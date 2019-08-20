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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Половинки

Супруги, завоевавшие титул "Золотая семья", рассказали, что такое настоящая любовь
Текст: Ольга Штейн (Екатеринбург)
Российская газета - Неделя - Урал № 185(7943)
Владимир и Людмила Гордеевы из Екатеринбурга победили во Всероссийском конкурсе "Семья года" в номинации "Золотая семья". В этой номинации могли участвовать пары с супружеским стажем не менее 50 лет.
Фото: Татьяна Андреева/РГ Самое главное в семье - взаимное уважение, считают Гордеевы. Сначала появляется любовь, а потом уважение. Фото: Татьяна Андреева/РГ
Самое главное в семье - взаимное уважение, считают Гордеевы. Сначала появляется любовь, а потом уважение. Фото: Татьяна Андреева/РГ

В феврале следующего года Гордеевы будут праздновать 55 лет совместной жизни. Их роман начался еще в школе.

- Мы жили в Брянской области, в городе Почеп. Я занималась в танцевальном коллективе. Как-то мы выступали в ДК, а Владимир сидел в первом ряду, приметил меня, - рассказывает Людмила.

Фото: iStock
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Она тогда училась в восьмом классе, будущий муж - в девятом. Владимир проводил Людмилу до дома. И закрутилось: дарил цветы, писал стихи. После школы он поступил в военное училище в Саратове, Люда ездила к нему. После третьего курса поженились, а после выпуска уехали в Пермский край.

- Жили в бараке, без воды, - вспоминает Людмила. - Зимой топили снег: я полоскала пеленки и оставляла воду, чтобы вымыть пол. Сейчас удивляюсь: как все вынесла? Ведь даже разговоров не было, чтобы уехать.

- Кто-то же должен был там служить, - объясняет генерал-майор в отставке Владимир Гордеев. - Военная служба всегда давала нам уверенность, что все у нас будет хорошо. Поэтому мы и служили.

"Нам", "мы" - "я" Гордеевы не говорят.

- У нас всю жизнь борьба! - уверяет Владимир. - Она язва, и я язва, каждый старается доказать свою правоту. Но до серьезных ссор никогда не доходило.

13 лет назад Владимир пережил рак желудка. А перед этим были командировки в горячие точки: прошел и Ингушетию, и Чечню.

- Когда передавали новости про Чечню, я уходила в коридор. Садилась в кресло, слушала, а колени ходуном ходили, - вспоминает Людмила. - Я очень люблю мужа. Это даже больше, чем любовь, когда за близкого человека можешь что угодно отдать.

Владимир добавляет:

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- Сначала возникает пылкость, желание постоянно видеть, а потом понимаешь, что жизни не представляешь без любимой.

В своих чувствах он признался будущей супруге еще в школе, Людмила произнесла эти слова позже. За все годы совместной жизни ни у одного из них не было желания закрутить роман на стороне.

Людмиле сейчас 73, Владимиру - 74, оба работают в Уральском округе войск Национальной гвардии России. Она - заведующая музеем, он - помощник командующего по работе с ветеранами. Старший сын, Александр, живет в Москве, тоже бывший военный. Младший, Андрей, в Екатеринбурге, служит в транспортной полиции. Двое внуков: один в Москве, второй на Урале.

На семейные праздники дом Гордеевых полон родных и друзей. За застолье супруги отвечают вместе: Владимир специализируется на борщах и солянках, Людмила готовит белорусские "лапти" - картофельные оладьи, фаршированные мясной котлетой.

- Но готовим по очереди! - смеется Людмила. - На двоих нам кухни не хватает!

Кстати

Конкурс "Семья года" проходит ежегодно. Победителей выбирают в пяти номинациях: "Многодетная семья", "Молодая семья", "Сельская семья", "Золотая семья", "Семья - хранитель традиций". Уральцев награждают не первый раз: в 2018 году "Золотой семьей" стали Елькины из Полевского, а в 2017-м супруги Торшины из Буланаша удостоились титула "Молодая семья".

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