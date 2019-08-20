Новости

Видео: Ливень в Перми затопил улицы и парализовал движение 18:45
Подняты из воды тела троих погибших в катастрофе вертолета в Греции 18:39
В Кремле пока не готовятся к встрече Путина и Зеленского 18:31
Видео: Валерия пострадала на шоу "Голос" 18:29
Киргизский суд признал законным задержание Атамбаева 18:20
В Крыму автодебошир из Коми протаранил автомобиль ГИБДД 17:57
Кубок "Авиадартса" прилетел в Курск на истребителе 17:44
Задержан водитель, сбивший членов паралимпийской сборной России 17:43
СК завершил расследование пяти уголовных дел по несанкционированным акциям 17:34
Путин заявил о справедливых жалобах россиян на качество здравоохранения 17:30
СМИ: На борту разбившегося в Греции вертолета могли быть двое россиян 17:30
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте подал в отставку 17:24
Врачи рассказали, как обувь может навредить здоровью 17:24
У Трампа родился десятый внук 17:15
Ученые: Электросамокаты загрязняют окружающую среду больше автомобилей 17:15
В Оренбурге вспыхнул пожар в кафе 17:12
В Коми будут судить отца, спрятавшего тело 8-летнего сына в сумке 17:10
В пострадавшем от паводка Тулуне построят новый микрорайон 17:08
На концерте Slipknot в слэме погиб 62-летний фанат 17:05
Саммит G7 может завершиться без итогового коммюнике 16:53
В Сочи на съемках сериала "Воронины" героине вызвали "скорую" 16:48
Хакеры на сутки заблокировали сайт посольства России в Великобритании 16:46
На Урале скончалась пострадавшая в ДТП с автобусом 17-летняя девушка 16:45
С грузинского телеканала уволили журналиста, оскорбившего президента РФ 16:42
Дарья Донцова напишет сценарий мультфильма про сову-детектива 16:39
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
В "РГ" состоится презентация книги "Си Цзиньпин"
В "РГ" состоится презентация книги "Си Цзиньпин"
Что нужно знать при покупке загородной недвижимости
Что нужно знать при покупке загородной недвижимости
20.08.2019 17:45
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В шахту, к волшебникам Изумрудного города

Текст: Светлана Добрынина
Единственное на территории Европы и Азии изумрудно-бериллиевое месторождение "Мариинский прииск" только в этом году стало открыто для посторонних посетителей. Десятилетиями это был режимный, особо охраняемый объект, на который даже журналистов пропускали по спецдопуску. С нынешней весны предприятие официально запустило программу "Промышленный туризм" и открыло двери для всех желающих узнать, как добывается и обрабатывается до ювелирного совершенства уникальный по красоте уральский "Зелен камень".

Единственная территория, куда посторонним до сих пор вход запрещен, - это сама шахта. Не столько из-за секретности, сколько из-за требований безопасности. Драгоценные камни добывают на глубине более 370 метров, и непрофессионал в подземных коридорах будет себя чувствовать как минимум неуютно. С тем, как ведется горнодобыча, экскурсантов знакомит документальный фильм о жизни под землей. Там целый город из шести горизонтов, и на каждом кипит работа.

Фото: iStock
Свердловчане оказались самыми разговорчивыми жителями Урала

Зато азарт наземного поиска драгоценных кристаллов туристы могут прочувствовать буквально по минутам. По конвейерам в цехе Изумрудо-извлекательной фабрики проходят тонны руды, поднимаемой из шахты. Сидящие у лент сотрудницы среди темно-серой массы должны разглядеть зеленые проблески.

- Честно говоря, в глазах рябит. Кажется, вот здесь блеснул кристалл - а пусто, - с азартом признается одна из туристок Антонина Власова. - Я уникальные изумруды видела в "Эрмитаже" и только сейчас поняла, как сложен их поиск.

Антонина - жительница города Асбест, находящегося все-то в десятке километров от Мариинского прииска, о богатствах родной земли, конечно, знала, но возможность увидеть их воочию, прикоснуться, самой участвовать в поисках вдохновила необычайно. Один из самых занимательных моментов экскурсии - старательский этюд. Туристов снабжают совками и ситами для промывки породы и предлагают найти изумруд. Так, вручную перерабатывали руду два века назад. Чтобы найти один грамм драгминерала, нужно было перемыть не одну тонну породы.

Я уникальные изумруды видела в "Эрмитаже" и только сейчас поняла, как сложен их поиск, рассказывает туристка

- Мы даже сами не ожидали, что будет такой интерес, - рассказала "РГ" руководитель туристического отдела прииска Раиса Черпакова.

По ее словам, приезжают со всех регионов страны, особенно из крупных городов: Москвы, Санкт-Петербурга. Заявки делают и иностранцы. Для них тоже открыты уральские закрома, но только с особой процедурой допуска.

Фото: Нина Зотина/РИА Новости
Сплюшку, ежа и выпь исключили из свердловской Красной книги

- Вокруг нашего месторождения существуют еще 32, мы планируем часть их взять в отработку, и появятся новые виды, пейзажи местности, будет что показать туристам, - рисует перспективы генеральный директор прииска Евгений Василевский.

На предприятии уверены в действенной силе туризма, ведь изначально в проект закладывались не столько финансовые задачи (подработать на экскурсиях), сколько имиджевые. "Долгие годы уральский изумруд был скрыт от общественности. В том числе и мировой, камень не выставлялся на открытые торги. Поэтому теперь мы своими экскурсиями привлекаем к себе как туристов, так и покупателей", - обрисовал стратегию проекта Евгений Василевский.

Ежегодно на Мариинском прииске добываются 150 килограммов изумрудов, 15 килограммов александритов и более 5 тонн бериллов. Сейчас в эту гору самоцветов свой вклад могут внести и туристы, ведь все найденные ими в ходе тура кристаллы пойдут в фонд предприятия.

Экономика Туризм Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Развитие туризма в России
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Песков рассказал об итогах встречи Путина и Макрона
Лавров: Россия и Турция в постоянном контакте по ситуации в Идлибе
Минобороны показало на видео первый полет тяжелого беспилотника "Альтиус-У"
МИД РФ назвал добровольной передачу данных с мониторинговых станций
С грузинского телеканала уволили журналиста, оскорбившего президента РФ