные изумруды видела в "Эрмитаже" и только сейчас поняла, как сложен их поиск.

Антонина - жительница города Асбест, находящегося все-то в десятке километров от Мариинского прииска, о богатствах родной земли, конечно, знала, но возможность увидеть их воочию, прикоснуться, самой участвовать в поисках вдохновила необычайно. Один из самых занимательных моментов экскурсии - старательский этюд. Туристов снабжают совками и ситами для промывки породы и предлагают найти изумруд. Так, вручную перерабатывали руду два века назад. Чтобы найти один грамм драгминерала, нужно было перемыть не одну тонну породы.

Я уникальные изумруды видела в "Эрмитаже" и только сейчас поняла, как сложен их поиск, рассказывает туристка

- Мы даже сами не ожидали, что будет такой интерес, - рассказала "РГ" руководитель туристического отдела прииска Раиса Черпакова.

По ее словам, приезжают со всех регионов страны, особенно из крупных городов: Москвы, Санкт-Петербурга. Заявки делают и иностранцы. Для них тоже открыты уральские закрома, но только с особой процедурой допуска.

Фото: Нина Зотина/РИА Новости
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- Вокруг нашего месторождения существуют еще 32, мы планируем часть их взять в отработку, и появятся новые виды, пейзажи местности, будет что показать туристам, - рисует перспективы генеральный директор прииска Евгений Василевский.

На предприятии уверены в действенной силе туризма, ведь изначально в проект закладывались не столько финансовые задачи (подработать на экскурсиях), сколько имиджевые. "Долгие годы уральский изумруд был скрыт от общественности. В том числе и мировой, камень не выставлялся на открытые торги. Поэтому теперь мы своими экскурсиями привлекаем к себе как туристов, так и покупателей", - обрисовал стратегию проекта Евгений Василевский.

Ежегодно на Мариинском прииске добываются 150 килограммов изумрудов, 15 килограммов александритов и более 5 тонн бериллов. Сейчас в эту гору самоцветов свой вклад могут внести и туристы, ведь все найденные ими в ходе тура кристаллы пойдут в фонд предприятия.

Свои заключения давали четыре академика

Текст: Елена Шулепова
Первая в мире атомная электростанция находится в Обнинске Калужской области. Она начала действовать в 1954 году и проработала 48 лет без аварий. Сегодня это отраслевой мемориальный комплекс. Несмотря на то что он находится на территории режимного объекта - Физико-энергетического института (ФЭИ), попасть на первую в мире АЭС можно.

- Экскурсии проходят постоянно. На самом деле там даже интереснее, чем это можно себе представить, - заявил директор по коммуникациям ФЭИ Алексей Громыко и пригласил приехать.
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Надо заметить, что экскурсии по мемориальному комплексу бесплатны. И это принципиальная позиция атомщиков: деньги считать, конечно, хорошее дело, но зарабатывать надо наукой, технологиями, а здесь - прикосновение к истории.

- Это как брать деньги за посещение Вечного огня, - говорит руководитель музейной группы ФЭИ Инна Мохирева. - Первая в мире атомная электростанция - это больше чем музей. Наша миссия в том, чтобы человек, побывав здесь, вышел другим. Вы только представьте: послевоенная разруха, а в СССР строят атомную электростанцию. Человек, получив новый источник энергии, начал с создания оружия. И тогда после Хиросимы, в разгар холодной войны надо было показать, что возможно мирное использование этой энергии, что мало быть умным - надо творить во благо. Правда, единичных посетителей сюда все же не пускают - только коллективы. Надо заранее отправить заявку и выполнить все требования службы безопасности для получения допуска на режимный объект: ФЭИ - это государственный научный центр. И главное - не забыть паспорт.

Само здание Обнинской АЭС довольно скромное на вид: трехэтажный дом, выстроенный в стиле сталинского ампира. Неподалеку ТЭЦ, с которой подавалось электричество. Но это на поверхности три этажа - еще шесть под землей. Именно там находится сердце станции - атомный реактор, который и сейчас всего лишь спит. АЭС перестала функционировать из экономических соображений 29 апреля 2002 года. Было вывезено все топливо, но в самом реакторе осталась графитовая кладка, поэтому как минимум в ближайшие полвека все здесь будет под наблюдением.

Вообще перед создателями этого необычного музейного комплекса стояла непростая задача - в сущности, надо было соединить несовместимое. С одной стороны, вывод из эксплуатации атомного объекта производится, что называется, "под зеленую лужайку", то есть задача разобрать полностью, обеспечив безопасность. А для музея главное все полностью сохранить. Так что рождался этот музейный комплекс в муках и дискуссиях. Достаточно сказать, что свои заключения давали четыре академика. Вопрос решался на правительственном уровне. И это также был первый в мире опыт.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
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Оборудование со станции вывезено, но часть осталась. Так, в рабочем состоянии центральный пункт управления - мозги и нервы станции. Это большой зал, полукругом приборы. Промышленный дизайн середины прошлого века: тумблеры, приборы со стрелками, каких сегодня уже, наверное, нет. В центре - оператор следит за приборами. Конечно, сегодня персонал не как полвека назад постоянно находится на месте. В первоначальном виде остался и пульт дозиметрического контроля. Отсюда и сейчас ведется наблюдение за всеми помещениями АЭС. Можно, повернув рычажок, взять, например, пробу воздуха в любой из ста комнат станции.

Потом долгий путь по узким коридорам с резкими поворотами к атомному реактору. Опасное оборудование за трехметровыми бетонными стенами. Эти блуждания создают впечатление, что спустились под землю. Оказывается, нет, всего лишь со второго этажа: это реактор под землей, а мы на него - точнее, на большой красный люк, смотрим на уровне земли. Кстати, внизу, по словам Инны Мохиревой, сохранилось оборудование, но пока туда экскурсантов не водят. Рядом еще один интересный объект - бассейн выдержки. Когда-то сюда из реактора поступало отработанное топливо, но сейчас там пусто.

Сначала сервелат виртуальный, потом реальный

Текст: Лариса Ионова
Ростовский мясокомбинат - предприятие пищевое. Поэтому с санитарными порядками здесь очень строго. Даже туристам вход воспрещен. Но любой желающий может совершить виртуальную экскурсию по цехам комбината и в режиме онлайн понаблюдать, как делаются колбаса или пельмени.

Итак, заставка с названием предприятия с бегущим вперед быком. В разделе "О компании" находим "Видеотрансляции". Перед нами холодильное отделение. Здесь находится сырье, из которого изготовят сосиски и колбасу. Обвалочное отделение. Полутуши из холодильника разделывают на куски поменьше. Участок формовки колбас: фарш набивается в оболочку. И полученная колбаса на наших глазах отправляется на термическую обработку.

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Она размещается в металлические лотки аккуратными рядками, как шашлык на противне, и обваривается паром. Затем охлаждается. А вот и цех упаковки. Здесь наконец появляются люди. Они в фирменных, цвета копченой колбасы, куртках, капюшонах или белых платочках. Непрерывно движется конвейер. Видно, как руки в белых перчатках раскладывают сосиски в упаковку, а из машины выползают уже склеенные тетрапакеты с сосисками. А рядом уже готовы большие картонные коробки, в которые рабочий складывает готовый к развозу по магазинам продукт.

В режиме онлайн можно понаблюдать, как делаются колбаса или пельмени

Как выяснилось, подобное "кино" на производстве колбасного завода существует с начала 2016 года. Камеры работают круглосуточно - трансляция прерывается только во время уборки помещения. По словам Александра Ремета, исполнительного директора Ростовского колбасного завода "Тавр", ключевой идеей было подтвердить статус открытого и честного производителя, а также показать потребителям наиболее интересные этапы производственного процесса.

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