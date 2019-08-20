Наталья Комарова назвала советы членов СПЧ очень ценными для работы

Глава Югры Наталья Комарова в своем аккаунте в Instagram поблагодарила членов Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека за большую работу, которые правозащитники провели в Югре.

Как уже сообщала наша газета, в течение трех дней эксперты работали на 20 площадках в Сургуте, Нижневартовске, Ханты-Мансийске, выезжали в Нефтеюганск и Сургутский район.

- Участники совета, эксперты посетили социально значимые объекты Югры, не обошли стороной стойбища коренных народов, нефтяные месторождения, - отметила Наталья Комарова. - Рекомендации совета стали полезным, ценным инструментом для моей работы лично и органов власти в целом. Спасибо совету за внимание к региону.

Напомним, в ходе визита в Югру члены Совета по правам человека провели встречи с представителями судебного сообщества, посвященные теме развития судов присяжных и механизмов медиации, а также с гражданскими активистами и югорчанами, обратившимися в совет, посетили места принудительного содержания, детские, социальные и медицинские учреждения.

Кроме того, эксперты провели ряд круглых столов, посвященных актуальным вопросам развития институтов гражданского общества в регионе, саморегулированию СМИ и освещению судебной деятельности. В дни пребывания членов совета в Югре прием по личным вопросам длился больше восьми часов.

- За ограниченное время члены совета затронули большой спектр тем, провели десятки встреч с представителями гражданского общества, некоммерческих организаций, познакомились с работой социальных учреждений. Для нас крайне важно мнение членов Совета, важен взгляд со стороны на развитие региона, - резюмировал первый заместитель губернатора Югры Алексей Шипилов.

Итогом работы членов Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека станет разработка рекомендаций в сфере укрепления гражданского общества, обеспечения прав человека. Для их подготовки будут привлечены представители югорской общественности, которые смогут внести свои предложения на сайте совета.

- Наша задача - понять, чем гражданское общество может помочь развитию региона, какая помощь требуется со стороны федеральных органов власти для более динамичного развития гражданского общества, повышения его эффективности, - отметил председатель Совета при президенте России Михаил Федотов.