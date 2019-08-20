Возрастной ценз установлен законодателями давно, никто против него не возражал. Проблема вот в чем: многие семьи годами, нередко до 10 лет, стояли в очереди, но обещанной господдержки не дождались. В регионах не хватало средств для субсидирования всех участников программы до тех пор, пока одному из супругов исполнилось 36 лет. В соседней Югре, к примеру, таким образом из списков были исключены свыше 10 тысяч человек.
Дискуссии на острую тему периодически вспыхивали в стенах российского парламента, представительных органов власти субъектов Федерации.
Одни предлагали продлить "срок молодости" до 40-44 лет, другие - вообще снять возрастные ограничения, если гражданин попал в заветный список до 36 лет. На Ямале пошли по второму пути. Сейчас департамент строительства автономного округа собирает заявки от тех, кого ранее, начиная с 2014 года, исключили из реестра по названной причине. Губернатор Дмитрий Артюхов признался, что некоторые его коллеги неодобрительно отнеслись к "программной установке". И это понятно: хороший пример заразителен - на то, как пытаются справиться с проблемой в ЯНАО, будут ссылаться жители других регионов, говорить: мы тоже так хотим.
Сравнительно недавно в Сургуте прошло выездное заседание Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека. Его председатель Михаил Федотов свою позицию выразил четко: молодые семьи, по его словам, не должны страдать от того, что не дождались обещанных им преференций в силу медленной реализации жилищной программы.