Правительство Ямала приняло решение, обрадовавшее немалое число жителей арктического края, но с настороженностью принятое властями других субъектов РФ. В округе возвращают в списки участников профильной территориальной программы тех северян, которые ранее как молодые семьи претендовали на льготы при приобретении квартиры, но лишились их, достигнув 36 лет.

Возрастной ценз установлен законодателями давно, никто против него не возражал. Проблема вот в чем: многие семьи годами, нередко до 10 лет, стояли в очереди, но обещанной господдержки не дождались. В регионах не хватало средств для субсидирования всех участников программы до тех пор, пока одному из супругов исполнилось 36 лет. В соседней Югре, к примеру, таким образом из списков были исключены свыше 10 тысяч человек.

Многие семьи годами, нередко до 10 лет, стояли в очереди, но господдержки не дождались

Дискуссии на острую тему периодически вспыхивали в стенах российского парламента, представительных органов власти субъектов Федерации.

Одни предлагали продлить "срок молодости" до 40-44 лет, другие - вообще снять возрастные ограничения, если гражданин попал в заветный список до 36 лет. На Ямале пошли по второму пути. Сейчас департамент строительства автономного округа собирает заявки от тех, кого ранее, начиная с 2014 года, исключили из реестра по названной причине. Губернатор Дмитрий Артюхов признался, что некоторые его коллеги неодобрительно отнеслись к "программной установке". И это понятно: хороший пример заразителен - на то, как пытаются справиться с проблемой в ЯНАО, будут ссылаться жители других регионов, говорить: мы тоже так хотим.

Сравнительно недавно в Сургуте прошло выездное заседание Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека. Его председатель Михаил Федотов свою позицию выразил четко: молодые семьи, по его словам, не должны страдать от того, что не дождались обещанных им преференций в силу медленной реализации жилищной программы.