Единственное на территории Европы и Азии изумрудно-бериллиевое месторождение "Мариинский прииск" только в этом году стало открыто для посторонних посетителей. Десятилетиями это был режимный, особо охраняемый объект, на который даже журналистов пропускали по спецдопуску. С нынешней весны предприятие официально запустило программу "Промышленный туризм" и открыло двери для всех желающих узнать, как добывается и обрабатывается до ювелирного совершенства уникальный по красоте уральский "Зелен камень".

Единственная территория, куда посторонним до сих пор вход запрещен, - это сама шахта. Не столько из-за секретности, сколько из-за требований безопасности. Драгоценные камни добывают на глубине более 370 метров, и непрофессионал в подземных коридорах будет себя чувствовать как минимум неуютно. С тем, как ведется горнодобыча, экскурсантов знакомит документальный фильм о жизни под землей. Там целый город из шести горизонтов, и на каждом кипит работа.

Зато азарт наземного поиска драгоценных кристаллов туристы могут прочувствовать буквально по минутам. По конвейерам в цехе Изумрудо-извлекательной фабрики проходят тонны руды, поднимаемой из шахты. Сидящие у лент сотрудницы среди темно-серой массы должны разглядеть зеленые проблески.

- Честно говоря, в глазах рябит. Кажется, вот здесь блеснул кристалл - а пусто, - с азартом признается одна из туристок Антонина Власова. - Я уникальные изумруды видела в "Эрмитаже" и только сейчас поняла, как сложен их поиск.

Антонина - жительница города Асбест, находящегося все-то в десятке километров от Мариинского прииска, о богатствах родной земли, конечно, знала, но возможность увидеть их воочию, прикоснуться, самой участвовать в поисках вдохновила необычайно. Один из самых занимательных моментов экскурсии - старательский этюд. Туристов снабжают совками и ситами для промывки породы и предлагают найти изумруд. Так, вручную перерабатывали руду два века назад. Чтобы найти один грамм драгминерала, нужно было перемыть не одну тонну породы.

Я уникальные изумруды видела в "Эрмитаже" и только сейчас поняла, как сложен их поиск, рассказывает туристка

- Мы даже сами не ожидали, что будет такой интерес, - рассказала "РГ" руководитель туристического отдела прииска Раиса Черпакова.

По ее словам, приезжают со всех регионов страны, особенно из крупных городов: Москвы, Санкт-Петербурга. Заявки делают и иностранцы. Для них тоже открыты уральские закрома, но только с особой процедурой допуска.

- Вокруг нашего месторождения существуют еще 32, мы планируем часть их взять в отработку, и появятся новые виды, пейзажи местности, будет что показать туристам, - рисует перспективы генеральный директор прииска Евгений Василевский.

На предприятии уверены в действенной силе туризма, ведь изначально в проект закладывались не столько финансовые задачи (подработать на экскурсиях), сколько имиджевые. "Долгие годы уральский изумруд был скрыт от общественности. В том числе и мировой, камень не выставлялся на открытые торги. Поэтому теперь мы своими экскурсиями привлекаем к себе как туристов, так и покупателей", - обрисовал стратегию проекта Евгений Василевский.

Ежегодно на Мариинском прииске добываются 150 килограммов изумрудов, 15 килограммов александритов и более 5 тонн бериллов. Сейчас в эту гору самоцветов свой вклад могут внести и туристы, ведь все найденные ими в ходе тура кристаллы пойдут в фонд предприятия.