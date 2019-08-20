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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Помощь человеческая и профессиональная

"Российская газета" собрала в Екатеринбурге партнеров и героев своих публикаций
Текст: Наталия Швабауэр (Екатеринбург)
Российская газета - Неделя - Урал № 185(7943)
Лето - пора фестивалей. Вот и "Российская газета" решила собрать под открытым небом своих партнеров и друзей, чтобы показать горожанам изнанку журналистской профессии.
Фото: Татьяна Андреева/РГ Помощью экспертов "РГ" за четыре часа воспользовались 40 человек. Фото: Татьяна Андреева/РГ
Помощью экспертов "РГ" за четыре часа воспользовались 40 человек. Фото: Татьяна Андреева/РГ

С самого утра посетителей Центрального парка культуры и отдыха имени Маяковского встречала команда по ролкроссу во главе с Игорем Сюзевым, старшим преподавателем УрГЭУ. Кататься на таких досках сложнее, чем на скейтборде, - колесиков всего два, поэтому устоять на платформе удается только в движении. Впрочем, поехать при желании вы сможете уже через пару часов, а через год показывать неплохие результаты.

Тех, кто предпочитает работать руками, а не ногами, ждал мастер-класс по изготовлению поделок из глины от давних партнеров издания Татьяны и Анастасии Андреевых. К их палатке выстроилась очередь из мам и ребятишек: каждому хотелось слепить мудрую сову, читающую газету.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
"Российская газета" собрала в Екатеринбурге героев своих публикаций

Считается, что самые развитые у журналистов мышцы - это мышцы языка. На самом деле в тонусе должно быть все тело, ведь в нашей профессии иногда приходится не спать по ночам, много ходить, таскать оборудование. Представьте себе, у фотокорреспондента в рюкзаке за плечами ежедневно 10 килограммов груза! Не случайно многие сотрудницы "РГ" увлекаются восточными практиками. По словам Тамары Красновой, руководителя студии "Доктор йога", наши девушки в отличной форме.

А вот то, как приходится бороться журналистам с бюрократией, чиновничьим равнодушием и откровенным враньем, символически продемонстрировал другой наш партнер - свердловское отделение "Федерации современного мечевого боя".

Заводилой концертной части фестиваля стал руководитель челябинского филиала "РГ" Денис Мякишев. Мы давно знаем его как прекрасного лирического певца, а вот широкой публике Дениса удается послушать не так часто. В программу, кроме его композиций, вошли номера коллективов, с которыми газета давно дружит и чьи премьеры не пропускает. На главной площадке выступили молодые артисты театра "Театрон" и Центра современной драматургии, представившие интерактивные мини-спектакли, а также воспитанники детской музыкальной школы № 1 имени М. П. Фролова: "Веселые саксофонисты" под руководством Юлии Киприяновой исполнили популярные мелодии в разных стилях. А ученицы Елены Муриной покорили публику оригинальной подачей русских народных песен, романсов и хитов французской эстрады. Кстати, музыкальная школа имени Фролова - победитель общероссийского конкурса "50 лучших детских школ искусств России", старейшая на Урале.

Фото: Александр Емельяненков
Флаг "Российской газеты" доставили на Северный полюс

На летней веранде областной библиотеки имени Белинского открылась журналистская гостиная, где гости могли напрямую пообщаться с авторами и героями нашумевших публикаций "РГ". К примеру, с Татьяной Огибениной: потомок древней династии староверов написала летопись своей большой семьи. Или с Еленой Лаптевой. Ее отца аферисты в белых халатах раскрутили на псевдодиагностику и кредит в 160 тысяч рублей. Уже два года Елена помогает таким же пострадавшим и надеется, что мошенники все-таки понесут заслуженное наказание.

Еще одна героиня "РГ" - экогорожанка Дина Хитрова. Девушка не просто ведет блог, но и лично участвует в тушении лесных пожаров, уборке Уктусского лесопарка, сортирует бытовой мусор, не пользуется пластиковыми пакетами. Год назад Дина начала эксперимент: не покупает ничего, кроме еды. Мы обязательно расскажем, чем он закончится.

Бизнес-тренер Лидия Кузнецова и основатель проекта "KomuZa" Наталья Кадешникова как дважды два доказали: цифра в паспорте - не ограничения, а возможности. Если тебе 50+ или 60+, необязательно ограничиваться уходом за внуками, вязанием и огородом. Лучше заняться волонтерством, открыть небольшой бизнес, попробовать себя в роли фотомодели, дизайнера, маркетолога в соцсетях.

Журналистскую гостиную посетили и наши коллеги со свердловского Областного телевидения.

Фото: Александра Шулепова
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- ОблТВ больше пяти лет искало постоянного партнера среди печатных СМИ. Мы хотели поднимать тяжелые, сложные темы и искали издание, информацию в котором не приходилось бы перепроверять. Выстраивать работу с "РГ" поначалу было сложно: мы не всегда понимали темы, предлагаемые коллегами. Причина - в различной скорости подачи материала. Но потом оценили преимущества такого сотрудничества, - рассказала телеведущая Анна Абсалямова. - На ежедневный график пока не вышли, хотя уже получается делать совместные эфиры каждую неделю. Поднимаем проблемы, волнующие всех: от того, как не остаться без жилья, до подростковых "вписок".

Действительно, "РГ" довольно часто приходится писать о людях, пребывающих в отчаянии: им кажется, что надеяться уже не на что. Тут без совета юриста не обойтись. У издания целый пул экспертов, которые подбрасывают эксклюзив и раскладывают по полочкам, как себя вести в той или иной ситуации. Вот и в этот раз они не остались в стороне: по очереди несли вахту судебные приставы, специалисты Росреестра и областного загса. За четыре часа их помощью воспользовались 40 человек. А юрист Сергей Тетерин, не раз помогавший нам проводить непредвзятые расследования, выступил в журналистской гостиной.

В день фестиваля аудитория "Российской газеты", "РГ-Неделя" и журнала "Родина" пополнилась 53 подписчиками. Приятным сюрпризом для них стали вкусные подарки от наших постоянных партнеров: компании "Молочная благодать", "Фермерского союза" и хлебокомбината "СМАК". Спасибо новым и давним преданным читателям, что вы с нами!

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